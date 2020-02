Superanketa 13 otázok pre strany: 1. Zrušíte vlaky a obedy zadarmo?

Otázka č. 1: Zrušíte vlaky a školské obedy zadarmo?

Robert Fico, predseda Smeru: Smer počas svojho pôsobenia zaviedol rad sociálnych opatrení, ktoré razantným spôsobom zvyšujú životnú úroveň občanov. Smer chce pokračovať aj zavedením 13. dôchodku alebo stopercentného navýšenia detských prídavkov (zo súčasných takmer 25 eur na jedno dieťa na hodnotu 50 eur mesačne na jedno dieťa).

Igor Matovič, predseda OĽaNO – NOVA: Nezrušíme. To, čo Smer ľuďom rozdal cez tieto sociálne opatrenia, je len zlomok z toho, čo za tie roky rozkradli. Preto nemá žiadny zmysel ľuďom brať odrobinky, ale musíme udrieť na zlodejov a ich nelegálne majetky.

Michal Truban, PS/Spolu: Nie, ale je potrebné ich prehodnotiť a lepšie nastaviť.

Andrej Kiska, predseda Za ľudí: Nie, neplánujeme rušiť tieto opatrenia. V železničnej doprave musíme výrazne zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť, aby ľudia uprednostňovali ekologickú železnicu pred automobilovou dopravou. Pri obedoch zadarmo musíme byť s pomocou čo najadresnejší, tak aby tí, ktorí to naozaj potrebujú, mali aj obed, desiatu a olovrant s príspevkom štátu.

Boris Kollár, predseda Sme rodina: Nie.

Alojz Hlina, predseda KDH: Všetko, čo je zadarmo, musí byť spravodlivé. Na tieto opatrenia sa treba pozrieť racionálne, nie populisticky, a čo je dobré z týchto opatrení, to treba zachovať a čo ich deformuje, to treba upraviť. Určite to nedefinujeme tak, že to treba zrušiť.

Richard Sulík, predseda SaS: Prehodnotíme populistické kroky vlády a nahradíme ich skutočnými riešeniami. Vlaky zadarmo nahradíme obrovskými 80–percentnými zľavami s platnosťou i na autobusy. Obedy zadarmo nahradíme zvýšeným daňovým bonusom na dieťa v rovnakej sume.

Béla Bugár predseda Most-Híd: Nie. Obidve opatrenia zracionalizujeme. Obedy by mali dostávať tie deti, ktoré túto pomoc naozaj potrebujú. Pri cestovaní do školy budeme myslieť aj na tých žiakov a študentov, ktorí cestujú autobusom.

Tomáš Drucker, Dobrá voľba: Myšlienku obedov zadarmo neodmietame, ale vidíme, že realizácia zlyháva. Sme za poskytovanie teplej stravy a prístupnú telocvičňu v každej škole. Čo sa týka vlakov zadarmo, opatrenie považujeme za prospešné. Navrhujeme dopravu zadarmo pre deti dochádzajúce na 2. stupeň základnej školy.

Predseda SNS Andrej Danko sa do ankety Pravdy odmietol zapojiť.

Pozrite si odpovede na ďalšie otázky

Otázka č. 1: Zrušíte vlaky a školské obedy zadarmo?

Otázka č. 2: Koho považujete za najväčšieho štátnika v novodobej slovenskej histórii?

Otázka č. 3: O ktoré rezorty má vaša strana záujem?

Otázka č. 4: Mali by sa sprísniť interrupcie na Slovensku?

Otázka č. 5: Do akého roku sa podarí spojiť Bratislavu a Košice diaľnicou?

Otázka č. 6: Dodržíte výdavkový strop? Chcete smerovať k vyrovnanému rozpočtu?

Otázka č. 7: Malo by byť na Slovensku viac volebných obvodov?

Otázka č. 8: Ku ktorému času sa viac prikláňate – letnému či zimnému?

Otázka č. 9: Malo by sa Slovensko stať súčasťou mechanizmu povinných kvót pri prerozdeľovaní migrantov medzi členské krajiny EÚ?

Otázka č. 10: Malo by Slovensko najneskôr od roku 2024 vydávať na obranu 2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), ako sa k tomu zaviazalo?

Otázka č. 11: Ste za dekriminalizáciu užívateľov marihuany?

Otázka č. 12: Legalizovali by ste na Slovensku eutanáziu?

Otázka č. 13: Ponecháte v platnosti rekreačné poukazy?