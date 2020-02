Prieskum Focusu: Smer na čele, SNS prvýkrát mimo parlamentu

Ak by sa voľby do parlamentu uskutočnili tento týždeň, vyhrala by ho strana Smer so ziskom 17 percent. Na druhom mieste sa umiestnili matovičovci, nasleduje strana ĽSNS. Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala strana SNS, ani žiadna maďarská strana. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre stranu PS/Spolu. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 6.2. - 12.2. 2020 na vzorke 1005 respondentov.