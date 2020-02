Fico: Ak niečo na mňa majú, nech to dajú von

Hovorí, že chce aj po piaty raz vyhrať parlamentné voľby. Ak by sa však Smer dostal do opozície, sľubuje, že sa vráti dvakrát silnejší. Dôveruje bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, o Andrejovi Kiskovi si myslí, že zhanobil funkciu prezidenta. Ako sa mení v súčasnosti najsilnejšia strana? Jej predseda Robert Fico hovorí, že nechce na Slovensku ucelené moslimské komunity.

VIDEO: Robert Fico aj o tom, ako vražda Jána Kuciaka ovplyvňuje tohtoročné voľby.

Preferencie Smeru majú klesajúcu tendenciu, ako sa na to dívate?

Prieskumy nekomentujem. Preferencie si meriame profesionálnymi agentúrami a výšku percent konkrétnej strany nerátame z účasti 84 percent. Kedy bola taká vysoká účasť vo voľbách? Myslím si, že v týchto voľbách bude ešte nižšia ako obyčajne. Dali sme návrh na moratórium, aby mal každý pokoj. Padlo však rozhodnutie a moratórium predĺžené nebolo. Most-Híd nám na koaličnej rade podal ruku, že ide do hlasovania o zákone o moratóriu volebných preferencií. Pri hlasovaní v parlamente však otočil. A teraz mu v prieskumoch merajú pod päť percent. Prehráva. Tak mu treba.

Aká je situácia vnútri Smeru?

Petrovi Pellegrinimu som ponúkol miesto jednotky na kandidátke z racionálnych dôvodov. On sa venuje verejnej časti kampane, ja vnútornej. Veľa cestujem po Slovensku, stretávam sa s ľuďmi. Naším voličom a sympatizantom hovorím: Nebuďme v Smere maloverní. Ideme po dvadsiatich rokoch na slovenskej politickej scéne piaty raz za sebou vyhrať parlamentné voľby. Smer prirovnávam k FC Barcelona. Zvyčajne sa očakáva, že vyhrá 5:0, ale stane sa, že niekedy dostane aj na bendžo. Taká je slovenská politická realita. Teraz je tu obrovská spoločenská objednávka a rozumiem jej. Dvadsaťjeden rokov vyskakuje z každej konzervy Fico. Je normálne, že musí prísť zmena. Peter Pellegrini je dobrá zmena. Aj čo sa týka Smeru, aj čo sa týka tejto krajiny.

Povolebný scenár však nemusí byť tak jednoznačný.

Je množstvo rôznych scenárov, pravdepodobnosť predčasných volieb je vysoká. Najpravdepodob­nejšie je, že vznikne patová situácia a všetci sa budú musieť upokojiť, možno na dva-tri dni strčiť hlavu do chladničky, a až potom sa stretnúť a baviť, ako bude vyzerať ďalšia spolupráca. Voľby chceme vyhrať, ale ak nás vyženú do opozície, vrátime sa dvakrát silnejší ako sme teraz.

Ako vidíte koaličný potenciál Smeru?

Po voľbách v roku 2016 sa nám podaril historický kompromis, vytvorili sme vládu s SNS a Mostom-Híd. Jediný, kto to nezvládol, je Béla Bugár. Často urobil rozhodnutia, ktoré neboli férové voči nám. Je preto spravodlivé, že sa motá okolo piatich percent. Ale v politike je aj nemožné možné. Nikdy nehovorím nikdy. Nekomentujem, s kým idem alebo nejdem do vlády. Až po voľbách príde čas, keď sa musíme rozhodnúť.

Myslíte si, že sa podarí Smeru dosiahnuť vo voľbách sedemnásť percent?

Poviem to tvrdo: Keby nebolo vraždy (novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej – pozn. red.), s ktorou Smer nemá nič spoločné a ktorá bola hrubým spôsobom zneužitá proti Smeru aj na medzinárodnej úrovni, tak tu sedím s prstom v nose a mám tridsať percent. Všetky ukazovatele sú na skvelej úrovni – máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, dosiahli sme dialóg na najvyššej úrovni… Ale pozrite sa, čo sa tu deje proti Smeru… Percentuálne víťazstvo, bez ohľadu na to, koľko to bude percent, budem považovať za historický úspech, lebo potvrdí naše lídrovstvo na politickej scéne.

Krivdu cítite od vraždy Jána Kuciaka? Práve od nej uplynuli dva roky.

V tomto sme pomerne korektní, nikto z nás netancuje na hrobe mladých ľudí. Dnes sa každý, kto sa niekedy stretol s pánom, ktorý je obžalovaný z vraždy, spoločensky deklasovaný. Ale neplatí to, ak nie je zo Smeru. Napriek tomu uznávam, že to bola možno aj naša chyba. Hneď po tejto udalosti v roku 2018 som ponúkal iný štýl komunikácie s verejnosťou. Nakoniec som sa rozhodol a dohodli sme sa, že dám prednosť dokončeniu volebného mandátu pred predčasnými voľbami. Toto rozhodnutie sa dnes ukazuje ako správne.

Boris Kollár zo Sme rodina tvrdí, že má záznam z dôveryhodného zdroja o vašom stretnutí s Marianom Kočnerom. Je to pravda?

Neváľam sa a ani sa nebudem váľať v špine. Ak ktokoľvek čokoľvek na mňa má, nech to dá von.

Prieskumy do pozície lídra opozície vyniesli Igora Matoviča. Viete si s ním predstaviť spoluprácu?

Prepáčte, on je poloblázon. To je všetko, čo môžem povedať.

Súčasťou kampane Smeru sú aj animované videá, ktoré útočia na lídrov opozície. Prečo práve takáto forma?

Môžete to zobrať ako súčasť zmeny, ktorá sa deje v Smere. Pred niekoľkými rokmi sa nám na sociálnych sieťach nedarilo tak, akoby sme chceli. Takže padlo rozhodnutie, že budeme aktívni aj v tejto oblasti. Je to nová forma komunikácie, nie však vymyslená, ale postavená faktoch. Vnímam to ako dobrý posun.

V kampani sa hovorí o migrantoch. Nemyslíte si, že otváraním tejto témy legitimizuje rétoriku krajnej pravice, ktorá na tom získava body?

Hovorím, o ucelených moslimských komunitách ako o výsledku plánovanej a riadenej migrácie. Toto je prevažne kresťanská a katolícka krajina. Prečo chce niekto meniť charakter tohto štátu len preto, aby sa niekde zapáčil v zahraničí? Veľa čítam o týchto veciach, mal som možnosť veľa počuť od ľudí, ktorí žili v Mníchove, vo Švédsku. Mal som možnosť veľa počuť o kriminálnych štatistikách, ktoré boli falšované a ľudia nedostávali informácie. Ešte stále som politik, ešte stále mám nejaký vplyv na fungovanie jednej politickej strany. Ako predseda najsilnejšej strany na Slovensku hovorím, že toto ja nechcem.

Takže nesúhlasíte s názorom, že Smer namiesto hrádze proti extrémizmu, krajnú pravicu skôr posilňuje?

Formálne by som chcel mať takú podporu v médiách ako extrémisti. Mnohí sa hrajú, že sú proti extrémizmu a pritom jediné, čo chcú, je, aby Kotleba bral hlasy Smeru. To je celý problém, ktorý na Slovensku vnímam.

Hovorí sa, že exminister Robert Kaliňák chce Smer opustiť. Je to reálne?

Patrí k mojim najbližším spolupracovníkom, vždy sme si dôverovali. Je naďalej podpredsedom strany, rozhodol sa však, že nebude kandidovať. Okrem vnútornej straníckej práce sa teraz venuje úplne iným aktivitám. V jeho prípade by som privítal, keby bol veľmi trpezlivý, lebo trpezlivosť je v tomto prípade asi najvýznamnejšia vlastnosť, ktorú musíme teraz preukázať.

Medializovanou témou sú aj majetky Jána Počiatka, dvojnásobného ministra vašej strany. Ste s ním v kontakte?

V prípade Jána Počiatka nemám žiadne informácie, tiež to vnímam iba jedným okom. Nebol členom strany, keď sa v roku 2006 stal ministrom financií, ani do strany nevstúpil. Do vlády nastupoval ako úspešný podnikateľ s vysokými príjmami. Veľmi slušnými, že mu to určite umožňuje kúpiť si nehnuteľnosti, ktoré dnes užíva. Možno by stačilo vytiahnuť majetkové priznanie z roku 2006, aby ľudia mali odpoveď na otázku, či mal na to, aby si niečo kúpil, alebo na to nemal.

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska vyhlasuje, že kompromitujúce videá, ktoré sa objavili, sú vašou pomstou.

Na pána Kisku som už povedal všetko, čo som mal povedať. Podvádzal a klamal v prezidentskej kampani, preukázateľne je to daňový a pozemkový podvodník. Exprezident by sa mal venovať prednáškovej činnosti, mal by navštevovať kultúrne a spoločenské podujatia. Ale takto zhanobiť funkciu prezidenta, že ide do triviálneho politického súboja? Obávam sa, že pán Kiska dopadne veľmi zle, dopadne možno tak, ako dopadol pán Procházka (expolitik Radoslav Prochádzka, expredseda strany Sieť – pozn. red.). Pán Kiska je prvý prípad prezidenta, ktorý sa správa politicky neakceptovateľne a nedôstojne a myslím si, že za to mu verejnosť aj vystaví vysvedčenie.