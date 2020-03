Médiá: Smer zmietla antikorupčná vlna. Matovičovi gratulovali Zeman s Babišom

Český prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš boli medzi prvými, ktorí v nedeľu ráno blahoželali Igorovi Matovičovi a jeho hnutiu k víťazstvu vo voľbách. Na výsledky reagovala aj česká opozícia, podľa ktorej slovenské voľby ukázali, že zmena je možná.

Babiš na sociálnej sieti gratuloval Matovičovi k víťazstvu a ocenil jeho kampaň. „So Slovenskom máme vynikajúce vzťahy a ja sa veľmi teším na spoluprácu bilaterálne, vo visegrádskej štvorke aj v EÚ,“ napísal Babiš na twitteri.

Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček zas uviedol, že prezident Zeman gratuluje víťazovi volieb na Slovensku a želá skoré zostavenie akcieschopnej vlády. Je presvedčený, že sa naďalej budú rozvíjať nadštandardné vzťahy medzi Českom a Slovenskom a úzka spolupráca v rámci visegrádskej štvorky. „Oceňuje, že napriek predpokladom vo voľbách neuspeli extrémisti,“ uviedol Ovčáček na twitteri.

Matovičovi blahoželali aj predstavitelia českej opozície. „Úspech opozičných síl na Slovensku ukázal, že zmena je možná. Verím, že nová vláda povedie Slovensko správnym smerom,“ napísal šéf ODS Petr Fiala.

Kráľ volieb Matovič

Voľby podrobne sledovala Česká televízia aj väčšina českých médií, ktoré zdôraznili, že Slovensko smeruje k výraznej zmene. „Éra Smeru sa končí, voľby vyhrali Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Liberálnej koalícii parlament tesne unikol,“ napísal portál ČT24.

„Kráľom volieb 2020 je Igor Matovič, v parlamente budú chýbať liberáli a po prvý raz aj maďarská strana,“ napísal v komentári šéfredaktor týždenníka Respekt Erik Tabery. Rozchod s doterajšou vládnou politikou bol podľa neho drvivý.

„Matovič mal oproti všetkým ostatným výhodu, že s korupciou bojoval už desať rokov. Navyše má mimoriadny cit pre kampaň, populistické gestá a prácu so sociálnymi sieťami, takže vie pritiahnuť pozornosť,“ zhodnotil.

Otázkou však podľa českého komentátora je, či teraz bude schopný spolupracovať s ostatnými opozičnými stranami a potlačí svoje ego. Predtým totiž často pôsobil ako muž, ktorý sa nedokáže ovládať a keď je v úzkych, seká okolo seba bez ohľadu na následky. „Odpoveď pozná len on sám, jeho úspech je však taký výrazný, že zo zodpovednosti sa jednoducho nemôže vyvliecť,“ dodal Tabery.

Prehru koalície PS/Spolu dáva do súvislosti aj s rozhodnutím exprezidenta Andreja Kisku nejsť do spoločnej koalície. Tým poškodil všetky tri strany, čo využil Matovič. Upozorňuje tiež, že Matovič by chcel vládu s ústavnou väčšinou, na ktorú potrebuje populistickú, nečitateľnú a xenofóbnu stranu Sme rodina. „Jedna vec je istá, Matovič bude chcieť zásadnú očistu krajiny. Veľké zmeny sa nerobia ľahko, ale klany napojené na Smer sa rozhodne majú čoho obávať,“ dodal Tabery.

Nepomohla ani podpora Orbána

Maďarské médiá okrem víťazstva Matoviča zdôraznili, že do parlamentu sa nedostala nijaká strana zastupujúca Maďarov na Slovensku. Nielenže sa do parlamentu nedostala etnická maďarská strana či spoločná slovensko-maďarská strana, tesne pred bránami parlamentu zostala aj koalícia PS-Spolu, ktorá mala maďarskú platformu a pozornosť venovala menšinovým otázkam, konštatoval spravodajský server Azonnali.hu.

Spravodajský server Mandiner.hu si však všimol, že Matovič ubezpečil Maďarov žijúcich na Slovensku, že jeho hnutie bude presadzovať priamo aj ich záujmy, pretože v parlamente bude mať dvoch-troch poslancov maďarskej národnosti.

Podľa analýzy na webovej stránke týždenníka Magyar Narancs Smer utrpel vážnu porážku, pričom Robertovi Ficovi nepomohla ani podpora zo strany maďarského premiéra Viktora Orbána. Smer, ktorý sa považuje za ľavicovú stranu, sa v skutočnosti vo svojej rétorike podobá viac maďarskej vládnej strane Fidesz. Smeru však napokon nepomohlo ani to, že sa snažil využiť protimigračnú kar­tu.

Magyar Narancs tiež pripomína, že strana Most-Híd, ktorá bola vo vládnej koalícii, príde o štátnu podporu, pretože nedosiahla trojpercentnú podporu voličov. Maďarská komunitná spolupatričnosť MKO-MKS postavená na Strane maďarskej koalície (SMK), ktorú masívne podporovala Orbánova vláda, a ktorá sa tiež nedostala do parlamentu, sa môže radovať iba z toho, že porazila Most-Híd.

Matoviča označujú za nepredvídateľného

Kto je Igor Matovič, budúci slovenský premiér? Čo sa dá od neho čakať v zahraničnej politike vo vzťahu k EÚ, NATO, Rusku, Číne? Zahraničné médiá hodnotia výsledky volieb na Slovensku predovšetkým ako porážku dlhoročnej vlády Smeru, ktorú dva roky po vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice zmietla protikorupčná vlna. Matoviča väčšina zahraničných médií označuje za nepredvídateľného politika, ktorý založil protikorupčné hnutie, resp. stranu.

Matovič je nevypočítateľný politik, ktorý sa stane premiérom, ak sa mu podarí zjednotiť roztrieštenú opozíciu, napísala francúzska agentúra AFP. „Excentrický milionár vytvoril pred desiatimi rokmi Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, ale keď získal kreslá v parlamente, niekoľko poslancov ho pre vnútorné spory opustilo,“ pripomenula AFP. „Nepredvídateľný Matovič svoju kampaň viedol takmer výhradne na boji proti korupcii, sľuboval zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov alebo sprísnenie trestov,“ napísal zas francúzsky denník Le Monde. Kampaň mediálne zdatného Matoviča, pri ktorej napríklad vycestoval do Cannes, kde urobil video pred luxusnou vilou bývalého ministra, bola podľa denníka účinná.

Voľby na Slovensku priniesli všeobecne očakávanú zmenu, ale tá nakoniec nie je taká, ako si mnohí želali, poznamenala zas rakúska agentúra APA. Protikorupčnému hnutiu Matoviča sa síce podarilo zvíťaziť so značným náskokom, ostatné opozičné strany však také úspešné neboli. „Je to víťazstvo s horkou príchuťou,“ napísala APA. Pripomína, že do parlamentu sa nedostala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu, z ktorej radov vzišla súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa APA je jasné, že rokovania o vzniku vládnej koalície nebudú ľahké. Problematické môžu byť politické postoje strán a osobná nevraživosť. Či Matovič dokáže zostaviť stabilnú vládu, zostáva otázkou.

Podľa agentúry AP voľby na Slovensku vyhrala „populistická opozícia“. Upozorňuje, že Matovič by mohol do vlády vziať „miestneho spojenca francúzskej krajne pravicovej strany Marine Le Penovej“, teda hnutie Sme rodina. Agentúra Bloomberg zas Matoviča prirovnala k talianskemu komikovi Beppe Grillovi, zakladateľovi antisystémového Päťhviezdičkového hnutia. Agentúra predpokladá, že OĽaNO je prozápadné hnutie. Agentúra Reuters zas označuje hnutie OĽaNO za „politicky beztvaré hnutie, ktoré je za EÚ a NATO, zamerané na boj proti korupcii“.

Podľa nemeckých médií vo voľbách zvíťazili „protestné strany“. „Boli to prvé parlamentné voľby po zavraždení novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky pred dvoma rokmi. Krvavý čin viedol k rozsiahlym demonštráciám proti špinavej politike a korupcii,“ napísal server denníka Die Welt. Matovičovo hnutie nemecké médiá považujú za protestnú stranu, ktorá je však priaznivo naklonená EÚ a NATO. Nepredpokladajú však, že by sa s nástupom novej vlády zmenil odmietavý postoj Slovenska k prerozdeľovaniu utečencov medzi členské štáty EÚ.