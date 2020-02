Z volebného boja vypadlo 25 kandidátov a jedna strana

Do štvrtka vypadlo z volebného boja o kreslo poslanca v Národnej rade (NR) SR 25 kandidátov a jedna strana stiahla celú svoju kandidátnu listinu. Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.

Údaje o odstúpených kandidátoch na kandidátnej listine ostávajú, ale pri udeľovaní mandátov sa nich neprihliada. Štátna volebná komisia má zabezpečiť, aby sa zoznam týchto ľudí zverejnil vo volebných miestnostiach, píše ministerstvo vnútra na svojom webe.

Umiestniť informáciu o späťvzatí kandidátky a zoznam odstúpených kandidátov má okrsková volebná komisia v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, čiže za „zástenu“. „Prípadne aj pred vchodom do volebnej miestnosti, aby sa s ním voliči mohli oboznámiť ešte pred vykonaním volebného aktu,“ uviedol pre TASR tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

Kandidáti sa mohli podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva vzdať kandidatúry alebo mohli byť odvolaní do štvrtka do 7.00 h. Okrem jednotlivých kandidátov mohla strana do štvrtka vziať späť aj celú svoju kandidátnu listinu.