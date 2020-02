Marketingový expert: Vládne triumvirát politikov, ostatní sú zboristi

„Matovič, Pellegrini a Kotleba, čo môžeme zúžiť aj na dvojicu Pellegrini – Matovič. Je to však akoby triumvirát troch názorových prúdov. Všetci ostatní sa v tejto situácii, sedem dní pred voľbami, stali akoby takými zboristami,“ vysvetľuje Ruttkay.

Politický marketér spomedzi všetkých vyzdvihuje Igora Matoviča od obyčajných. „V túto chvíľu to vyzerá tak, že jediný Matovič pochopil to, čo sa volá mobilizácia pred voľbami. Pochopil, že to nie je vyhlásenie ,poďte voliť', ale sú to činy, ktoré preto robí, činy, ktoré smerujú k voľbe a smeruje ich veľmi efektívne. On určuje smery. Ostatní sú len jeho followeri, sledovatelia,“ opisuje situáciu, pričom zdôrazňuje, že OĽaNO je stranou jedného muža. „Ostatní sú len komparz, ale Matovič to dokáže uhrať za všetkých.“

Politický marketér v dolnej časti preferenčného pelotónu poukazuje na niekoľko „mentálnych zmien“, ktoré podľa neho nastali. „V prvom rade u voličov SaS, ktorí veľmi významne hlásia návrat k Sulíkovi, strana by mohla dosiahnuť lepší výsledok, ako ukazovali doterajšie prieskumy – a to práve po aktivite odídených poslancov okolo Ľubomíra Galka v parlamente,“ hovorí Ruttkay na margo prekvapivého rozhodnutia galkovcov hlasovať za začiatok parlamentnej schôdze. „Ešte bude zaujímavé, ako sa odrazia antikampaňové videá proti Andrejovi Kiskovi. Nepredpokladáme veľký pád, ale ani rast,“ myslí si Ruttkay.

Prekvapila ho však koalícia PS/Spolu. „U nich cítiť veľkú strategickú bezradnosť. Naozaj idú z extrému do extrému, čo sa týka komunikačných vecí,“ hovorí. Ruttkay pripomína, že nerozhodnutých voličov, o ktorých sa teraz hrá, môže ovplyvniť čokoľvek. „Neoslovia ich však tradičné politické mítingy, ale nejaká silná mediálna aktivita,“ mieni.