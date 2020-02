Medzinárodní experti OBSE budú hodnotiť parlamentné voľby na Slovensku

Infolinka

S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich parlamentných volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku. Zriadilo ju Ministerstvo vnútra (MV) SR. Informovali o tom z tlačového odboru rezortu.

Informačná linka bude prístupná od pondelka (24. 2.) do soboty (29. 2.), a to v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára, bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.