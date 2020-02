Barca: V obci s väčšinou obyvateľstva maďarskej národnosti ide účasť rapídne hore

„V podstate je tu viac ako 90 percent rómskeho obyvateľstva, ktoré sa však nehlási k svojmu etniku, ale k Maďarom,“ hovorí František Szücs, podpredseda volebnej komisie v Barci. Volebná účasť je podľa neho, v porovnaní s minulosťou, nadpriemerná. „Predtým to zvyklo byť maximálne do 35 percent, teraz sme tu už pred sedemnástou hodinou mali 50 percent voličov,“ povedal. Pripisuje to vraj úspešným výsledkom, ktoré za ostatné štyri roky v obci dosiahli. „Urobilo sa tu veľa vecí – rekonštrukcia kultúrneho domu, zriadili sme občiansku hliadku a opravili komunitné centrum.

Úspešne sme sa uchádzali aj o projekt na materskú školu pre päťdesiat detí, momentálne k tomu riešime verejné obstarávanie,“ vysvetlil. Mieni, že práve vďaka tomu prišli miestni k hlasovacím urnám. „Cítia, že keď sa zúčastňujú volieb, môžu mať vplyv aj na takéto veci,“ podotkol s tým, že prirodzene preferujú jednu stranu. „Favorizované sú tu obidve maďarské strany, ale viac Most-Híd. Je predpoklad, že ten tu aj vyhrá,“ doplnil.

Jeho slová potvrdzovala tiež situácia pred obecným úradom, v ktorom sa nachádzala volebná miestnosť a bolo tam poriadne rušno. Pred budovou sa stále striedali ľudia odhodlaní voliť. Hoci všetci rozprávali po maďarsky, názov strany, ktorej dajú svoj hlas, sme rozumeli aj my. Zvláštnosťou Barce je tiež to, že jej starosta Richard Szajko neovláda slovenčinu. V prípade potreby mu vždy musí niekto tlmočiť.