Stovky miliónov eur. Smer v kampani prevzal iniciatívu

Premiér Peter Pellegrini pripravil na rokovanie vlády balík sociálnych opatrení pre dôchodcov a rodiny s deťmi len niekoľko dní pred voľbami. Rokovať o ňom bude mimoriadne aj parlament. Ako možno tento krok čítať?

Na jednej strane je to určite prekvapenie. Takýto ťah je nečakaný, keďže sa parlament už stretol na svojej poslednej schôdzi. Na druhej strane, je to, samozrejme, snaha získať podporu voličov. Sú to ciele populárne a sú v súlade s politickou agendou Smeru. A je to možno aj výsledok istej nervozity, obavy z toho, že Smer by mohol zaznamenať ešte prudší pokles hlasov do parlamentných volieb. Samozrejme, ide aj o istý moment prekvapenia, ktorému prakticky opozícia nemôže konkurovať. V podstate nezáleží na tom, či opatrenia prejdú, alebo neprejdú, Smer týmto krokom bude demonštrovať svoju vôľu a ochotu niečo takéto urobiť. Takže, určite to môže zapôsobiť na voličov. To, čo Smer urobil, určite nie je štandardný krok, zrejme je to však výsledok istej nervozity.

Čo je za tou nervozitou? Môže mať Smer svoje vlastné predvolebné prieskumy?

Nedá sa to vylúčiť. Samozrejme, že posledné zverejnené prieskumy boli pre stranu veľmi nepríjemné. Smer bol zvyknutý, že v predchádzajúcich voľbách mal väčší náskok pred inými stranami, ako má teraz.

Ako si vysvetliť, že opaternia ohlásil premiér a podpredseda strany, chýbal však šéf Robert Fico?

Peter Pellegrini má predsa len ten obraz vo verejnej mienke lepší a v podstate je to aj súčasť jeho osobnej kampane.

Šéf parlamentu a predseda koaličnej SNS Andrej Danko už avizoval, že sa k iniciatíve Smeru pridá. Má však podmienku, aby vláda predložila na rokovanie aj Istanbulský dohovor. Predseda ďalšieho koaličného partnera Mosta-Híd Béla Bugár však pre Pravdu uviedol, že zvolanie mimoriadnej schôdze nepodporí. Môže Smer získať podporu časti opozície?

Toto sú naozaj chlebové témy, takže nie je vylúčené, že nejaká strana sa bude snažiť urobiť si na tom volebnú kampaň. Nesie to však so sebou riziká.

Ktorá časť opozície by podľa vás mohla v prípade zvolania mimoriadnej schôdze hlasovať so Smerom a SNS?

Istanbulský dohovor je citlivou témou pre konzervatívne zoskupenia, ako je Sme rodina alebo aj pre Kotlebovcov. Tí sa môžu na tom nejakým spôsobom chytiť. Otázkou však je, či bude Smer chcieť znovu riskovať, aby bol spájaný s ĽS NS, a Kotleba bude napokon ten, ktorý „to“ umnožnil. Neviem…

Možno povedať, že sa týmto krokom zmení charakter kampane?

Samozrejme, do kampane sa vracajú sociálne témy. To je dôležité povedať, pretože tieto témy prakticky doteraz nerezonovali. Smer tak trošku prebral iniciatívu, aby sa nehovorilo o vražde Jána Kuciaka, o Marianovi Kočnerovi či o korupčných kauzách strany. To je jasné. Pre opozíciu je krok Smeru svojím spôsobom prekvapenie. Na druhej strane môžeme debatovať, či ten krok je systémový, alebo nie, pretože vlani aj minister financií upozornil, že najväčším problémom tohtoročného rozpočtu je jeho príjmová zložka. V každom prípade to však je prekvapenie a opozícia na toto nemá ako zareagovať. Nemá žiadny taký argument, ktorým by presvedčila voličov, že toto nie je dobrý krok.

Pellegrini vysvetlil náhle rozhodnutie schváliť 13. dôchodok a zdvojnásobiť prídavky na deti tým, že Smer nechce, aby v prípade volebného víťazstva opozície vznikla situácia, že sociálne opatrenia a ďalší progres opatrení v prospech seniorov či mladých rodín zastaví „nemohúcnosť opozície sa na hocičom dohodnúť“.

Je to šikovná argumentácia. Ťažko môže teraz opozícia voči tomu nejakým spôsobom namietať. Je to svojím spôsobom tromf, ktorým vládna strana prebrala iniciatívu v kampani. Uvidíme na ako dlho a s akým efektom.