Trafia sa v Buzitke do výsledkov volieb?

Buzitka pri Lučenci sa preslávila tým, že trikrát sa jej obyvatelia svojím hlasovaním najviac priblížili celoslovenskému výsledku volieb. Dvakrát sa „trafili“ v parlamentných a raz v prezidentských voľbách. Členovia tamojšej komisie sú plní očakávania, ako to dopadne tentoraz.

„Sme známi tým, že naše volebné výsledky sú dosť podobné celoslovenským,“ potvrdil Gabriel Lukáč, predseda okrskovej volebnej komisie v Buzitke, ktorá má zhruba päťsto obyvateľov. Prvýkrát sa im to vraj podarilo v roku 1998, keď tesne vyhralo Mečiarove HZDS pred Dzurindovým SDK. Druhýkrát sa to zopakovalo v roku 2006 – vtedy dosť výrazne zvíťazila strana Smer pred SDKÚ. Bol medzi nimi takmer desaťpercentný rozdiel.

Potom sa už dlhšie k celoslovenskému výsledku nepriblížili, no vlani opäť vyčnievali. „V prezidentských voľbách aj u nás vyhrala Zuzana Čaputová. Traduje sa síce, že celkové výsledky sa porovnávajú s tými našimi, no občas sa trafíme, inokedy nie,“ hovorí Lukáč. „V našom okrsku máme zapísaných 395 oprávnených voličov, očakávame účasť nad 70 percent,“ doplnil optimisticky.

V Buzitke žijú aj národnostné menšiny, no väčšina, do deväťdesiat percent, je Slovákov. „Potom sú tu Česi – potomkovia bývalých legionárov, a Maďari. V časoch, keď kandidovala len jedna maďarská strana, tých desať percent u nás zvykli mať. Teraz, keďže sa rozdelili, nevieme ako to dopadne,“ netrúfla si odhadnúť výsledok jedna z voličiek, ktorá nechcela byť menovaná.