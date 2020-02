TIS: Najviac peňazí vo volebnej kampani minula doposiaľ PS/Spolu

Najviac peňazí vo volebnej kampani do blížiacich sa volieb do Národnej rady SR (NR SR) doposiaľ minula koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia (PS/Spolu). Na sociálnej sieti o tom informuje mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Koalícia ako prvá prekročila hranicu dvoch miliónov eur, keďže do kampane už investovala 2,12 milióna eur.