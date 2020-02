Analytici: Stranám pri zdravotníctve chýba väčšia odvaha

Zo spektra dvanástich skúmaných politických strán najlepší zdravotnícky program predstavili sulíkovci. Zhodli sa na tom analytici odborných inštitútov HPI, INEKO a INESS. „Hodnotili sme kvalitu, dôležitosť, prínos opatrenia, či sa dá uskutočniť, a všímali sme si tiež, či nejde o opatrenie, ktoré už v praxi funguje, teda o vykopávanie otvorených dverí,“ priblížil Tomáš Szalay z HPI. Za kvalitný zdravotnícky program považujú aj ten z dielne PS/Spolu, OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina. Najhoršie podľa analytikov obstáli strany ĽS NS a Smer. „ĽS NS presadzuje napríklad myšlienku jednej zdravotnej poisťovne. Smer má len jedno zdravotnícke opatrenie, a to pokuty pre vyštudovaných medikov pri odchode do zahraničia,“ vysvetlil Szalay. Ich programy sú tak najmenej komplexné.

Medzi najvyššie hodnotené opatrenia patrila podpora reformy nemocníc, definícia nároku poistenca či výučba zdravotníkov aj mimo fakultných a univerzitných nemocníc. Naopak, najhoršie boli hodnotené opatrenia ako jedna štátna zdravotná poisťovňa, zákaz krížového vlastníctva, geografické limity pre otváranie lekární či vytvorenie štátnej siete polikliník.

„Programy sú písané tak, aby sa strany vyhli kontroverziám. Najbližšie štyri roky nemožno očakávať nejakú výraznú zmenu či reformu v zdravotníctve, skôr to bude o manažérskych zmenách,“ zhodnotil Dušan Zachar z INEKO. Strany sa tak podľa analytikov skôr pokúsia zachovať súčasný stav, pri viacerých subjektoch však očakávali väčšiu odvahu v opatreniach. „Pred minulými voľbami mala strana SaS v programe aj transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, teraz od toho ustúpila,“ konkretizoval Martin Vlachynský z INESS. Strany chcú najbližšie volebné obdobie zapracovať skôr na manažmente zdravotníctva. „Gro opatrení nie je zafarbené politicky, ide skôr o technické veci ako elektronizácia zdravotníctva, na tom sa strany zhodujú,“ skonštatoval Zachar.

Ako uviedol Zachar, keď porovnávali vládne strany, teda Smer, SNS a Most-Híd, ich zdravotnícke programy neprevyšovali 10 opatrení. „Naproti tomu najlepšie programy SaS, PS/Spolu, OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina,, mali okolo 100 alebo vyše 100 opatrení. Dá sa povedať, že na tomto môžeme vidieť, kto ako dbá na programy. Vládnym stranám asi nejde o zmenu, vyhovuje im stav, aký v súčasnosti je,“ dodal Zachar.

Podľa analytikov je v zdravotníckych programoch strán SaS, PS/Spolu, Za ľudí, OĽaNO a Sme rodina veľa spoločných prienikov a tém. „Vidím tam veľký priestor na kooperáciu, neregistrujem žiadny zásadný rozpor medzi týmito stranami,“ dodal Szalay. Rozdiely sú podľa neho len v tom, ako detailne majú strany opatrenia rozpracované. „Niekto vie, ako má opatrenie vyzerať, ako sa k nemu dopracovať. Iný vie len to, že dané opatrenie chce presadiť,“ priblížil Szalay.

Zdravotnícki analytici po prvýkrát spoločne ohodnotili zdravotnícke volebné programy. Okrem inštitútov sa do hodnotenia zapojili aj súkromné osoby – zdravotnícki analytici Martin Smatana a Michal Štofko, ktorí pracujú pre štát. Do hodnotenia vstupovali programy dvanástich strán, ktorým preferencie relevantných agentúr dávali mesiac pred voľbami reálnu šancu na zvolenie do parlamentu, to znamená v prieskumoch dosahovali viac ako tri percentá. Analytici v programoch identifikovali spolu 658 opatrení týkajúcich sa zdravotníctva. Výsledné hodnotenie je priemerom hodnotenia jednotlivých inštitútov.