Remišová: Odísť od Matoviča bolo dobré rozhodnutie

Vysvetľuje, čo chápe pod pojmom mafiánsky štát. Pozná meno poslanca, ktorý je údajne za zverejnenými videami o Andrejovi Kiskovi? Remišová sa zastáva svojho straníckeho šéfa a je presvedčená, že Kiska nebude v kauze krátenia daní obžalovaný. Rozpráva aj o zavedení hmotnej zodpovednosti politikov a objasňuje, prečo chcú hneď po voľbách vymeniť ľudí na pozíciách generálneho a špeciálneho prokurátora.

VIDEO: Podcast s Veronikou Remišovou

Pripomíname si druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Súhlasíte s vyjadrením Andreja Kisku, ktorý ešte ako prezident povedal, že Slovensko je mafiánsky štát?

Musíme sa v prvom rade pozrieť na to, čo vyplávalo na povrch od vraždy novinára a jeho snúbenice. Veď to boli strašné veci, čo sa diali v súdnictve, na prokuratúre a polícii. Dozvedeli sme sa, že jeden zločinec mal na povel jedenásť sudcov. Čelní predstavitelia prokuratúry si písali s jeho volavkou. A navyše sme sa dozvedeli, že v kancelárii generálneho prokurátora, v tom čase Dobroslava Trnku, tento zločinec spolu s Trnkom nainštaloval kameru na to, aby mohli páchať korupciu a vydierať ľudí. Mafia na Slovensku vliezla do všetkých štruktúr a do základov štátu.

Takže súhlasíte s označením, že Slovensko je mafiánsky štát?

Myslím si, že praktiky mafie sa používali v súdnictve, na prokuratúre aj v polícii. Našou prvoradou úlohou bude očistiť štát a jeho zložky od mafiánov. Slovensko je krásna a hrdá krajina, nesmieme dovoliť niekoľkým zločincom, aby nám ho takto devastovali.

Bývalý premiér a predseda strany Smer Robert Fico sa aj pre Pravdu vyjadril, že ak by sa vražda nestala, bol by stále premiérom. Ako vnímate jeho vyjadrenie?

To, že Robert Fico nie je premiérom, je aj vďaka obrovskému verejnému tlaku ľudí, ktorí stáli na uliciach a hovorili, že Slovensko potrebuje zásadnú zmenu riadenia štátu. O tom sú aj tieto voľby. Budú najmä o tom, ako po dvanástich rokoch korumpovania a parazitovania na štáte treba priniesť zlepšenie fungovania štátu vo všetkých oblastiach ako napríklad v sociálnych veciach, školstve, zdravotníctve, polícii, či v súdnictve.

V období po vražde bola požiadavka predčasných volieb. Mali byť? Ako sa pozeráte dnes na tú situáciu a jej riešenie?

Je zbytočné sa tým už teraz zaoberať. Máme už len niekoľko dní do riadnych volieb, ktoré sú veľmi dôležité. Rozhodnú o charaktere štátu, ktorým smerom sa bude nasledujúce roky Slovensko uberať. Aj v týchto voľbách sa rozhodne o tom, či budeme jednou z najúspešnejších krajín Európskej únie alebo či naďalej budú pokračovať kočnerovské praktiky.

Objavili sa dve videá, ktoré sa týkajú predsedu strany Kisku. Myslíte si, že sú vykonštruované?

Faktom je, že pred dvadsiatimi rokmi Andrej Kiska riadne kúpil pozemok, ktorý v súčasnosti má už jeho pôvodný majiteľ. A ďalším faktom je, že niekoľko dní pred voľbami sa objavia videá, ktorých cieľom je diskreditácia Kisku. Pritom jediným poškodeným v celej kauze je práve on. Riadne kúpil pozemok, dnes nemá ani pozemok, ani peniaze, ktoré zaň zaplatil. Konal v dobrej viere a nehovorím to ja, ale je to napísané v rozsudku.

V piatok odniesol na políciu obálku s menom človeka, ktorý údajne stojí za týmito videami. Povedal vám ho?

Áno, mám informácie o tom mene. Teraz je to v rukách polície, ktorá má konať.

Kiska hneď začal v tejto veci kritizovať políciu a žiadal od nej, aby vec vyriešila pred voľbami. Je to vhodné?

Políciu si predsa platíme zo svojich daní. Vždy, keď sa deje nejaká krivda, je tu na to, aby pomáhala a chránila občanov.

Andrej Kiska je obvinený v kauze KTAG a krátenia daní. Ak by prišla obžaloba, mal by zostať na čele strany Za ľudí?

V prvom rade si treba povedať, že na Slovensku boli obvinení takmer všetci opoziční politici. Na druhej strane obvinený nebol bývalý minister vnútra Róbert Kaliňák, bývalý minister financii a dopravy Ján Počiatek za kauzu Lemikon, štrnásť rokov nebol obvinený ani bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. A tak by sa dalo pokračovať ďalej. Žiaľ, dvojaký meter spravodlivosti na Slovensku existuje. Vidíme to aj pri kauzách, ktoré vychádzajú na povrch od vraždy novinára a jeho snúbenice. Vždy budem presadzovať, aby spravodlivosť platila pre všetkých rovnako.

Mal by teda v prípade obžaloby odstúpiť z predsednícke­ho postu?

Myslím si, že túto hypoteticku otázku nemá význam riešiť.

Ako opozičná poslankyňa roky riešite v parlamente tému korupcie. Mnohí ľudia si myslia, že boj proti korupcii je iba fráza, že sa to na Slovensku nedá. Myslíte si, že posuniete boj proti korupcii? Aká bude najzásadnejšia zbraň na jej riešenie?

Proti korupcii som bojovala štyri roky v parlamente. Napríklad počas leta, keď všetci politici oddychovali na dovolenkách, som sa venovala eurofondovému škandálu. Malo to význam, podarilo sa mi zachrániť 600 miliónov eur pred rozkradnutím. Pochybenie potvrdiť aj Najvyšší kontrolný úrad. To sú konkrétne výsledky, aké sa dajú dosiahnuť aj z opozície. No nestačí na kauzy len upozorňovať, problémy a korupciu treba aj systémovo riešiť. Slovensko počas dvanástich rokov spravovali skorumpovaní politici – to znamená, že išli do politiky preto, aby sa priživovali na štáte. Videli sme to na funkcionároch strany Smer, napríklad Ľubica Rošková brala dotácie na betónové plochy, vidíme to na ľuďoch, ktorí sa priživujú a bohatnú na obchode s drevom a podobne. Druhým problémom sú neschopní politici, lebo mnohé kauzy vznikajú aj z neschopnosti politikov. Jednoducho sú to babráci, ktorí nevedia riadiť štát. Proti korupcii potrebujeme súbor opatrení. Strana Za ľudí má napríklad v programe zásadnú vec – stopercentné zdanenie nakradnutého majetku. Keď nejaký mafián žije preukázateľne nad pomery a jeho majetok pochádza z korupcie alebo trestnej činnosti, tak štát musí mať nástroje na to, aby mu ten majetok mohol zobrať. Toho sa totiž gauneri boja najviac – že prídu o svoj majetok. Druhým zásadným opatrením je hmotná zodpovednosť. Keď obyčajný človek v niečom pochybí, napríklad zabudne zaplatiť sociálne či zdravotné poistenie, pre pár centov mu okamžite klope exekútor na dvere. U verejných funkcionárov, ktorí rozhodujú o miliardách eur, však nie je vyvodená žiadna zodpovednosť.

Ako to chcete dosiahnuť?

Hmotnú zodpovednosť mal vo svojom programovom vyhlásení aj Smer, ale nikdy sľuby nesplnil a neprijal tento zákon. Máme komplexný program na boj proti korupcii vo všetkých oblastiach, napríklad na lepšie a zmysluplnejšie čerpanie eurofondov, aby ich ľudia dostali tam, kde ich najviac potrebujú.

Sľubujete zákon, podľa ktorého musia politici preukazovať príjmy i majetok. Ako to bude fungovať v praxi?

Máme úplne novú koncepciu preukazovania majetku a príjmu. Ide o podobnú koncepciu, ako majú aj v Českej republike. Mafiánom, ktorí nevedia preukázať, z čoho si kúpili napríklad polmiliónové auto, sa nelegálne nadobudnutý majetok stopercentne zdaní a peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu.

Bude to odstupňované od nejakej výšky majetku?

Áno, aby sa postihovali veľké ryby. V súčasnosti boj proti korupcii v podaní Smeru vyzerá tak, že stíhajú ľudí za vrecko ryže alebo dve kilá klobás. Skutočne veľké ryby zo siete dnes však unikajú.

Máte predstavu, o akú majetkovú hranicu pôjde?

Máme pripravený kompletný legislatívny návrh zákona, ktorý som do parlamentu predkladala, ale politici Smeru to, samozrejme, neschválili. Ak nám dajú ľudia dôveru, okamžite ho uvedieme do praxe.

Kto všetko by spadal pod subjekty, ktoré by odo dňa platnosti zákona museli vykázať majetok?

Tento zákon sa bude týkať všetkých, ktorí nevedia preukázať nelegálne príjmy. Ďalším zákonom, ktorý je však potrebné presadiť, sú majetkové priznania politikov. V súčasnosti vôbec nefungujú. Občan si totiž nemôže skontrolovať, či sa politik počas vykonávania svojej funkcie nepriživoval na štáte alebo či jeho majetok nenarastal vďaka biznisu so štátom. Napríklad Róbert Kaliňák roky tvrdil, že získal majetok, lebo vraj dobre investoval na burze. Napokon sme sa dozvedeli, že to bolo aj z kšeftovania s podvodníkom Ladislavom Bašternákom.

Chcete vybudovať novú inštitúciu, ktorá sa bude týmito problémami zaoberať?

V súčasnosti majetkové priznania politikov kontroluje politický výbor, ktorý je zložený z poslancov, kde má koalícia vždy väčšinu. Tie rozhodovania potom tak aj vyzerajú. Napríklad Róbert Kaliňák porušil zákon, no jeho stranícki kolegovia odhlasovali, že ho neporušil. V iných krajinách Európskej únie funguje nezávislý úrad, ktorý kontroluje nielen majetkové priznania, ale aj konflikt záujmov. Uvediem príklad: pri tendri na záchranky bol obrovský konflikt záujmov, pretože ľudia, ktorí úzko spolupracovali s víťaznou firmou, zároveň sedeli aj vo výberovej komisii. Toto sa nemôže stať. Nová inštitúcia by nezávislou kontrolnou inštitúciou. Mala by kontrolovať etiku verejných funkcionárov, konflikty záujmov a majetkové priznania.

Nepomohlo by zriadenie špeciálneho kontrolného úradu pre korupciu, ako to majú napríklad v Rumunsku? Máme na to, aby sme zriadili úrad takéhoto typu?

V Rumunsku dokonca zhabali majetok predsedovi parlamentu, tam v boji proti oligarchizácii štátu a v boji proti mafii zašli ďaleko. My máme na boj proti korupcii špeciálnu prokuratúru. Jej problémom je človek, ktorý je na jej čele. Bilancia špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je 62 k nule, čo znamená, že zo šesťdesiatich dvoch prípadov nula žalôb. To je katastrofálne. Kováčik nemá, žiaľ, žiadne výsledky a cieľom po voľbách bude, aby na mieste generálneho a špeciálneho prokurátora sedeli ľudia, ktorým skutočne leží zákon a právo na srdci. To znamená, že budú stáť na strane zákona nie na strane oligarchov a gaunerov.

Kde sa stala chyba, že strana Za ľudí v predvolebných prieskumoch stagnuje? Mohlo to spôsobiť, že idete do volieb autonómne a nespojili ste sa s ostatnými?

S odstupom času hodnotím nespojenie sa pozitívne, pretože my máme veľmi odlišnú kampaň a aj pohľad na rôzne veci. Kampaň napríklad PS/Spolu je skôr agresívnejšia, my ju máme postavenú na pozitívnej zmene. Aj ten spôsob, akým sme ju viedli, je odlišný. V kampani neútočíme na politických partnerov, nevyvolávame zbytočné hádky. V prvom rade sme tu na to, aby sme riešili problémy ľudí. Chceme byť stabilným, konštruktívnym a spoľahlivým prvkom vlády.

Aké bude mať vaša strana podmienky pri vstupe do vlády, z čoho neustúpi?

Hlavnou podmienkou je, že sa nesmie kradnúť. Druhou je vyvodzovanie zodpovednosti, to znamená, že keď niekto pochybí, je potrebné vyvodiť zodpovednosť. Nesmie to tu fungovať ako za vlády Roberta Fica, ak niekto spravil chybu, posunuli ho na ešte vyšší post a teplejšie miesto. Budeme sa snažiť presadiť čo najviac z nášho programu. Chceme zaviesť sociálne opatrenia, stavať nájomné byty, pomáhať mladým rodinám, chceme zvýšiť daňový bonus pre pracujúcich rodičov, máme v programe zásadné zlepšenie zdravotníctva a rekordné investície do školstva. Budeme sa snažiť presadiť čo najviac.

Kto by mal byť premiérom?

Myslím si, že premiérom by mal byť predseda najsilnejšej strany, pretože premiér by mal byť spájačom a zároveň by mal motivovať k výsledkom celú vládu. Slovensko potrebuje stabilnú konštruktívnu vládu, ktorá tie výsledky pre ľudí aj dosiahne.

Bol by Igor Matovič z OĽaNO dobrým predsedom vlády?

Uvidíme už o niekoľko dní, komu ľudia vyjadria dôveru, kto bude premiérom a ako voľby dopadnú.

Ak by ste boli ministerkou vo vláde Igora Matoviča, mali by ste voči nemu rešpekt? Všetko staré je už zabudnuté?

Myslím si, že do dňa volieb, teda do 29. februára, je škoda robiť nejaké prognózy. Tiež som veľmi zvedavá.

Z hnutia OĽaNO ste odišli, neľutujete?

Považujem to za veľmi dobré rozhodnutie. Mám iný štýl politiky a boja proti korupcii. Myslím si, že Slovensko sa posunie dopredu len tvrdou a poctivou prácou. Nebude stačiť vykrikovať dva – tri prázdne slogany, ale bude treba schopných a čestných ľudí, ktorí budú pracovať, keď bude treba aj sedem dní v týždni, dvadsaťštyri hodín denne na to, aby Slovensko malo nejaké výsledky. My takých ľudí v strane máme.