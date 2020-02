Povedali o voľbách: Matovič budil spiaceho draka, Pellegriniho tešil dlhý rad

Zuzana Čaputová

„Budem veľmi rada, ak čo najviac ľudí v Slovenskej republike uplatní túto možnosť (voľby) a ovplyvní budúcnosť našej krajiny… Neviem, či je to dennou dobou, ktorú som si vybrala, alebo to môže naozaj signalizovať vyššiu volebnú účasť. Veľmi by som bola rada, ak by to druhé bola pravda…Viackrát som povedala, že výber politickej strany, ľudí, ktorých volíme, nie je výberom životného partnera. Chápem to, že ľudia nenachádzajú stopercentné stotožnenie medzi vybranými osobami, ale ja si myslím, že je koho vyberať. Treba si vyberať ľudí, ktorí sa najviac približujú k hodnotám, ktoré my cítime ako dôležité".

Peter Pellegrini

„Teším sa, že som stál v dlhom rade, čo svedči o tom, že je o voľby veľký záujem. Cítim sa dnes vyrovnaný a som pripravený prijať akýkoľvek volebný výsledok, pretože tak rozhodnú občania Slovenskej republiky… Nám politikom neostáva nič iné, ako s pokorou počkať na výsledky volieb".

Igor Matovič

„Mojím cieľom bolo zobudiť spiaceho draka – nevoličov. Sú to dva milióny ľudí, ktorí stratili vieru v štát a mali pocit, že politika je pánske huncútstvo. Pevne verím, že títo ľudia prídu voliť a rozhodnú voľby".

Andrej Kiska

„Chcem poprosiť ľudí, aby dnes prišli voliť, aby nová vláda mala silný mandát. Myslím si, že na tento deň sme mnohí čakali, a verím, že zajtra sa zobudíme do takého dňa, ktorý bude novým dňom vo všeobecnosti pre Slovensko ako také… Chcem sa zobudiť ako súčasť, prvok stability novej vlády".

Miroslav Beblavý

„V tejto chvíli o tom už nepochybujem, otázkou je, či budeme mať mandát nielen na zmenu, ale aj na takú zmenu, ktorá nás niekam posunie. A o to sa teraz bojuje“.

Boris Kollár

„Nemyslím si, že nervozita bude menšia ako pred štyrmi rokmi, pretože vtedy sme urobili všetko, čo sme mohli, Neočakávali sme taký dobrý výsledok a dnes ho očakávame, a preto sme o to viac nervózni, lebo máme väčšiu zodpovednosť… Prvou métou je dostať sa do parlamentu, druhou je urobiť lepší výsledok ako v predchádzajúcich voľbách a potom máme ambíciu mať čo najvyššie percentá, aby sme boli neopomenuteľní v budúcej vláde".

Ivan Gašparovič

Bývalý prezident SR Ivan Gašparovič považuje každé voľby za kľúčové. Pred žiadnymi si však nepamätal toľko nervozity medzi politikmi i národom, ako to bolo pri aktuálnych parlamentných voľbách. Posledné týždne kampane boli podľa Gašparoviča založené skôr na polopravdách ako pravdách. „Polopravda vždy zabíja pravdu. To nie je dobré,“ vyhlásil s tým, že on sám nechodí voliť na základe názorov z posledných týždňov, ale podľa toho, čo sa za posledné roky na Slovensku udialo. „Vtedy je to spravodlivejšie. Tieto parlamentné voľby očakávam, že si ľudia vyberú tých, ktorým chcú dôverovať. Potom bude záležať na tom, či dôveru stratia, alebo ju ešte viac získajú, čo by bolo pre Slovensko veľmi dobré,“ povedala bývala hlava štátu.