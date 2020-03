Baránek: Kiska nebude mať silný hlas v koalícii

Ako hodnotíte výsledky volieb? Boli prekvapujúce?

Určite je pre niekoho prekvapením, že sa PS/Spolu nedostalo do parlamentu. Pre mňa to však prekvapením nie je, pretože pred niekoľkými týždňami som povedal, že koalícia sa nemusí dostať do parlamentu. Odvtedy som „zožal“ veľkú kritiku, ale nakoniec sa ukázalo, že tá alternatíva bola reálna. To je prvé prekvapenie. Druhým je, samozrejme, zisk Matoviča. Ten pred voľbami rástol doslova zo dňa na deň. Takže to je druhé veľké prekvapenie. Už sme rátali s tým, že môže vyhrať voľby, len sme nevedeli, kde sa ten rast zastaví. No a zastavilo sa to dosť vysoko, keďže tých 25 percent je veľa. Čo ma tiež trochu prekvapilo, je strana ĽS NS, ktorá získala horší výsledok ako v posledných voľbách. Treba zohľadniť aj fakt, že teraz bola vyššia účasť, a ak sa bavíme o voličských jadrách, oni ho majú zrejme limitované. Ale tým, že bola vyššia účasť, tak tie relatívne hodnoty museli logicky klesnúť.

S veľkým náskokom vyhralo hnutie OĽaNO. Čo sa podľa vás za tým výsledkom skrýva? Zafungoval efekt snehovej gule?

Môže to byť efekt snehovej gule, lenže ten nám ešte nič nehovorí o príčinách. Toto treba ešte rozanalyzovať, lebo niekto bude mudrovať o dôvodoch. Určite to boli protestné hlasy, určite to boli hlasy kresťanov, ktorí jednoducho neakceptovali pakt o neútočení, ktorý nešťastne uzavrel Hlina. Určite to bol efekt toho, ako Matovič neustále brojil proti korupcii. Tiež to bol efekt aj toho, že Matovič nerobil aktivistickú politiku, nekritizoval voličov iných strán, nerušil im mítingy, ale venoval sa svojim voličom. Tých dôvodov je viac, ale ktorý z nich je najsilnejší, to vám neviem teraz povedať.

Matovič má nábeh na vytvorenie koalície s ústavnou väčšinou. Trúfate si odhadnúť, či udrží svoju vládu?

Netrúfam, lebo zatiaľ nevieme poriadne, čo sú Matovičovi budúci poslanci za ľudí. Lebo ani on sám určite nerátal, že do parlamentu sa dostane niekto zo 45. miesta na kandidátke. Takže neviem, ako je kandidátka na týchto miestach vyskladaná a je to také naozaj širokospektrálne hnutie. Od liberálov typu Jána Budaja po silno konzervatívnych kresťanov, ako je Richard Vašečka. A to tam môže začať robiť dosť neplechu. Takže v tomto smere neviem povedať viac.

Koalícia PS/Spolu sa veľmi tesným výsledkom nedostala do parlamentu. Čo to spôsobilo? Mohla k tomu prispieť aktuálna parlamentná blokáda alebo išlo a širokospektrál­nejšie zlyhanie?

Určite za to mohli cirkusy, čo robili. Oni nerobili politickú kampaň, ale aktivizmus, čo je obrovský rozdiel. Keď ste aktivista, môžete sa vyzliecť dohola, natrieť sa nazeleno a tváriť sa, že ste strom. Keď ako politik robíte niečo podobné, tak zistíte, že ľudia chcú v politike politikov, nie aktivistov.

Napriek tomu, že Smer uznal porážku, uhral celkom slušný výsledok. Podarilo sa mu nakoniec zmobilizovať jadro svojich voličov? Očakávate personálne zmeny vo vedení strany?

O mobilizácii voličov by som nehovoril, lebo stratili okolo desať percent. Ale sú druhí, takže je to stále politická sila, s ktorou treba bezpodmienečne rátať. To je, samozrejme, jasné.

Očakávate personálne zmeny vo vedení strany Smer?

Čo sa týka personálnych zmien, tak Peter Pellegrini ich už avizoval. Otázka je však, ako to vyhodnotí Fico. Jeho kroky sa dnes neodvažujem predpovedať. On po tom, čo opustil post premiéra, sa stal nevyspytateľným, a najmä aj potom, ako sa mu nepodarilo dostať na Ústavný súd. Takže ako zareaguje Fico, to neviem povedať, ale ak sa nedohodnú a nastane situácia, že časť Smeru bude chcieť jeho odchod, tak tam môže nastať štiepenie.

Napriek premiérskym ambíciám sa exprezident Kiska so stranou Za ľudí dostal do parlamentu len veľmi tesne. Aký bude mať vplyv vo vláde? Bude mať silný hlas v koalícii?

Vážne slovo mať nebude. Oni ho v podstate nepotrebujú. Potrebujú ho na to, aby mali ústavnú väčšinu. Ak vôbec pôjde do koalície, tak zatiaľ to vyzerá, že výsledkom bude zodpovedať aj jeho výtlak, čiže bude najslabší. Do istej miery sa dá porovnať s Radoslavom Procházkom zo Siete, lebo ten išiel z nejakých 16 percent do stavu, keď sa ledva-ledva dostal do parlamentu. Či čaká tú stranu osud Siete, neviem povedať, ale nedá sa to ani vylúčiť. Sú také indície z vnútra strany, že tam prebiehajú, nechcem povedať, že boje, ale niečo tam prebieha. Remišová je ambiciózna politička a Kiska má relatívny problém s kauzami. Takže nie je vylúčené, že sa niečo vnútri strany začne diať.

Boris Kollár nakoniec prekvapil a uhral dobrý výsledok. Z čoho najviac ťažil? Pomohla mu jeho sociálne orientovaná politika?

Áno, myslím si, že to a aj to, ako sa vymedzoval. Chvíľu sa dokonca zahral aj na takého konzervatívneho politika. Zároveň sa jasne vyjadril v niektorých hodnotových témach, takže to mu mohlo určite pomôcť.

Strana SNS na čele s Andrejom Dankom pohorela a opäť je mimo parlamentu. Aká je budúcnosť národniarov?

Tento scenár pre SNS sme už zažili. Na to, aby sa vrátili do parlamentu, budú musieť nájsť niekoho, kto ich tam vráti. Pretože je evidentné, že Danko ich tam síce úspešne dostal, no úspešne ich odtiaľ aj vyviedol. Takže ak chcú mať politickú budúcnosť, musia zmeniť lídra.