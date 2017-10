Chromíkovci mútia predvolebné vody

Aliancia na čele s Antonom Chromíkom sa zapísala do povedomia verejnosti v roku 2015, keď iniciovala tzv. referendum o rodine. Bojovala vtedy proti sobášom párov rovnakého pohlavia, ich možnosti adoptovať si deti či povinnej sexuálnej výchove na školách. Referendum občanov nezaujalo, k urnám prišlo len 21 percent voličov, a preto bolo neplatné.

Tento raz sa chromíkovci pripomenuli bizarným bilbordom s fotografiou malého dieťaťa a nápisom „Nepotrebujem otca a mamu?“ doplnený upozornením, že Droba a Ftáčnik podporili Dúhový pochod. Chromík iniciatívu odôvodnil tým, že voliči by mali poznať názory kandidátov na župana.

„Pod župou sú školy. Nepotrebujeme župana, ktorý by podporoval extrémne názory organizátorov Pridu, ktorí právo dieťaťa na otca a mamu odmietajú. Aliancia za rodinu nikdy nebude vystupovať voči ľuďom s inou sexuálnou orientáciou,“ povedal Chromík pre Pravdu. Podľa neho bilbordov by malo byť v Bratislave maximálne desať, plánuje aj ďalšiu kampaň. Jej detaily ale neprezradil.

Ftáčnik považuje obvinenia na bilborde za absurdné a účelové. „Je to súčasť ohováračskej kampane. Vyjadril som sa na podporu LGBTI komunity v tom zmysle, že naša spoločnosť musí riešiť ich práva. Myšlienka, ktorú som na Dúhovom pochode verejne vyslovil, bola, že máme riešiť praktické problémy, s ktorými sa táto komunita stretáva a nezatvárať pred nimi oči. To ale neznamená, že chcem niekomu brať otca alebo mamu,“ zdôraznil.

S obvineniami aliancie sa nestotožňuje ani Droba, ktorý sa k osobe Antona Chromíka vyjadril na svojom Facebooku. „Župa nie je ani liberálna, ani konzervatívna. Buď funguje pre ľudí tak ako má, alebo nefunguje. Čo samozrejme nebráni jednému bigotnému a fanatickému šíriteľovi nenávisti obúvať sa do mňa v kampani,“ napísal.

Podľa ľudskoprávneho aktivistu Petra Weisenbachera je takýto krok zo strany Aliancie za rodinu drzosťou. „Vstupuje do predvolebnej kampane v rámci volieb do VÚC, v ktorej nemá ako občianske združenie čo hľadať,“ povedal.

„No omnoho závažnejší je fakt, že samotná Aliancia za rodinu pred parlamentnými voľbami (v roku 2016, pozn. red.) na svojej webovej stránke podporila viacerých kandidátov z neonacistickej strany Kotleba – ĽS NS,“ pripomenul Weisenbacher.

Združenie vtedy na webe hlaszarodinu.sk zverejnilo zoznam kandidátov do parlamentu, ktorí podpísali tzv. Deklaráciu za rodinu. Stránka stále funguje a dodnes na nej svieti päť mien, ktoré kandidovali do parlamentu za kotlebovcov. Ani jeden z nich sa napokon do Národnej rady nedostal.

„Na mieste aliancie by som sa za to veľmi hanbil. Otázka preto neznie, či si deti zaslúžia mamu a otca, alebo či chce Aliancia za rodinu naše deti a naše rodiny poslať do plynu, tak, ako to hlásajú priaznivci strany ĽS NS,“ zdupľoval na záver Weisenbacher.