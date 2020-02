Krajniak: Do cirkusu sa nezapojíme

Vysvetľoval, ako chcú ročne postaviť 25–tisíc bytov a prečo by nájomné malo byť priemerne dvesto eur. Tvrdí, že za zákony, ktoré sú v prospech ľudí, bude hlasovať vždy. Aj na prebiehajúcej schôdzi sú poslanci hnutia rozhodnutí podporiť trinásty dôchodok a zvýšenie prídavkov na deti. Aké nové ministerstvo by podľa neho malo vzniknúť? Vymenil by hneď po voľbách terajšieho policajného prezidenta Milana Lučanského?

VIDEO: Predvolebný podcast s Milanom Krajniakom.

Je podľa vás práve prebiehajúca mimoriadna schôdza parlamentu v medziach ústavy a rokovacieho poriadku?

Zvolaná bola riadne. Aktívne vystupujeme v rozprave a sľúbili sme našim voličom, že to, čo máme v programe, podporíme. Vo volebnom programe totiž máme zvýšenie trinásteho dôchodku aj prídavkov na deti. Vlani sme trinásty dôchodok predložili na rokovanie dvakrát, Smer ho ani raz nepodporil.

Tak sa môže stať, že sa spojíte so Smerom, SNS a možno aj s ĽS NS. Ako tomuto má rozumieť volič vašej strany?

My sa s nikým nespájame. Rozumieť tomu má jednoducho: plníme svoje sľuby. Pred štyrmi rokmi sme sľúbili, že budeme hlasovať za každý návrh zákona, ktorý pomôže ľuďom, bez ohľadu na to, kto ho predloží. Tak sme aj štyri roky hlasovali. Či už to boli návrhy vládne, opozičné, dokonca aj kotlebovské, ale vždy museli byť dobré pre ľudí. A v tom budeme aj pokračovať. Okrem toho nie sme pokrytci. Keď raz máme trinásty dôchodok vo volebnom programe, tak teraz neokašleme a neoklameme ľudí len preto, že návrh pred voľbami účelovo predložil Robert Fico. Tu je vidieť, komu ide o ľudí a komu len o vlastný zadok.

Postoj vášho hnutia k Smeru je jednoznačný a nemenný?

Za žiadnych okolností nepôjdeme so Smerom do vlády. Keď sme to sľúbili pred štyrmi rokmi, na rozdiel od strany Sieť alebo Most-Híd sme to aj dodržali. Keď to sľubujeme teraz, tak to aj dodržíme. Naši voliči vedia, že môžu s nami súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale čo raz sľúbime, to aj dodržíme. Tak ako sme sľúbili, že budeme presadzovať trinásty dôchodok, ak sa o ňom bude hlasovať v parlamente, tak zaň budeme hlasovať. Nerobíme triky, že keď je niečo výhodné, hlasujeme, a keď to výhodné nie je, nehlasujeme.

Ako vnímate dvojdňové blokovanie Národnej rady šiestimi nezaradenými poslancami?

V parlamente sa dá niekedy použiť aj obštrukcia, toto sa mi však zdalo byť až príliš. Fotiť si vyzuté topánky a ponožky pod štátnym znakom v rokovacej sále Národnej rady sa mi zdá byť už príliš. Hnutie Sme rodina sa nikdy do podobných cirkusov nezapájalo, bez ohľadu na to, či ich robila koalícia, alebo opozícia.

Opoziční partneri akoby vás odstrkovali. Prečo máte taký zvláštny vzťah?

V parlamente sme na to, aby sme zastupovali našich voličov. Nie sme liberálna strana, prečo by sme sa teda mali stretávať na obedoch s liberálnou opozíciou? Naše názory na otázky hodnotové, sociálne sú iné, než prezentujú oni. KDH podpísalo pakt o neútočení a nevieme, prečo to urobilo. Ani opoziční politici si niekedy neberú servítky pred ústa.

Ktorá zo strán vám bude najbližšia?

Nemáme nikoho, kto je nám najbližší. Máme jasné programové priority, s ktorými po voľbách prídeme. Budeme mať podmienky, za ktorých môžeme ísť do vlády, a ak nebudú splnené, tak nepôjdeme.

Chcete vybudovať 25-tisíc nájomných bytov ročne na pozemkoch, ktoré budú bezodplatne získané zo Slovenského pozemkového fondu. Ako si to predstavujete?

V ekonomicky najslabších regiónoch by bol dvojizbový byt prenajímaný zhruba za 119 eur, v Bratislave a krajských mestách by to bolo viac. Celoslovenský priemer by bol približne 200 eur mesačne. Pozemky nemusia byť len zo Štátneho pozemkového fondu, ale z ktorejkoľvek inštitúcie, na ktorú má dosah štát. Ak sa ktorákoľvek obec alebo mesto rozhodnú poskytnúť svoje vlastné pozemky, môže byť výstavba realizovaná aj na nich.

Hovoríte o tzv. rakúskom modeli štátnych investičných spoločností. O čo ide?

Model vymysleli Rakúšania, ktorí nemajú eurofondy a potrebovali stavať infraštruktúru. Zhotoviteľmi bytov budú verejné korporácie, ktoré budú pod kontrolou štátu. Na stavbu požičajú banky. Keď majú do niečoho naliať dve miliardy eur, tak si postrážia, aby v orgánoch korporácií boli ľudia, ktorí neukradnú ani euro. Preto to nebude štát stáť nič, lebo pôjde o súkromné investičné zdroje. Korporácia nepotrebuje dosahovať zisk, preto ho môže rozpustiť v nižšom nájomnom. Za úver nebude ručiť štát, ale verejná korporácia bytmi. Tento model financovania odsúhlasila aj Európska únia a funguje aj v ďalších štátoch.

Vo volebnom programe navrhujete zriadiť nové ministerstvo cestovného ruchu. Prečo?

Lebo do budúcnosti môžeme ťažiť iba z toho a stavať iba na tom, čo nikto zo Slovenska nikdy nemôže odniesť. To je pôdohospodárstvo, potravinárstvo a cestovný ruch – naše hory alebo kultúrne pamiatky nám nikto neodnesie preč. Je to taká významná vec, že by mala byť garantovaná ústredným orgánom štátnej správy.

Časť opozície hovorí, že po voľbách chce vymeniť policajného prezidenta Milana Lučanského? Čo si myslíte vy?

Zmena na poste policajného prezidenta v roku 2018 bola zásadná. Neverím, že by sa za šéfovania Tibora Gašpara podarilo tak rýchlo dotiahnuť vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej či ďalšie veci, ktoré súvisia s Marianom Kočnerom. Na základe toho, čo polícia urobila za posledné dva roky, nevidím dôvod, prečo by mal byť terajší policajný prezident Milan Lučanský odvolaný. Uvidíme, ako sa podarí polícii a prokuratúre doriešiť kauzu súvisiacu s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a exministrom Jánom Počiatkom.