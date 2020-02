Sulík chce byť ministrom financií, ak bude SaS druhá najsilnejšia v koalícii

Predseda opozičnej SaS Richard Sulík by sa uchádzal o post ministra financií v prípade, ak by SaS bola druhou najsilnejšou stranou vo vládnej koalícii. Sulík to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v parlamente. Dodal tiež, že jeho strana si nedáva žiadne podmienky pre vstup do prípadnej koalície.