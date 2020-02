Odborníci o volebnej kampani: Nudná, rôznorodá aj kontroverzná

Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity si myslí, že úvod kampane bol nudný až mdlý, akoby voľby nemali uchopiteľnú tému. „Mnohé strany sa príliš nechopili napríklad tzv. kočneriády. Akoby sa báli, že ľudia sú informáciami tohto charakteru už otupení,“ zamýšľa sa politológ, ktorý za silný moment kampane označil až situácie, keď mítingy ĽS NS narúšala koalícia PS/Spolu. „Teraz v závere je však tá kampaň opäť v tej fáze, že je nezáživná. Vplyv na to majú podľa mňa aj niektoré neverejné prieskumy verejnej mienky,“ mieni Cirner.

Sociológ z agentúry Focus Martin Slosiarik tvrdí, že by o kampani určite nehovoril ako o nudnej. „Bola tu nová forma komunikácie vo videách od Smeru, na ktorú sme neboli v minulosti zvyknutí, či Matovičove cesty do zahraničia, ktoré pritiahli státisíce očí. PS/Spolu sa pustilo do veľkej kontaktnej kampane a aj napriek tomu, že väčšina voličov koalície je on-line, tak využili aj túto tradičnejšiu formu kampane, na ktorú podľa mňa, naopak, významne rezignoval Smer. Zažili sme diskreditačné videá aj videá, ktoré, naopak, majú motivovať voličov demokratickej opozície k účasti na voľbách. Takže spektrum a formy kampane boli naozaj rôznorodé,“ zhrnul Slosiarik.

Politologička z Univerzity Komenského Darina Malová považuje kampaň za kontroverznú. Bola o troch hlavných skupinách politických subjektov, ktoré generovali smerom k voličovi tri ponuky. „Na jednej strane to boli koaličné strany, najmä SNS a Smer, ktoré neponúkli ani program, iba rozdúchavali emócie. Kampaňovali v duchu hesla: Dôverujte nám, my vieme vládnuť, my to dokážeme, nepotrebujeme vás o ničom presviedčať. Bol tu potom tzv. antisystémový segment. Tam patrí Kotleba, sčasti aj strana Vlasť, ktoré otvorene hlásili, že chcú meniť celý systém. Ale smerom od demokracie. Tretím táborom je tzv. demokratická opozícia. Tu tieto strany, azda s výnimkou OĽaNO, dali seriózne programy, ich ponuka bola veľmi fragmetovaná,“ konkretizuje Malová.

Politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáš Koziak označil kampaň za drsnejšiu ako tie predošlé. „Bolo to spôsobené aj tým, že zrejme dochádza k výmene garnitúr. Ak je takáto zmena na obzore, kampane zvyknú byť ostrejšie,“ spresňuje Koziak a pokračuje: „Zároveň je to aj ďalší moment, že v kampani sú úplne nové politické subjekty, ktoré navyše zrejme budú aj formovať vládu. Novým faktorom je aj to, že z troch politických subjektov z vládnej koalície dva pravdepodobne skončia mimo parlamentu. Mám na mysli teraz Most a SNS. A treba povedať, že aj toto je v konečnom dôsledku výsledok tejto kampane,“ pripomína Koziak.