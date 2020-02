Pre voľbu z cudziny sa rozhodlo viac ľudí ako v roku 2016

Slovenská pošta spracovala viac návratných obálok z cudziny pre voľbu poštou ako v roku 2016. Zásielky s označením „Voľba poštou - Election by mail“ prepravuje v špeciálnom bezpečnostnom režime. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská, cieľom tohto režimu je zamedzenie akejkoľvek neoprávnenej manipulácie so zásielkami obsahujúcimi hlasovacie lístky. Voliť mimo územia Slovenska z cudziny je možné len prostredníctvom pošty. O voľbu poštou si tento rok požiadalo vyše 55-tisíc voličov z cudziny.

Do parlamentných volieb v roku 2016 o voľbu poštou požiadalo vyše 20-tisíc voličov. Návratnú obálku podľa Štatistického úradu SR zaslalo viac ako 17-tisíc z nich. „V tomto roku o voľbu poštou požiadalo až rekordných 55 151 voličov. Slovenská pošta doteraz spracovala viac návratných obálok z cudziny pre voľbu poštou ako v roku 2016,“ uviedla Rovenská. Podľa nej tak záujem o voľbu poštou stúpa.

Obálky s hlasovacími lístkami sú prepravované v špeciálnom bezpečnostnom režime. Rovenská priblížila, že v ňom ide najmä o bezpečnosť pri triedení, preprave a doručení zásielok na každé konkrétne miesto sčítania hlasov do tohtoročných parlamentných volieb. „Všetky obálky, ktoré dorazili na Slovensko, sú pred prepravou a doručením na sčítanie uložené v oddelených zväzkoch pod dohľadom kamerových systémov a poverených osôb,“ vysvetlila hovorkyňa.

Návratné obálky prichádzajú do Medzinárodného výmenného strediska v Bratislave. Pracovníci strediska voličské obálky, ktoré prichádzajú zo zahraničia, triedia do predpísaných zväzkov oddelene od ostatných listov. „Všetky tieto zásielky spracováva Slovenská pošta v zrýchlenom režime, to znamená ako listy 1. triedy,“ podotkla Rovanská a dodala, že všetky voličské obálky sú pod dohľadom kamerových systémov.

Pošta odporúča voličom odoslať návratnú obálku z cudziny ako doporučenú, prípadne expresnú, z dôvodu zabezpečenia včasnosti dodania do dňa konania volieb. Zároveň upovedomuje voličov, ktorí sa nachádzajú v Ázii a krajinách, ktoré majú východnú Áziu a Austráliu ako prepravný uzol na niekoľkotýždňové meškanie. To je spôsobené šíriacim sa koronavírusom a rozsiahlym požiarom v Austrálii.

O voľbu poštou mohli voliči požiadať obec, v ktorej majú trvalý pobyt, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, teda do 10. januára. Voličovi, ktorý nemal na území Slovenska trvalý pobyt, dokumenty zaslalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Následne voličovi do cudziny odoslala obec či ministerstvo obálku s pečiatkou, hlasovacie lístky, špeciálnu návratnú obálku a poučenie o hlasovaní.

Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 24 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00.