V stávkach zatiaľ najviac investovali do Smeru

Na výrazný posun na prvých priečkach ostatných prieskumov zareagovali aj stávkové spoločnosti. Ešte minulý týždeň sa obyčajní vyrovnávali so Smerom, dnes už tipéri veria viac strane Igora Matoviča.

„Od nedele je favoritom volieb hnutie OĽaNO. Dosť dlho sa držalo zhruba na rovnakej úrovni ako Smer. Kurzovo je to 1,62 na OĽaNO a 2,15 na Smer. Náskok nie je až taký veľký, treba to brať skôr tak, že sú strany stále pomerne vyrovnané,“ vysvetľuje vedúci bookmakerov v spoločnosti Tipsport Pavol Boško.

V praxi to znamená, že ak tipér vloží 100 eur, v prípade výhry hnutia OĽaNO dostane pred odpočítaním manipulačného poplatku 162 eur. Ak vyhrá s tipom na stranu Smer, vyplatia mu až 215 eur. Na opačnej strane stoja s rovnakým kurzom strany Dobrá voľba, Most-Híd, SNS alebo Vlasť, ich víťazstvo by tipérovi prinieslo pri stoeurovej stávke až 65-tisíc eur.

Rozdiely v kurzových stávkach medzi všetkými veľkými stávkovými spoločností sú minimálne. Výraznejšie sa líšia skôr typy stávok. Spoločnosť Fortuna ponúka skôr len základné stávky. V Tipsporte možno tipovať umiestnenie jednotlivých strán, počet strán v parlamente, politika s najvyšším počtom preferenčných krúžkov, účasť na voľbách. Práve tá by podľa stávkujúcich mohla dosiahnuť 64 percent.

Spoločnosť Niké zas ponúka aj viacero tipov na povolebný vývoj. Je možné si staviť na čas, kedy sa parlamentu podarí schváliť programové vyhlásenie novej vlády, ktoré politické subjekty budú v novom vládnom kabinete, volebnú účasť v jednotlivých krajoch či dokonca na víťaza exit pollu. Boško hovorí, že najviac ich tipérov investovalo do víťazstva Smeru, je to už vyše 100-tisíc eur, jeden z nich na to stavil päťtisíc, v prípade výhry by si pri pondelkovom kurze odniesol 10 350 eur. Jednotlivec stavil na to, že sa Vlasť dostane do parlamentu, tipéri stavili spolu vyše 61-tisíc eur. Na začiatku kampane iný stávkar stavil 10-tisíc, že obyčajní neskončia do tretieho miesta. Podľa Boška je v tejto chvíli táto stávka takmer iste nevýherná.

Kým prieskumy voličských preferencií ukazujú aktuálny stav nálady voličov, pri kurzových stávkach tipéri vkladajú svoje peniaze na výsledok. Kurzy sa však takmer denne menia a prispôsobujú aktuálnym očakávaniam. „Prieskum je jednou z premenných, ktoré vstupujú do tvorby kurzov. Ďalšími faktormi sú hodnotenia politických komentátorov, trendy na sociálnych sieťach, ale aj vklady klientov,“ vysvetlil Boško s tým, že kurzy nie sú prieskumy a moratórium sa preto na ne nevzťahuje.