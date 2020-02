Ukáže sa, či vyhrotená kampaň voličov motivuje prísť k urnám, alebo to bude naopak. Budúcnosť štátu má v rukách zhruba 4 445 000 ľudí, z toho asi 213–tisíc prvovoličov. Voľby sa začali o siedmej ráno, skončia sa o 22.00. Prvé priebežné výsledky možno čakať už do pol hodiny od uzatvorenia volebných miestností. Presnejšie, hoci ešte neoficiálne, čísla majú byť známe okolo polnoci. Už vtedy by malo byť zrejmé, ktoré politické strany a hnutia sa dostanú do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom. Inými slovami: bude jasné, kto dostane do rúk moc.

Preto je dôležité ísť voliť. Bez ohľadu na počasie, iné povinnosti. Bez ohľadu na to, či je človek nahnevaný, sklamaný, ba dokonca rezignoval. Dnes to máme v rukách, môžeme využiť jedno zo svojich základných občianskych práv – právo voliť. Je dôležité to pripomínať, nie všade vo svete je to bežné.

Je symbolické, že na dnešok pripadá 100. výročie, keď na našom území získali volebné právo aj všetky ženy a všetci muži. Československo sa tak zaradilo medzi prvé krajiny na svete so všeobecným hlasovacím právom.

Podľa prieskumov má byť účasť vyššia ako v roku 2016. Voľby sa však nevyhrávajú v prieskumoch, ale vo volebných miestnostiach. Myslime na to. Dnes sa rozhoduje o tom, aké budú na Slovensku dôchodky, dane, odvody, ako sa zmení situácia v súdnictve, školstve či zdravotníctve. Ako sa bude trestať korupcia a kriminálne činy. Dnes rozhodujeme, ako budeme na Slovensku žiť.

Poďme voliť!