OĽaNO do volieb povie, či nominuje Matoviča za kandidáta na premiéra

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ešte do parlamentných volieb oznámi, kto bude jeho kandidátom na post predsedu vlády v prípade, že by bolo najsilnejšou stranou zoskupenia, ktoré bude zostavovať novú vládnu koalíciu. Povedal to šéf OĽaNO Igor Matovič.