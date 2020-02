Majerský: Chceme sprísniť potratový zákon

Bývalý primátor mesta Levoča, pôvodným povolaním pedagóg,chce zachovať sociálne balíčky a ako župan oceňuje najmä rekreačné poukazy. V rozhovore vysvetľuje, že KDH ako jeden mantinel vníma korupčné mafiánske praktiky vo vedení štátu, na druhej ale tiež rozširujúci sa fašizmus. Voči predvolebnej dohode aj s koalíciou PS/Spolu má výhrady, bráni ju však, pretože zmenu vlády vníma ako jedinú možnú alternatívu. Napriek tomu však sľubuje, že KDH v parlamente sprísni zákon o interrupciách, a navyše zabráni liberálom presadiť registrované partnerstvá.

VIDEO: Podcast s Milanom Majerským

Na začiatku predvolebnej kampane boli preferencie pre KDH celkom optimistické. V poslednom čase sa však posunuli smerom k päťpercentnej hranici. Čo sa stalo?

Na preferencie malo vplyv viacero vecí. Veľmi dobre sme na tom boli hneď po eurovoľbách, kde sme získali dva mandáty, ktoré dnes zastávajú Ivan Štefanec a Miriam Lexmann. Potom prišlo k okolnostiam, ktoré začali vplývať aj na pokles preferencií. Myslím si, že na to mala vplyv aj dohoda s PS/Spolu. Sám som mal k tejto dohode rezervovaný postoj.

Mal teda vstup do partnerstva s PS/Spolu negatívny vplyv na vašich stabilných voličov?

Určite mal, ale jedným dychom treba povedať, že Slovenská republika má dnes nádej na zmenu oproti tomu, čo tu teraz prežívame. Vtedy si každý triezvo uvažujúci volič aj občan povie, že toto je alternatíva. KDH však bude vždy zastávať názor v prospech tradičnej rodiny, tradičných hodnôt – aj keby sme sa dostali do vlády aj s PS/Spolu, Za ľudí, OĽaNO, teda do pravicovej vlády, ktorá dá Slovensku nádej. Naše hodnoty sú nemenné. Aj keď má dnes KDH tridsať rokov a je to najstaršia strana na slovenskej politickej scéne, naše hodnoty budeme zastávať stále.

Pridali ste sa nielen k paktu o neútočení, ale KDH s PS/Spolu manifestovali aj proti fašizmu. Niektoré strany však antimítingy voči kotlebovcom nechali radšej na občianskych aktivistoch. Nezasiahlo to vašu tradičnú základňu?

Skôr si myslím, že sú to dva svety, dva mantinely, za ktoré by sa nemalo ísť. Na jednej strane mafiáni v riadení štátu: nie je možné, aby si generálny prokurátor nechal mafiánskym bosom nainštalovať vo svojej kancelárii kameru na sledovanie a potom sa dal videami vydierať. Na druhej strane je mantinelom fašizmus a extrémizmus. Voči týmto dvom svetom sa chceme jednoznačne vyhraniť.

Súhlasíte s tým, že sme mafiánsky štát?

Zlyhali jednotlivci, ktorí sa nechali uchmatnúť. Nemôžem však povedať, že celý štát je mafiánsky.

Spoluprácu s liberálmi, ku ktorej ste sám priznali výhrady, ste odsúhlasovali v nejakých straníckych štruktúrach?

Bolo to na predsedníctve. Ešte raz zdôrazním, že som mal rezervovaný postoj, ale treba sa opäť opýtať, či má Slovensko inú víziu a cestu. Iná cesta pre Slovensko nie je, iba tá, že sa rozumné slušné parlamentné strany dajú dohromady a ukážu, ako by malo Slovensko ísť v najbližšom období. Nakoniec som na predsedníctve teda aj ja hlasoval za.

Ako vnímate dosť ostré diskusie vášho predsedu Alojza Hlinu s Igorom Matovičom, ak máte v úmysle byť v spoločnej vláde?

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako talianske manželstvo, ale verím tomu, že to dokáže byť funkčný model budúcej vlády. Ktorá strana sa nehádala s inou stranou? Vždy boli nejaké škriepky. KDH je ale stabilná strana so štruktúrami a som presvedčený, že to prestane po podpísaní koaličnej zmluvy. Ak aj nie úplne, určite si to budú vedieť vyriešiť pri stole mimo kamier.

V utorok sa začína mimoriadna parlamentná schôdza iniciovaná Smerom a SNS. Na poslednú chvíľu chcú zavádzať 13. dôchodok, zvyšovať prídavky na deti, ale aj odmietnuť Istanbulský dohovor. V parlamente máte dve poslankyne. Ako sa zachovajú?

KDH Istanbulský dohovor odmieta. Som presvedčený, že úplne celá opozícia by mala vytvoriť spoločné jednotné rozhodnutie ku všetkým hlasovaniam a spoločnému postupu, či sa pri schvaľovaní programu schôdze zaprezentujú. Predpokladám, že najneskôr v utorok ráno sa stretnú a takéto spoločné rozhodnutie prijmú. V pondelok išla k Igorovi Matovičovi v tomto duchu výzva. Treba priznať, že je to pasca na opozíciu. Smer to sľuboval už pre desiatimi rokmi a teraz ide chytať psa za chvost. Toto sa nerobí. Pri deklarovanom rušení diaľničných známok sa treba opýtať, prečo bolo také drahé mýto? KDH má program na to, aby nebol len 13. dôchodok, ale aby sa zdvihli tie najnižšie dôchodky. Prečo majú bývalí eštebáci vysoké dôchodky a tí, čo celý život dreli, najnižšie? Je toto normálne? Máme v programe stoeurový daňový bonus na každé dieťa. Opozícia by mala zaujať spoločný postup a Slovákom jednoznačne povedať, aký má program na riešenie týchto závažných sociálnych otázok.

Ak by ste boli pri moci, siahnete na sociálne balíčky?

Netreba kritizovať všetko, čo urobila doterajšia vláda. Takýto štýl politiky nemám. Žijem v Prešovskom samosprávnom kraji a mnoho ľudí si lyžiarske kurzy pre svoje dieťa za 150 eur nemôže dovoliť. Tento sociálny balíček mal zmysel v dobe, keď vznikol. Ako župan to vnímam pozitívne. Pri obedoch zadarmo by vám však starostovia povedali, koľko problémov s tým mali. Rodičia, ktorí majú deti na základnej škole, by radšej prijali zvýšenie detských prídavkov. Ako príde k vlaku zadarmo človek zo Svidníka alebo Stropkova, kde nemajú koľaje? Zabúda sa na regióny odrezané od železníc. Prečo vláda paralelne nevytvorila aj autobusy zadarmo v regiónoch, kde nie sú koľaje? Bolo by to spravodlivejšie a prístupnejšie pre všetkých. Máme to v programe a dá sa to jednoducho vyriešiť.

V programe máte takisto predloženie návrhu zákona na ochranu života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť – zákon za život. Čo to má obsahovať a prečo to chcete prijať?

Niektorí majú tendenciu tvrdiť, že KDH sa liberalizuje, čo je naozaj čistý blud. Ale až za Hlinu sa do stanov prijalo ustanovenie, že KHD je za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Zákon za život je o zmenšovaní zla, ktoré v potratoch, samozrejme, vidíme. Chceme prijať zákon, aby sme zmenšovali zlo a zo súčasných 12 týždňov, keď je povolený potrat, zísť možno na 10 či 8 týždňov. Teda nový sprísnený interrupčný zákon.

Vy prídete s týmto a na druhej strane príde líder PS/Spolu Michal Truban s registrovanými partnerstvami, ako budete vládnuť?

Aj napriek tomu všetkému sa to dá. Som presvedčený, že ak sa KDH dostane do parlamentu a vlády, ustrážime tradičné hodnoty a zabránime liberálom presadiť registrované partnerstvá.

Časť možných koaličných subjektov vidí riešenie v tom, že sa všetky tieto hodnotové veci dajú na štyri roky do šuplíka. Súhlasíte s takýmto riešením?

Hodnoty nemôžu byť v šuplíku. Hodnoty sa musia žiť.