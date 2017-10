Krajskú volebnú komisiu vedie súdne trestaný kotlebovec

Nemajú zábrany poveriť súdne trestaného človeka dozeraním na priebeh a čistotu župných volieb. Reč je o extrémistickej Kotlebovej strane, ktorá poslala do krajskej volebnej komisie v Banskej Bystrici súdne trestaného Petra Bahna.

Tento muž odsúdený za násilné trestné činy, momentálne v podmienke, sa stal dokonca šéfom komisie. Zákon si s takouto situáciou nevie dať rady. Neexistuje paragraf, ktorý by strane nariadil, aby ho z komisie stiahla. Kotlebovci to zjavne ani neplánujú, keďže nereagovali na otázku, či tak urobia.

Aj táto situácia ukazuje, že zákonodarcovia by v budúcnosti mali pri zmene volebného zákona predísť nebezpečenstvu, že kontrolu volieb dostanú do rúk trestanci.

Stále v podmienke

Bahna uznal za vinného Okresný súd v Žiari nad Hronom 7. októbra 2013 z prečinu ublíženia na zdraví, pokusu zločinu ublíženia na zdraví, prečinu výtržníctva a zo zločinu obmedzovania osobnej slobody vo forme spolupáchateľstva. „Za čo Petra B. odsúdil k úhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu päť rokov a zároveň mu uložil probačný dohľad,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná.

Súd mu ďalej nariadil uhradiť spôsobenú škodu a v spolupráci s probačným úradníkom musí Bahno absolvovať program sociálneho výcviku alebo iný výchovný program. Rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť 23. októbra 2013.

Znamená to, že Bahno je stále v podmienke. Pravda sa s ním pokúsila spojiť a položiť mu otázku, či neodstúpi. Okamžite však ukončil hovor. „Keď budete mať nejakú otázku, ktorá súvisí s voľbami, pokojne mi môžete volať,“ povedal a zložil telefón.

Zákon to nerieši

Bezúhonnosť ani beztrestnosť členov volebných komisií volebný zákon nerieši. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová. "Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,“ uviedla Chmelová. Členom komisie nemôže byť osoba, ktorá kandiduje vo voľbách.

„Je to otázka toho, kto koho do komisie deleguje, lebo tým aj sebe vystavuje vizitku,“ reagoval šéf Štátnej komisie pre voľby Eduard Bárány.

Podľa politológa Michala Horského sa z času na čas stáva, že sa zákon dostane do rozporu s legitimitou. „Aj keď volebný zákon ani len nepredpokladá, že by strany mohli menovať do volebných komisií ľudí, ktorí sú súdne trestaní, predseda Kotleba tam bez zábran poslal človeka, ktorého žreb zviditeľnil nielen v pomeroch kraja, ale celej republiky,“ povedal Horský.

Krajská volebná komisia v Banskej Bystrici má sedem členov, zástupcov politických strán, ktoré podali kandidátku na župných poslancov aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja. Ide o Smer, koalíciu SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS, ďalej SNS, Stranu Moderného Slovenska, ĽS NS, Sme rodina a Šancu. Zákon hovorí, že predsedu komisie určí žreb: stal sa ním práve nominant kotlebovcov Bahno.

Jeho meno sa spája aj so škandálom, ktorý vyvolali kotlebovci v Základnej škole Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici v súvislosti s tematickým týždňom ku Dňu detí. V rámci neho sa v jeden deň mali dievčatá obliecť ako chlapci a chlapci ako dievčatá. Boli medzi nimi aj deti podnikateľa a mestského poslanca Jaroslava Kuracinu (nezávislý), ktorý aktuálne kandiduje za poslanca za Kotlebovu extrémistickú stranu. Kotlebovci následne začali so školou robiť poriadky a škandalizovať riaditeľku. Kuracina si na neohlásený rozhovor s riaditeľkou školy v máji 2016 prizval Kotlebovho poslanca parlamentu Jána Moru. Prítomní boli aj Peter Bahno a ďalší zamestnanec župného úradu. Záznam zo stretnutia bol zverejnený na internete. Riaditeľka o zhotovovaní záznamu nevedela a ani nedala súhlas na jeho zverejnenie. Kauza sa dostala až na políciu ako podozrenie z prečinu porušovania dôvernosti ústneho a iného prejavu osobnej povahy. Podnet na trestné stíhanie bol v tomto prípade zamietnutý.