Nicholsonová: Matovič by nebol horší premiér než Fico

VIDEO: Podcast s Luciou Ďuriš Nicholsonovou

Mohol by byť líder obyčajných Igor Matovič premiér?

Ten výtlak, ktorý sa deje v súvislosti s jeho hnutím, ma prekvapuje. Na druhej strane vytvorili politici aj mediálna scéna takú hystériu okolo Matoviča, urobili z neho strašiaka, ktorý nebude spájať, ale rozdeľovať budúcu koalíciu, že podľa mňa mohol iba prekvapiť.

Viete si ho teda predstaviť ako premiéra?

Myslím si, že nemá ambície byť premiérom. Uvidíme, čo sa stane. Situácia je veľmi neprehľadná, neviem predikovať, čo sa stane. Niekde vo vnútri mám pocit, že Igor Matovič by to uhral inak. Na poste premiéra sme tu mali Vladimíra Mečiara aj Roberta Fica, v tomto kontexte si nemyslím, že Igor Matovič by bol horší ako Fico. Čiže si to viem predstaviť.

Podľa posledných prieskumov by opozícia mohla zložiť vládu aj s pomocou Borisa Kollára a jeho hnutia Sme rodina. Vnímali by ste ako problém, ak by sa SaS stala súčasťou takejto vlády?

Je to veľmi hypotetická otázka. Videla som už aj také súčty preferencií, že by to bolo možné aj bez Kollára. Ak to možné nebude, tak Boris Kollár prichádza do úvahy. Myslím si, zodpovednosť a tomu musíme prispôsobiť všetko. Budeme to musieť urobiť, budeme sa musieť zísť za jedným stolom a hľadať programové prieniky, to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

Prečo sa opozícia nespojila do širokej koalície ešte pred voľbami?

Bola som za širokú koalíciu, bola som aj pri niektorých rokovaniach. Bolo tam PS/Spolu, Za ľudí, za nás so mnou prišiel aj predseda Richard Sulík. Vtedy bol proti Alojz Hlina a jeho KDH, Matovič na tých rokovaniach nebol. Rozhovory stroskotali na tom, že Andrej Kiska povedal, že ak to nemá byť široká koalícia, tak to nemá zmysel. To pochovalo túto myšlienku. Dodnes som presvedčená, že k takejto koalícii malo dôjsť aj za cenu, že by tam nebolo OĽaNO a KDH, pretože by to malo mobilizačný efekt na voličov, najmä nerozhodnutých.

Môžu nedávne nezhody v strane za to, že SaS klesli preferencie?

Nemyslím si, že za súčasnými preferenciami SaS sú stranícke odchody. Vo veľkej miere je to o tom, že SaS bola jediná liberálna strana, predostierala dlhých desať rokov liberálne témy a zrazu získala konkurenciu. Prišlo Progresívne Slovenskovensko, vzniklo Spolu a nakoniec aj Kiska, ktorý je síce konzervatívec, no má voličov, ktorí sú liberálne orientovaní. Toto je kameň úrazu. Každý musel očakávať, že nastane niečo takéto.

Ako ste vnímali dusno v strane?

Od roku 2010 som dlhodobo patrila k najväčším kritikom predsedu Richarda Sulíka. Aj som to komunikovala otvorene a verejne. Nemala som problém sa od neho vymedziť v obsahových veciach a vedela som to vyargumentovať. Nikdy som však nešla do roviny spochybňovania Sulíka ako lídra strany, čo urobil napríklad Ľubomír Galko. Bol to dlhý problém v strane, keď niektorým išlo vyslovene o boj o moc alebo predsednícky post. Odchod, ku ktorému v strane došlo, bol nevyhnutný. Dlhšie sa to nedalo uniesť. Nerada by som zachádzala do nejakých konkrétností, nechcem prať špinavú bielizeň na verejnosti. Na Richardovi Sulíkovi sa mi páči, že ani on tak nespravil a nevynášal veci zo strany von. V strane som zostala aj preto, lebo som videla, že sa snažil konštruktívne vyriešiť vzniknutý konflikt aj napriek tomu, že sa to nedalo. Odčlenilo sa zopár členov strany a muselo to tak byť.

Odišli verejne známi členovia, nových voliči takmer vôbec nepoznajú. Môže toto uškodiť strane pri voľbách?

Viem si predstaviť, že to zneistilo našich voličov, ale cítim, že sa vracajú naspäť. SaS je zastabilizovaná ako ešte nikdy. Máme program, ktorý bol vyhodnotený za najlepší v jednotlivých kapitolách.

V utorok bude mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chcú Smer a SNS schváliť napríklad 13. dôchodok, zvýšenie rodičovského príspevku či zrušenie diaľničných známok. Je to volebná korupcia?

Ľudia to potrebujú, ale Smer mal osem rokov na to, aby im dal to, čo im sľuboval. Tieto opatrenia mohli presadiť kedykoľvek štandardným legislatívnym procesom a zodpovedne tak, aby na to nastavili aj rozpočet a nezadlžili ďalšie generácie. Prídavok na dieťa od roku 2012 do roku 2020 zvýšili o 2 eurá a 41 centov. Dva týždne pred voľbami ho chcú zdvojnásobiť? Neexistuje lepší dôkaz ich nečinnosti v týchto oblastiach. To, čo chcú teraz presadiť, je jednoducho znásilňovanie zákonov, na ktoré neexistujú žiadne dôvody.

Zúčastnia sa poslanci SaS na mimoriadnej schôdzi?

Nie.

Chce SaS zrušiť sociálne balíčky, ktoré zaviedol Smer?

Nič nebudeme rušiť. Veci chceme nastavovať tak, aby si ich mohlo dovoliť oveľa viac ľudí a zmeny boli zodpovedné. Napríklad vlaky zadarmo – my chceme znížiť cestovné nielen na vlaky, ale autobusy na také ceny, aby si ich mohol dovoliť každý. Nič však nie je zadarmo. Smer síce dal dôchodcom a študentom cestovanie vo vlakoch zadarmo, no spôsobilo to obrovské výpadky, ktoré musí štát dotovať. Z nejakých peňazí to určite berie, ale nie zo svojich. Šéf Smeru Robert Fico určite nepredal hodinky, aby to doplatil. Jednoducho len prerozdeľujú peniaze tých, ktorí vytvárajú nejaké hodnoty, ktorí robia od rána da večera. Takto vykrývajú rozpočtové diery, ktoré spôsobili napríklad aj tak, že dali niečo zadarmo. Musí sa to robiť zodpovedne, najprv sa nájdu peniaze v rozpočte a až potom sa prerozdelia.

V súčasnosti ste europoslankyňa, vrátili by ste sa domov, ak by ste dostali ponuku na ministerský post v novej vláde?

Nejde mi o žiadnu funkciu. Bola by to určite výzva, ale svoj návrat na Slovensko nepodmieňujem funkciou. Vrátim sa, ak by som získala silnejší mandát ako v parlamentných voľbách v roku 2016, ak by som teda získala viac ako 85–tisíc krúžkov od voličov a SaS by neskončila v opozícii. Moje pôsobenie v Európskom parlamente je pre mňa dôležitejšie ako sedieť na Slovensku v opozícii. Je však predčasné rozprávať sa o tom, kto bude ministrom jednotlivých rezortov.