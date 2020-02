Spiegel: Úspech Kotlebovcov by mohol otriasť demokraciou na Slovensku

Demokraciou na Slovensku by mohol otriasť úspech krajne pravicových Kotlebovcov v nadchádzajúcich voľbách, varuje nemecký magazín Der Spiegel. Všetky parlamentné strany sa síce dušujú, že s Kotlebovcami-Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS), ktorej predseda Marian Kotleba má antisemitský a xenofóbny náhľad na svet, spolupracovať nebudú. Či to dodržia, nie je ale podľa Spiegelu vôbec isté.

Najčítanejší nemecký seriózny týždenník v článku venovanom situácii v krajine pred voľbami 29. februára konštatuje, že Slovensko bolo dlho aj vďaka úspešnému ekonomickému vývoju považované za príklad podarenej západnej integrácie. „Pred dvoma rokmi ale fasáda vzorovej krajiny dostala prvé trhliny, keď nájomný vrah zastrelil novinárov Jána Kuciaka a jeho snúbenicu,“ poznamenáva Spiegel.

Vražda podľa neho odhalila skutočné pomery na Slovensku. „Vedúci členovia ľavicovo populistickej strany Smer zjavne za dobu počas vládnutia splietli dohromady široko rozvetvený korupčný systém,“ píše magazín, podľa ktorého pozostával z politikov, biznismenov a ľudí pohybujúcich sa na hrane zákona. Spiegel pripomína, že v dôsledku rozsiahlych protestov musel z funkcie odísť premiér Robert Fico, ktorý tento systém zosobňoval ako nikto iný.

Smer sa potom prepadol v prieskumoch verejnej mienky, Zuzana Čaputová sa stala prezidentkou a nejakú dobu to vyzeralo tak, že šok z vraždy posilnia predovšetkým Európe naklonené sily, nestalo sa tak však.

Rozhádaná opozícia

Liberálna opozícia je rozhádaná a nejednotná, a tak zo situácie podľa Spiegelu profituje predovšetkým extrémna pravica vedená Kotlebom.

„Svojim voličom servíruje o sociálnu tematiku obohatený nacionalizmus, s ktorým bodujú aj iné konzervatívne strany v Európe, len radikálnejšie,“ tvrdí nemecký magazín. „Kotlebov pohľad na svet je vytváraný antisemitizmom a xenofóbiou, nadáva na ‚asociálnych‘ Rómov a chce zabrániť údajne hroziacej ‚invázii migrantov‘,“ podotýka ďalej.

​Strana 42-ročného politika, ktorá je podľa Spiegelu tak radikálna, že popri nej vládne zoskupenia v Maďarsku a Poľsku vyzerajú ako občianske, má teraz šancu skončiť druhá vo voľbách.

„Ak pravica vo voľbách budúci týždeň dopadne tak dobre, ako predpovedajú prieskumy, mohla by sa po Poľsku a Maďarsku otriasť aj demokracia na Slovensku,“ obáva sa magazín. Mohlo by sa to stať najmä v prípade, že opozičné strany nezískajú väčšinu.

Iste by si ani Smer nedovolil pripustiť fašistov otvorene do vlády. „Mohli by však v zákulisí slúžiť na získavanie väčšiny – bez zodpovednosti, ale s veľkým vplyvom,“ dodáva Spiegel.