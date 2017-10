Prieskum agentúry AKO: V Nitre vedie Belica, Uhrík výrazne zaostáva

Peter Oremus v prieskume agentúry AKO realizovanom pre televíziu TA3 získal 19,3 percenta hlasov. Na treťom mieste sa predbežne umiestnil Ján Greššo so 17,9 percentami hlasov.

Milana Uhríka z Ľudovej strany naše Slovensko by volilo 9,4 percenta ľudí. V nitrianskom kraji sa chystá voliť najviac opýtaných spomedzi všetkých krajov, konkrétne 49,4 percenta. K urnám podľa prieskumu určite nepríde 12,4 percenta voličov.

Agentúra AKO realizovala prieskum na vzorke osemtisic ľudí, v každom kraji oslovila tisícku.

V Košiciach je favoritom Raši

V košickom kraji má výrazný náskok Richard Raši (Smer), ktorému by dalo svoj hlas 44,3 percenta ľudí. Na druhom mieste podľa prieskumu skončil Rastislav Trnka kandidujúci za pravicovú koalíciu, ktorý by dostal hlas 27,2 percenta voličov. Rozhodnutých ísť voliť je 47,1 percenta voličov z košického kraja, 13,5 percenta ľudí sa vyjadrilo, že určite nepôjde.

V Trnave predbežne vedie súčasný župan Tibor Mikuš s podporou SNS a strany Smer. Vo voľbách by získal 40,8 percenta hlasov. Takmer o desať percent menej by získal Jozef Viskupič, poslanec za hnutie OĽANO, ktorému by dalo svoj hlas 30,5 percenta voličov. Za ním skončil József Berényi, ktorý by získal 12,10 percenta hlasov. Voliť sa v Trnavskom kraji chystá 46,4 percenta ľudí, 13,5 percenta voličov sa naopak určite neplánuje zúčastniť volieb.

V trenčianskom kraji je favoritom Jaroslav Baška. Získal by 58,4 percenta hlasov, za ním sa predbežne umiestnila Renáta Kaščáková za pravicovú koalíciu s 15,5 percentami a Štefan Škultéty (Smer) s 15,5 percenta hlasov. Voliť sa v Trenčianskom kraji chystá 44,2 percenta ľudí.

Smer získal v prieskume súhrnne najviac hlasov a s 23,6 percentami medzi stranami vedie. Nasleduje opozičná SaS a hnutie OĽaNO.