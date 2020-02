Analýza: Ako si OĽaNO poradí s bremenom vlády

Poslední a s veľkou slávou predstavili obyčajní svoj volebný program. Prioritami sú odpovede na otázky v pofidérnej internetovej ankete. Keď príde reč na nomináciu kandidáta strany na post premiéra, sú predstavitelia hnutia zdržanliví. Dôvodom je podľa politológa Jozefa Lenča prekvapenie lídra hnutia Igora Matoviča prameniace z prieskumov, ktorého ho dostávajú do pozície lídra opozície.

VIDEO: Ako chce Matovič korupčníkom klepnúť po prstoch

Vízia strany s názvom Úprimne, odvážne a pre ľudí má 208 strán a viac ako 900 riešení. Hlavnou agendou strany je boj proti korupcii, ktorého hlavným nástrojom by mala byť verejná voľba generálneho prokurátora, či zmena spôsobu voľby policajného prezidenta. Strana ďalej sľubuje bezplatné objednávanie pacientov k lekárovi, lacnejšie obchvaty, podporu malých poľnohospodárov či hospodárnejšie financovanie obrany.

Nech rozhodne internet

Aj napriek kritike Matovič naďalej podmieňuje anketou svoj vstup do vládnej koalície. „Ľudia schvália podmienky a to bude sväté. Ak iné strany odmietnu vôľu ľudí, budú predčasné voľby. Jasné a fér,“ uviedol Matovič na sociálnej sieti. Legitimitu ankety odvádza od ústavy, ktorá pripúšťa priamu participáciu občanov na výkone štátnej moci.

Podľa politológa to len potvrdzuje, že Matovič nemá právne či politologické vzdelanie. „Predseda hnutia nie celkom rozumie, čo sa v danom článku píše, pretože občan vykonáva svoju moc priamo aj tým, že volí svojich zastupiteľov. Preto máme voľby, lebo sú všeobecne rovné, tajné a priame.“ hovorí Lenč. Podľa neho to takto tvorcovia ústavy aj mysleli, keďže sa v nej špeciálne spomína referendum ako nástroj priamej demokracie. „Nemyslím si, že ktokoľvek a kedykoľvek si myslel, že priamosť spomínaná v ústave sa má realizovať prostredníctvom internetových ankiet výmenou za to, že politická strana získa osobné údaje od naivných ľudí, ktorí sa od nej zapoja,“ vysvetľuje Lenč.

Obyčajní tiež nepovedali, aký počet ľudí musí zahlasovať, aby boli výsledky „platné“. Navyše, voľba nie je tajná. Ak chce niekto hlasovať, musí zadať nielen svoje meno a priezvisko, ale aj e-mail a telefónne číslo. Strana tak doteraz získala údaje od takmer 54-tisíc občanov, ktorí sa do ankety zapojili. Neposledným problémom ankety je naviazanie hlasu na telefónne číslo zo Slovenska. To v podstate znamená, že jeden človek môže hlasovať viackrát cez rôzne telefónne čísla.

Podľa exkluzívneho prieskumu Pravdy, ktorý zrealizovala agentúra Polis a ktorý potvrdili aj ďalšie prieskumy, hnutie OĽaNO sa s 12 percentami dostalo na druhé miesto. „Mali úspešný výlet na francúzsku riviéru k vile bývalého ministra Jána Počiatka, video malo veľmi široký záber na občanov cez sociálne siete,“ upozorňuje Lenč. Dodáva, že na začiatku predvolebnej kampane hnutie nič výrazné nerobilo, aktivizovať sa začalo až prednedávnom.

Kto bude premiér?

Pri relatívne vysokých preferenciách sa vynára aj otázka, koho by hnutie nominovalo na post premiéra. Igor Matovič sa však konkrétnej odpovedi vyhýba. „Netreba krájať medveďa, ktorý ešte behá po hore,“ odpovedal. Pripúšťa, že možností je viacero. „Sme pripravení na všetky alternatívy a určite sa zodpovedne v našom hnutí dohodneme. Máme viacero mien ľudí, ktorí by určite dokázali byť lepšími premiérmi ako Pellegrini alebo Fico.“ Žiadne z nich však Matovič nekonkretizoval.

Matovičova zdržanlivosť podľa politológa pramení z prekvapenia a rozpakov zo situácie, do ktorej sa dostal. „Predseda hnutia nečakal, že práve on môže byť v pozícii tvoriteľa vlády. Cíti sa oveľa komfortnejšie, keď je opozíciou vlády, alebo opozíciou vo vláde, čo niekoľkokrát deklaroval. Myslím si, že ani v najtajnejších snoch nepredpokladal, že jeho politická s. r. o. bude subjektom, na ktorého pleciach bude primárne položená zodpovednosť za existenciu a prežitie budúcej vlády,“ uviedol Lenč.

Podľa politológa líder obyčajných zatiaľ neukázal, že by bol schopný robiť konštruktívnu politiku. „Vie robiť bulvárnu politiku a možno v očiach aj jeho budúcich koaličných partnerov skôr deštruktívnu politiku. Takže zatiaľ nevidím uchopiteľné dôkazy, ktoré by ma presvedčili o tom, že Matovič a jeho hnutie je schopné niesť bremeno zodpovednosti za vládu,“ nazdáva sa Lenč.