Naď: Stíhačky sme kúpili drahšie o miliardu

Voličom chce vysvetliť, kam ide každé euro v rámci obrany a chce, aby videli reálne výsledky. Prezradil, na akej úrovni ovláda angličtinu Igor Matovič a aj to, aký osud čaká Máriu Šofranko, ktorá kandiduje z jednotky hnutia, no kvôli zdravotným problémom sa musela stiahnuť. Koľko zarába politik Naď a prečo si vybral práve hnutie obyčajných?

Keby hnutie OľaNO zostavovalo vládu alebo by sa malo stať jej silnou zložkou, budete pre seba požadovať kreslo ministra obrany?

Určite nebudem nič požadovať. Neradi ako hnutie krájame tortu skôr, ako je upečená. Darmo budem čokoľvek hovoriť alebo dupotať. Počkajme si do prvého marca, uvidíme, ako dopadnú voľby. Ak budeme mať možnosť byť súčasťou vlády, či už ako strana, ktorá ju bude skladať, alebo ako strana, ktorá bude prizvaná na rokovanie, prídeme a ponúkneme odbornosť. Máme tieňovú vládu, v ktorej sme takmer všetky rezorty obsadili odborníkmi. Som typ človeka, ktorý sa vyjadruje k veciam, ktorým rozumie, a obrane a bezpečnosti sa rozumiem. Ak sa pýtate, či si verím ako odborník tento post zastávať, tak áno, verím si.

Do úvahy prichádzajú aj iné významné posty ako minister vnútra, riaditeľ tajnej služby, či už civilnej, alebo vojenskej kontrarozviedky. Sú to funkcie, o ktoré by ste prejavili záujem?

V hnutí máme boj s korupciou ako našu DNA a na to potrebujete mať reálne pozície. Netajíme sa, že rezort vnútra je jedna z pozícií, o ktorú by sme mali záujem. V hnutí máme špičkových odborníkov, ktorí by vedeli túto funkciu zastávať. Osobne sa tam neťahám, máme bývalého šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáša Kyselicu, máme Gábora Grendela a ďalších. Riešme to však, až keď budeme sedieť za stolom, ku ktorému nás niekto pozve, alebo ku ktorému budeme pozývať my a budeme sa baviť s ďalšími stranami, s ktorými budeme skladať vládu.

Považujete svojich odborníkov za kvalitnejších, ako je napríklad Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá by tiež chcela obsadiť post ministerky vnútra?

Nerád by som kádroval. Osobne som však veľmi prekvapený, koľko ľudí sa hlási k pozícii ministra vnútra. Je to veľmi náročný rezort, ktorého obsahom je viac ako polícia. Podľa mňa je pre budúcu vládu veľmi dôležité, aby rezort riadil profesionál, ktorý sa nenechá zomlieť rozličnými záujmovými skupinami, a dokáže ho držať pevne v rukách. Apeloval by som na rôznych ľudí, aby zvážili, na čo reálne majú, aby osobné ambície nešli nad rámec schopností.

Prečo ste si zvolili práve hnutie OĽaNO? Ide o subjekt, ktorý nemá najlepšie renomé medzi stranami a pre nezhody s lídrom Igorom Matovičom odišlo z hnutia aj viacero poslancov.

Dostal som ponuku z viacerých strán. Pre OĽaNO som sa rozhodol preto, lebo ma oslovili ľudia, ktorým som dôveroval a videl som, že boj s korupciou je reálne ich top prioritou.

Šéf Mosta-Híd Béla Bugár v jednom rozhovore povedal, že by si radšej vybral smrť ako povolebnú spoluprácu s Matovičom. Zažili ste so šéfom hnutia osobne nejaké zlé veci?

Bugárovo vyjadrenie ma neprekvapuje. Most-Híd sa naoko tvári ako jedna zo slušnejších strán. Keď však boli vo vládnej koalícii, urobili veľa rozhodnutí, ktoré boli ďaleko za hranou morálnosti. Myslím si, že sú spoluzodpovední za to, čo sa deje v krajine. Pán Bugár sa nemusí báť, že by musel ísť do vládnej koalície s OĽaNO, nad touto možnosťou by sme nikdy neuvažovali. Osobne nemám zlé skúsenosti s Igorom, práve naopak. Keď som mal problémy, ktoré vznikli z absurdného obvinenia, ktoré zosnovalo vojenské spravodajstvo, postavil sa za mňa. Matoviča si ako človeka vážim a môže mi ktokoľvek na neho hovoriť čokoľvek, moja osobná skúsenosť je mimoriadne dobrá.

Od konca roku 2018 sa naplno venujete politike a prestali ste poberať plat ako dovtedajši riaditeľ Slovenského ištitútu pre bezpečnostnú politiku. Žijete odvtedy z vlastných úspor alebo sa nachádzate na výplatnej páske Matovičovho hnutia?

Som pravidelne platený každý mesiac z hnutia OĽaNO, na základe zmluvy, ktorú máme.

Výška financií je dôverná alebo ju môžete prezradiť?

Je dôverná, ale nie je to nič enormné, je to plat, ktorý zodpovedá mojej mzde, keď som bol riaditeľom inštitútu. Dohoda s hnutím bola, aby som finančne nešiel dole kvôli rodine, tak sme sa dohodli a to aj platí.

Je to plat porovnateľný s výškou mzdy člena Národnej rady?

Je výrazne nižší. Pohybuje sa niekde na úrovni polovice platu poslanca Národnej rady.

V minulom roku rezonovala kauza spojená s vaším menom, prišli na vás dve trestné oznámenia, polícia sa však rozhodla, že vás stíhať nebude. Máte napriek tomu čisté svedomie, že ste neurobili žiadny prehrešok, ani morálny?

Z obvinenia som bol šokovaný. Najskôr som ani nevedel, z čoho som obvinený, stále hovorili o nejakých paragrafoch. Keď som zistil, že ide o prečin ohrozenia utajovanej skutočnosti, bolo to absurdné. Obával som sa, že na mňa našijú detskú pornografiu, drogy alebo korupciu. Potom som si pozrel spis a celý bol taký absurdný, že som sa miestami smial, keď som ho čítal. Mal som údajne zorganizovať lobistické stretnutie u amerického veľvyslanca, kde mal byť aj poslanec Ľubomír Galko. V spise bolo veľa klamstiev a zavádzania. Nie som si vedomý žiadneho trestného činu, ktorý by som mal spáchať, ani ničoho, čo by malo byť na hrane. Rok a pol ma odpočúvali, sledovali moju komunikáciu, bol som fyzicky sledovaný… Nič na mňa tajná služba nenašla, lepší dôkaz ani nemôžem mať.

Viacerí zahraniční diplomati si premiéra Petra Pellegriniho (Smer) pochvaľujú, že ho považujú za prijateľnejšieho predsedu vlády, ako bol jeho predchodca Robert Fico. Prečo je povolebná spolupráca so Smerom pre vás vylúčená?

Takéto vyjadrenia diplomatov som počul aj ja, ale keď vidia ostatné obdobia, možno ostatné dva mesiace, tak pochopili, že to je to isté, len v bledoružovom. Nemyslím si, že pán Pellegrini by bol novým alebo iným politikom Smeru, zodpovednejšou alternatívou. Navyše, nemá tie právomoci, celý Smer stále riadi Robert Fico, vidíme to aj na kandidátke, kde sa ľudia okolo Pellegriniho na kandidátku nedostali.

Po náraste preferencií vášho hnutia Igor Matovič už pripúšťa, že by mal záujem o premiérsku stoličku. Ako je to s jeho znalosťou angličtiny? Bolo by tragikomické, keby na samitoch Európskej rady v Bruseli potreboval tlmočníka.

Čo sa týka nárastu preferencií – stále sú to len preferencie. Pred niekoľkými mesiacmi sme boli na šiestich percentách. To, že dnes nás dávajú prieskumy do roly lídra demokratickej opozície, je síce pre nás potešujúce, ale stále sú to len preferencie a musíme si robiť svoju robotu poriadne. Nebudem tajiť, že nás prieskumy neprekvapili. My sme v novembri alebo decembri minulého roka ani nešpekulovali, koho by sme chceli za premiéra, lebo sme nepredpokladali, že by mohla takáto situácia nastať. Ak sa naozaj potvrdia tieto trendy a naozaj OĽaNO bude stranou, ktorá bude skladať vládu, otvorene poviem, že ľudia volia hnutie aj s predsedom, teda mu dôverujú. Môžem povedať, že by bol vynikajúci kanditát na predsedu vlády. Ale to, či by sa rozhodol vziať túto fukciu, by bolo jeho osobným rozhodnutím a jeho rodiny. Čo sa týka angličtiny, počul som ho niekoľkokrát hovoriť, myslím si, že jeho znalosť angličtiny je porovnateľná s angličtinou iných súčasných ministrov.

Nepripadá vám detinské až amatérske, že volebným lídrom OĽaNO je Mária Šofranko, o ktorej Slovensko pred niekoľkými týždňami nič nevedelo, a až z posledného miesta kandiduje šéf hnutia?

Sú dva aspekty tohto rozhodnutia. Áno, je to taká naša ochranná známka alebo niečo, s čím sa automaticky počíta, že poslanci idú vždy od konca kandidátky. Jednoducho, je to zhodnotenie ich činnosti za štyri roky. Igor Matovič má vždy číslo 150. Aj teraz je to tak, že medzi 141 a 150 je desať našich poslancov, ktorí sú aj v poslaneckom klube. Na to, aby sa človek prekrúžkoval z tejto pozície, musí mať okolo 10-tisíc preferenčných krúžkov. Ak sa však tí ľudia z konca kandidátky prekrúžkujú až do parlamentu, to znamená, že volič je spokojný s ich činnosťou za posledné štyri roky a dáva im mandát, aby pokračovali. Ak sa neprekrúžkujú, to neznamená, že my už s nimi nepočítame. Budú v našich odborných tímoch, možno keď budeme súčasťou exekutívy, dostanú nejaké pozície. Takto to očakáva aj náš volič, je to štandard, ktorý stále robíme. Mária Šofranko je volebnou líderkou, je to nesmierne sympatická žena, ktorá si ma veľmi rýchlo získala. Žiaľ, Mária Šofranko je relatívne vážne chorá, má vážne problémy s chrbticou. Dlhodobo ležala v nemocnici, vôbec sme s tým nerátali, nikto to neplánoval. Teraz je v domácom liečení a verím tomu, že sa dá dokopy. Dúfam, že bude schopná prísť k nám a pokračovať v práci, ktorú veľmi intenzívne začala niekedy v priebehu decembra počas kampane. Sme presvedčení, že máme najlepšiu kandidátku.

Mária Šofranko predvolebnú kampaň vynechala, do volieb zostáva už málo času. Napriek tomu naozaj nepôsobí rozpačito, že je hlavnou tvárou OĽaNO a pritom sa vôbec nestretáva s voličmi? Nebolo by vo vzťahu k voličom zodpovedné, keby sa jednotky na kandidátke vzdala?

Jednak má za sebou životný príbeh, je pred päťdesiatkou a ľudia v regióne, kde pôsobí, ju veľmi dobre poznajú. Nie je nepopísaný papier. Druhá vec je, že s takouto situáciou nikto nepočítal. Keď dostala ponuku, aby kandidovala za hnutie OĽaNO, nebola reč o volebnej líderke. Potom v rámci predsedníctva sme si povedali, že prečo nie, prečo nedať ženu, ktorá ma za sebou výborný príbeh na prvé miesto. Sme jedinou stranou, ktorá dala ženu na popredné miesto kandidátky. Ona bola v tom čase po operácii chrbtice a myslela si, taktiež aj my, že všetko bude v poriadku. Nikto nečakal, že sa to tak vážne skomplikuje. Veríme však, že sa čoskoro vráti. Verím tomu a je to prirodzené, že ak by sa jej zdravotné problémy ešte viac skomplikovali, a nebola by schopná vykonávať svoj mandát, pristúpila by pani Šofranko k tomu zodpovedne. Sme však radi, že ju máme a vždy, keď ideme okolo, ju chodíme navštevovať.

Ako prípadný minister obrany by ste presadzovali zvýšenie platov vojakov? Ak áno, o koľko a kde by ste našli pre nich peniaze?

Počkajme si, ako reálne bude vyzerať to navýšenie platov, o ktorom tak veľa hovorí SNS, ale zatiaľ ho veľmi nie je vidno. Urobili veľký chaos v príplatkoch, niečo zrušili a niečo pomenili. Ani samotní vojaci nevedia, čo to urobí s ich platmi. Čo som videl, v niektorých hodnostiach pri nízkom počte odslúžených rokov dôjde k významnému nárastu, no to sú skôr nesystémové navýšenia. Keď je niekto plukovník a má odslúžené do dvoch až piatich rokov, môže sa mu zvýšiť plat. Koľko je však takých plukovníkov, ktorí majú odslúžené tak málo? Na druhej strane človek, ktorý odpracoval dlhé roky v ozbrojených silách, až také navýšenie mať nebude. Treba si počkať na reálne čísla. V rezorte obrany aj tak bude musieť prísť k zásadnému auditu, aby sa zistilo, v akom stave je ten rezort. Vojaci si vyššie platy určite zaslúžia. A nielen oni, ale aj policajti, záchranári a iné bezpečnostné zložky. Môžem garantovať, že ak bude hnutie OĽaNO vo vláde, nepríde k absolútne žiadnej negatívnej zmene pri zabezpečení vojakov z hľadiska výsluhových dôchodkov.

Je nespochybniteľné, že slovenské ozbrojené sily potrebujú pokračovať v modernizácii. Budú však na to finančné zdroje?

Stále hovorím: Prikrývajme sa takou perinou, na akú máme. Načo sme kúpili napríklad stíhačky o miliardu drahšie od alternatívy, ktorú sme mohli mať? Nehovorím, že stíhačky F-16 sú zlé. Práve naopak, je to najmodernejší stroj na svete, pred nami ho objednal iba Katar, ktorý je však bohatý na ropu a plyn. Načo sme kúpili stroje, ktoré sú drahé a oproti plánom ministerstva obrany boli o miliardu drahšie? Dlhodobý plán, ktorým sa strana SNS chváli, môžu roztrhať, lebo manko majú jednu miliardu len na stíhačkách. Nemusíme mať tie najlepšie stroje, stačí nám zlatá stredná cesta. Treba efektívne nakupovať. Náš tieňový minister hospodárstva a financií Eduard Heger opakovane tvrdí, že približne dve a pol miliardy eur sú nedoplatky na daniach z pridanej hodnoty. Približne 1,5 až 2 miliardy eur odhadujú medzinárodné organizácie sledujúce transparentnosť na tom, že by sa pravdepodobne pri korupčnom jednaní na Slovensku mohli minúť. To je viac ako štyri miliardy eur, ktoré môžme rozdeliť do zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, ale i do obrany. Som presvedčený, že pri férových tendroch na rôzne veci, ktoré reálne potrebujeme pre obranu, dokážeme ušetriť výrazný počet peňazí. Viem, že zdravotníctvo, sociálna oblasť a školstvo sú problémové, ale obrana je dôležitý aspekt štátu, no musíme k nej pristupovať zodpovedne, rozumne a transparentne.