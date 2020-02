Voľby do NR SR by aj vo februári vyhrala vládna strana Smer, ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov. Druhé by skončilo OĽaNO, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,1 percenta voličov. Na treťom mieste sa udržala ĽSNS so ziskom 11,8 percenta.