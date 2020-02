Hlina obvinil Matoviča, že robí antikampaň na KDH v dedinských rozhlasoch

Na sociálnej sieti to napísal predseda KDH Alojz Hlina. Priblížil, že v nedeľu 23. februára sa na to pýtal lídra OĽaNO Igora Matoviča, ktorý mu však zatiaľ neodpovedal. OĽaNO robí podľa Hlinu túto antikampaň v okrese, v ktorom má KDH dlhodobo najlepšie volebné výsledky v rámci celého Slovenska. OĽaNO v reakcii pre agentúru SITA poprelo, že by voči KDH viedlo nejakú antikampaň.

„Po obsahovej stránke máte pocit, že to je reklama kotlebovcov, zo zvukovej stopy sa Vám však prihovára hlas Anny Záborskej (bývalá členka KDH, ktorá v blížiacich sa voľbách kandiduje na kandidátke OĽaNO, pozn. SITA) a je to reklama na OĽaNO. Na takúto antikampaň pár dní pred voľbami musíte mať poriadny žalúdok, respektíve ho nemať. Môžem to už asi brať aj ako osobnú pomstu, že ju robia práve v okrese Námestovo. Z Námestova pochádzam, moja mama tam stále žije, na cintorín chodím do Námestova zapaľovať sviečku mojím príbuzným,“ zdôvodnil predseda KDH.

Skutočná zmena podľa jeho slov bez KDH nevznikne, preto mu takáto antikampaň nedáva žiadnu logiku a považuje ju len za čistú zákernosť. „Politika je zápas, ale takýto nechutný zápas, aký je v tomto prípade, je predsa len za hranou. Len na dokrášlenie toho, akú dobu žijeme, uvádzam túto skutočnosť. Pani Záborská v nahrávke patetickým hlasom okrem iného hovorí, že spoločná kandidátka OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia (KÚ) a Zmena zdola zabezpečí aj neprijatie registrovaných partnerstiev. Asi by to však chcelo vyjadrenie Jána Budaja, lebo Zmena zdola, ktorej je lídrom, má vo svojom programe pod číslom 35: podporujeme prijatie zákona o registrovaných partnerstvách,“ uzavrel Hlina.