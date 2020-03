Fridays For Future apeluje na strany vznikajúcej koalície, aby nezabudli na záväzky ohľadom klímy

Študentské hnutie Fridays For Future Slovensko apeluje na Igora Matoviča a strany vznikajúcej koalície, aby nezabudli na výzvu ohľadom životného prostredia a klimatickej krízy, ku ktorej sa zaviazali. Urobilo tak dnes prostredníctvom svojho statusu na sociálnej sieti.

Aktivisti pripomenuli politickým stranám Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí, že tri z nich sa prihlásili k ambicióznym záväzkom v oblasti životného prostredia. Išlo o podporu cieľa zníženia emisií EÚ o 65 percent do roku 2030, vypracovanie záväzného plánu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040 a vypracovanie záväzného plánu transformácie slovenskej energetiky s cieľom dosiahnuť sto percent energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050.

„Výsledky parlamentných volieb už síce poznáme, ale od radosti dvakrát neskáčeme. Budeme sledovať všetky vaše rokovania, návrhy ministrov a jednotlivé kroky v otázkach životného prostredia a klimatickej krízy, ktoré sa chystáte podniknúť. Ani po voľbách vás nenecháme vydýchnuť,“ uviedlo v statuse hnutie. Zároveň vyzvalo politikov, aby k riešeniu klimatickej krízy a životnému prostrediu pristupovali zodpovedne. Zároveň upozornila, že klimatická kríza sa musí stať otázkou všetkých ministerstiev a musí byť riešená prierezovo.

Na politickú výzvu k pripojeniu sa k trom požiadavkám urobili spolu s organizáciami Greenpeace Slovensko, Nestrácajme čas a Znepokojené matky.

Fridays For Future je celosvetové hnutie mladých ľudí, ktoré aktívne vyvíja tlak na svetových lídrov, aby začali klimatickú krízu riešiť s najvyššou prioritou. Fridays For Future Slovensko je oficiálnou súčasťou celosvetového hnutia za budúcnosť klímy. Aktívne komunikuje so sieťou organizátorov po celom svete a koordinuje spoločný postup, či prípadné aktivity.