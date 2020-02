Scenáre povolebného vývoja. Čo sa stane po voľbách?

Prezidentka poverí víťaza volieb zostavením vlády.

Ak líder najsilnejšej strany preukáže podporu aspoň 76 poslancov, prezidentka ho vymenuje za predsedu vlády.

Vláda je potom povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Ak sa víťazovi nepodarí získať podporu väčšiny v parlamente, môže prezidentka poveriť zostavením vlády predsedu ďalšieho subjektu v poradí.

Ústava hovorí o tom, že do 30 dní od vyhlásenia volieb sa musí uskutočniť ustanovujúca schôdza Národnej rady. Na nej podáva doterajšia vláda demisiu.

Zároveň však platí, že doterajšia vláda vykonáva svoju funkciu až do vymenovania novej vlády.

Predošlej vláde nemôže nový parlament vysloviť nedôveru a okresať jej kompetencie. „Týka sa to toho, že vláda má dôveru od Národnej rady v starom zložení. Doterajšia vláda nemá od nového parlamentu legitimitu, preto jej ju ani nemôže vziať,“ vysvetlila ústavná právnička Lucia Berdisová.

Ak by nastal povolebný pat, pred prezidentkou bude stáť dilema, či vymenovať opozičnú vládu bez podpory väčšiny, čím by sa skončila súčasná vláda, alebo čakať na predčasné voľby, ktoré by mohli vyriešiť pat.

Ak by sa žiadnej strane nepodarilo získať dôveru parlamentu, do úvahy prichádzajú predčasné voľby. Tie však musí schváliť ústavná väčšina v parlamente minimálne 90 hlasmi.