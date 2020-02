VIDEO: Voľby v bare.

„Je to netradičné, ale už sme si na to zvykli. Predtým žilo v Šalgovíku okolo 200 až 300 ľudí, teraz sa prisťahovali mladí, takže volebná účasť by mohla byť vysoká. Pravidelne je to zhruba 40 až 50 percent, teraz očakávame aj viac,“ uviedla okolo 9. hodiny predpoludním predsedníčka volebnej komisie Jana Faměrová.

Budova patrí mestu a majiteľ ju má v prenájme, takže je dohoda, že na voľby je k dispozícii ako voličská miestnosť.