Pellegrini: Matovič je čiernym svedomím pravice

Na konci kampane ste sa ocitli na nemocničnom lôžku. Ste pripravený ešte vrátiť sa do záveru kampane?

Chcem uistiť voličov Smeru, že som pripravený do posledného dňa bojovať o čo najlepší výsledok našej strany. Teší má dôvera, ktorú som dostal od členskej základne a vedenia strany. A túto dôveru sa snažím naplniť, aj keď na záveru kampane prišla nečakaná zdravotná komplikácia. Našou ambíciou je dosiahnuť dobrý výsledok vo voľbách, ktorý umožní pokračovať v budovaní sociálneho štátu. Slovensku ponúkame stabilitu, skúsenosť, odbornosť a silný sociálny program. Zároveň im ponúkame aj zodpovednú zmenu. Svet okolo nás sa mení, Slovensko sa mení, a je nutné, aby na tieto zmeny reagovala aj strana zodpovednou programovou a personálnou zmenou. Záleží nám na tom, aby úspešný príbeh Slovenska pokračoval a nenahradila ho politická naivita, improvizácia a neschopnosť riešiť sociálne problémy ľudí. Slovensko si nezaslúži rozhašterenosť a nestabilitu, ktorú ponúka opozícia, riešiaca iba ministerské kreslá a posty. To je nezodpovedná a nebezpečná zmena pre Slovensko. Hrozí rušením sociálnych opatrení a podceňovaním migračných rizík, ktoré prichádzajú z nestabilných regiónov.

Sú náznaky že OĽaNO predbehne Smer. Môže byť Matovič premiérom?

O víťazovi volieb rozhodnú voliči. My sa sústreďujeme predovšetkým na mobilizáciu našich voličov. Chcem však jednoznačne povedať, že pred Slovenskom stoja zásadné výzvy, ktoré bude potrebné riešiť pokojne a so zdravým rozumom. Spoločnosť starne, mení sa trh práce, nastupuje digitalizácia, to všetko má vplyv na sociálne postavenie ľudí a kvalitu ich sociálneho života. Už dlhšie hovorím, že spoločnosť potrebuje politickú dohodu na základe ktorej môžeme posunúť Slovensko vpred. Líder OĽaNO Matovič je stelesnením konfrontačného štýlu politiky, ktorý bude naďalej rozdeľovať spoločnosť. Prezentuje sa ako svedomie národa, používa účelové polopravdy a jeho štýl je na hranici politického divadla a reality. Desať rokov svojich cirkusantských kúskov chce teraz preniesť na úrad vlády. Predstavte si dnes, že potom všetkom bude Igor Matovič tvárou Slovenska a bude nás reprezentovať v Bielom dome, v Kremli a na európskych summitoch.

Čo vynieslo obyčajných do pozície najsilnejšej opozičnej strany?

Liberálne médiá sa zameriavajú na boj s Kotlebom, ale zabúdajú upozorňovať aké riziká obsahuje politika Igora Matoviča pre Slovensko. Je zrejmé, že deštruuje v priamom prenose zastupiteľskú demokraciu. Spravovať štát chce na základe sociálnych sietí a rôznych facebookových ankiet. Už len čakám, kedy sociálne siete rozhodnú o tom, akým zákon musia podporiť poslanci v parlamente. Nikto nevie o tom, kto sú jeho poradcovia, aké sú orgány strany, kto reprezentuje vedenie strany. De facto je Igor Matovič veľkou neznámou pre Slovensko. Hovorí o čistote politického života a pritom sa stretával s Kočnerom v jeho rezidencii Five Star. Ponúka politickú stabilitu a pritom sa mu dvakrát sa mu rozpadol poslanecký klub, povalil aj Radičovej vládu. Z hľadiska čistoty verejného života je to uznaný daňový podvodník, do svojich podvodov zapojil aj vlastnú matku, ktorá s ním vraj jazdila 600 km denne, ale mienkotvorné médiá stratili akosi pamäť. Nezabúdajme, že svoju kariéru začal oznámením úplatku za 20 miliónov korún, ak povalí vládu. Dodnes to nevysvetlil, vládu nakoniec povalil. Ako poslanec nechodil do parlamentu, nepracoval, dvakrát porušil ústavný zákon a dokonca mal prísť o poslanecký mandát. Fotografie, ako spal indisponovaný pod kabátom v parlamente, plakal na tlačovke, vysypal striekačky na hlavu svojmu dnešnému kolegovi a bil sa o papierovú figurínu, patria už medzi legendárne. Dovolím si povedať, že Matovič je čiernym svedomím pravice, ktorá na seba zobrala spoluzodpovednosť za pokračujúcu destabilizáciu Slovenska. Posunul politickú kultúru na úroveň emočného suterénu. A som presvedčený, že si to s ním pravica aj náležite „užije.“

Chce sa SMER podieľať na vláde, alebo sa stiahne do opozície?

Sme stranou, ktorá ponúka Slovensku 20-ročné budovanie sociálneho štátu. Prijali sme celý rad sociálnych opatrení, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality života na Slovensku. Sme skúsenou stranou, ktorá stála pri všetkých integračných úspechoch Slovenska, ktorá zvyšuje kvalitu života občanov. Rokovanie Národnej rady o 13. dôchodku a dvojnásobného zvýšenia rodinného príspevku odhalilo pravú tvár opozície. Tvrdia, že dokážu byť sociálni, avšak v realite podávajú na našu sociálnu politiku trestné oznámenia a nedôstojne okupujú parlament. Voliči rozdajú karty a od toho sa bude odvíjať aj naše politické rozhodnutie o politike Smeru na najbližšie obdobie.

Môžete povedať, čo by ste z dnešného pohľadu urobili inak?

Keď som nastupoval do funkcie predsedu vlády, dal som si tri priority. Objasnenie vraždy novinára a jeho priateľky, napraviť pošramotené renomé Slovenska a vytvoriť vnútropolitickú stabilitu potrebnú na prácu vlády na prijímanie sociálnych opatrení v prospech ľudí. Dnes vidíme, že sa nám to podarilo. Vrahovia stoja pred spravodlivým súdom. Čo sa týka upevňovania zahraničného renomé Slovenskej republiky, počas uplynulého roka som rokoval v Bielom dome s Donaldom Trumpom a v Kremli s Vladimírom Putinom, stretol som sa čínskym premiérom, absolvoval oficiálne stretnutie s generálnym tajomníkom OSN a na konci roka som mal inšpiratívne prijatie u Svätého Otca vo Vatikáne. Slovensko je rešpektovanou krajinou a môžeme byť na to hrdí. Čo sa týka budovania sociálneho štátu, prijali sme celý rad sociálnych opatrení, ktoré ľuďom nechávajú v peňaženkách viac financií a pomáhajú všetkým sociálnym skupinám. Pomáhame seniorom, mladým rodinám, osamelým rodičom, sociálne odkázaným, ako aj zamestnancom a nezamestnaným. Vládu, ktorú som viedol považujem za úspešnú, čo napokon potvrdzuje aj dôvera občanov voči mojej osobe, za čo im ďakujem. Veľa vecí vieme posunúť a zmeniť, potrebujeme však opäť vyhrať voľby. Slovensko si zaslúži zdravý rozum a energiu, ktorá ho posunie o ďalší krok vpred.