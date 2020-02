Starosta košického Luníka IX mobilizoval ľudí

„Popoludní začalo chodiť viac ľudí, je to nárazové,“ konštatovala predsedníčka volebnej komisie číslo 2 Michaela Hužvárová. Jej kolega z vedľajšej komisie Peter Palla uviedol, že voľby nenarušil žiaden incident a všetko prebiehalo počas dňa hladko. „Predpokladám, že účasť bude vyššia, ako pred štyrmi rokmi,“ veril Palla.

Členovia oboch komisií mali najviac práce s vysvetľovaním, ako treba hlasovať a upozorňovať, aby za hlasovacie plenty nechodili viacerí naraz. Taktiež kontrolovali, aby voliči z Luníka IX si nezmýlili urnu na hlasovanie s krabicou, kde bolo treba vhodiť nepoužité volebné lístky.

Starosta Luníka IX Marcel Šaňa rovnako ako pri iných voľbách mobilizoval obyvateľov prostredníctvom telefónu aj internetu. „Poslal som asi 200 SMS správ a aj cez viaceré sociálne siete informáciu o tom, že sa konajú voľby a aby prišli voliť. Verím, že to pomôže,“ dúfal podvečer Šaňa, ktorý taktiež predpokladá vyššiu účasť, no zázraky neočakáva. „Odhadujem to tentokrát na 9 až 10 percent,“ tipol si starosta Luníka IX.

V oboch okrskoch je zapísaných približne 4500 obyvateľov sídliska. Pred štyrmi rokmi prišlo voliť iba 273 ľudí, čo predstavovalo iba 6,83 percentnú ú­časť.