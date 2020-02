Kampaň v on–line priestore má tiež vážne prešľapy

Do predvolebnej kampane, ktorá sa vedie v on-line priestore, vstúpila internetová spoločnosť Google. Zakázala totiž niekoľko reklám strany Smer. Problémy má však aj Progresívne Slovensko. To totiž zneužilo na sociálnej sieti konto prezidentky Zuzany Čaputovej.

Podľa portálu Živé.sk Google zakázal dve smerácke videá a niekoľko reklamných banerov. Nedostupné je tak video, v ktorom šéf Smeru Robert Fico dohovára deťom v škôlke. Deti pritom znázorňujú opozičné strany, malý herec, ktorý stvárňoval Alojza Hlinu (KDH) bil ostatných krížom, ďalší ako Michal Truban (PS/Spolu) fajčil marihuanu. Zakázaný je aj klip, v ktorom animovaný Andrej Kiska (Za ľudí) hovorí o dovážaní migrantov.

Smer hovorí o klamstvách a vyvracia prvotné správy, že zablokované boli desiatky videí. „Išlo iba o potrebu drobných technických úprav a po ich realizovaní boli reklamy spustené. Momentálne máme len jedno video, kde bola reklama zastavená zo strany spoločnosti Google. Keďže však ide o staršie video, kde celý plánovaný objem sponzoringu bol spotrebovaný, tak celú túto ,kauzu' vnímame ako snahu poškodiť stranu,“ bránil sa Smer na sociálnej sieti.

Spoločnosť Google zablokovanie reklám potvrdila. Na otázky Pravdy však reagovala stručne. „Reklamy boli pozastavené na základe toho, že porušovali niekoľko našich zásad pre reklamu,“ nekonkretizovala v stanovisku Daša Paulíčková z Googlu.

Odborník na IT Ondrej Macko konštatuje porušenie pravidiel zo strany Smeru iba v jedinom prípade. Upozorňuje pritom práve na klip odohrávajúci sa v škôlke. „Myslím si, že tam jednoznačne došlo k porušovaniu tým, že vo videu vystupovali deti. Na toto má Google špeciálne pravidlá. V ďalších prípadoch je to sporné. Ak sa to rozhodli riešiť plošne, to, myslím si, že urobili predčasne. Môžeme hovoriť napríklad o morálnej stránke, ale jednoducho si nemyslím, že išlo o porušovanie pravidiel,“ vysvetľuje expert.

Protikorupčná neziskovka Transparency International, ktorá sleduje predvolebné kampane jednotlivých strán, tvrdí, že Progresívne Slovensko z koalície PS/Spolu zneužilo prístup k stránke prezidentky Čaputovej.

„Podľa nás ide o neoprávnenú výhodu v porovnaní s inými stranami. Mohli tak robiť on-line kampaň efektívnejšie a lacnejšie ako ostatní,“ uviedol pre Pravdu riaditeľ mimovládky Gabriel Šípoš. Hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková však tvrdí, že strana má práva na narábanie s údajmi zozbieranými počas kampane prezidentky a pri využití aktuálneho publika jej fanúšikov sa stala chyba. Dodávateľa požiadali o zrušenie cielenia reklamy podľa fanúšikov stránky.

„Nedá sa to ospravedlniť ani tým, že kedysi strana spravovala stránku Zuzany Čaputovej, dnes by už takýto prístup pre inzerciu mať nemali,“ mieni Šípoš. Podľa neho reakcia PS nie je celkom pravdivá a neospravedlnili sa fanúšikom prezidentky, ktorá má druhý najvyšší počet sledovateľov zo všetkých slovenských politikov.

„V každom prípade je problém o to väčší, že Michal Truban ašpiruje na vládnu pozíciu v odbore digitálnej ekonomiky a zneužívanie sociálnych sietí je témou dňa všade vo svete,“ argumentuje Šípoš.