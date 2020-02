TIS: Vlasť má najmenej transparentnú volebnú kampaň, tají polovicu svojich sponzorov

Strana Štefana Harabina Vlasť má najmenej transparentnú volebnú kampaň. Na svojom profile na sociálnej sieti to konštatuje mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

Argumentuje tým, že strana doteraz nezverejnila mená sponzorov v kampani už minutého pol milióna eur. O tom, že Vlasť nevie vydokladovať, odkiaľ získava peniaze na kampaň TIS informovala aj začiatkom februára.

Ďalším záhadným darcom strany Vlasť je podľa mimovládky Patrik Puček, ktorý jej minulý týždeň daroval rovných stotisíc eur. Je tak štvrtým človekom, ktorý daroval či požičal strane takúto sumu. Toľko stotisícových podporovateľov nemá žiadna iná strana v kampani, konštatuje TIS.

Ako ďalej informuje, Puček je podľa FinStatu štatutárom v siedmich rôznych firmách. „Päť z nich malo za posledný dostupný rok – 2018 – nulové obraty. Ďalšia svoje závierky protizákonne nezverejňuje. Poslednou je Hunan Trade, firma zaoberajúca sa vývozom potravín do Číny a sprostredkovaním čínskych investícií na Slovensko.

V roku 2018 mala dvojmiliónový obrat a zisk 17-tisíc eur,“ konštatovala TIS. Ako ďalej uviedla, podľa obchodného registra ide o spoločný slovensko-čínsky podnik. Na internete nemá žiadne platné kontaktné telefónne čísla a na svojom oficiálnom sídle v Bratislave nemá ani len menovku. Harabinov darca Puček je tam predsedom predstavenstva.

Podľa TIS doteraz strana Vlasť minula na kampaň milión eur, no z toho pri polovici ukázala pôvod peňazí. „Väčšinou ide o pôžičky, no aj tam sú to verejne neznámi ľudia. Žiadna iná strana s takými malými preferenciami nemá takých štedrých darcov, ako ich má Štefan Harabin.

Navyše, mená sponzorov zvyšného, v kampani už minutého pol milióna eur strana nezverejnila. Ide o jednoznačne najmenej transparentnú volebnú kampaň v týchto parlamentných voľbách,“ dodala mimovládka.

Predsedníčka Vlasti Anna Žatková pre TIS začiatkom februára uviedla, že mená darcov nepovedia. „Zoznam darcov zverejníme v zmysle zákona,“ podotkla podľa TIS šéfka strany, čo v praxi znamená, že tak spravia najneskôr do konca marca tohto roku, teda až po voľbách. TIS v tejto súvislosti dodala, že reálne tak voliči nebudú vedieť, kto ju vlastne zaplatil. „A teda, komu bude chcieť byť strana po voľbách vďačná.”