Ivan Saktor sa vzdal kandidatúry na župana v Banskobystrickom kraji

„Strana Smer a koalícia rozhodla, že bude jednokolová voľba. V Banskej Bytrici spravila strana Smer a médiá druhé kolo pred prvým, pretože vyzývala kandidátov, ktorí úplne čestne vstúpili do boja, aby sa vzdali v prospech nejakého kandidáta. Myslím si, že je správne, aby každý hlas pomohol demokratickému výsledku volieb. Cítim svoju silu, do akej miery by som bol zvoliteľný za predsedu kraja. Vzdávam sa v prospech demokracie, pretože demokracia je v tom, že príde veľa ľudí voliť a vyberie si kandidáta takého, akého bude chcieť.“

Saktor nepovedal, koho majú jeho priaznivci voliť. „Nevlastním ich hlasy.“ Jána Luntera však voliť on sám nebude. „Skupina ľudí okolo neho, mám s ňou svoje skúsenosti ako primátor, deštruovala všetko a tak isto bude pôsobiť aj v kraji,“ dodal.

Okrem Saktora sa už predtým, v prospech Jána Luntera, kandidatúry vzdal Stanislav Mičev a Martin Klus, z boja o banskobystrického župana odstúpil už aj Viliam Baňák, Pavel Greksa, Michal Kantor a Jozef Šimko.

Na záver relácie v RTVS sa kandidatúry vzdal aj Vojtech Kökény zo Strany rómskej koalície – v prospech Jána Luntera.

Ďalší, ktorý sa vzdal, je Michal Kantor zo Strany zelených Slovenska, ale v prospech Igora Kašpera (nezávislý).