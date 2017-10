Nitriansky župan Belica: Hráčom je zastupiteľstvo

Belica má podporu Smeru, Mostu-Híd a SNS. Hovorí však, že ho to k ničomu nezaväzuje. „Trojicu týchto strán považujem za veľmi korektnú. Ak by niečo nebolo v súlade so zákonom, tak v žiadnom prípade neuposlúchnem ani vládnu stranu,“ konštatoval.

Voličov chce pri obhajobe svojho postu osloviť najmä hospodárskymi výsledkami, ktoré kraj dosiahol. „Pod mojím vedením kraj už roky zodpovedne hospodári s majetkom. Z toho vyplývajúca výborná finančná kondícia nám umožnila investovať do významných projektov na opravy ciest a tiež projektov v školstve, sociálnych službách, kultúre, cestovnom ruchu či v športe,“ vyzdvihol Belica.

Vo funkcii predsedu kraja je od roku 2001. Voliči tak môžu zhodnotiť, kam sa kraj pod jeho vedením za viac ako 15 rokov posunul. Tvrdí, že za tieto roky župu nepoznačila žiadna kauza vyvolaná tým, že by nezodpovedne rozhodol. „Hráčom je zastupiteľstvo, ktoré všetko schvaľuje, no ja som brzda. Ak by malo dôjsť k nejakému porušeniu zákonov alebo by šlo o niečo nevýhodné pre kraj, tak uznesenie nepodpíšem,“ dodal Belica s tým, že nezáleží na tom, čie záujmy za tým sú.

Novinkou týchto volieb je jednokolový výber predsedov krajov. „Dvojkolový systém považujem za lepší, pretože je demokratickejší,“ vysvetľuje nitriansky župan s tým, že tento názor prezentoval už pred prijatím súčasného zákona.

O funkciu predsedu kraja má tiež záujem extrémista Milan Uhrík. Jeho šance Belica nepodceňuje, vystríha pred skrytými voličmi strany ĽS NS. Preto prieskumy treba brať podľa neho s rezervou, najmä ak kotlebovci dávajú svojim voličom pokyny, aby agentúram zámerne klamali. „Vo výpočtovej technike platí jedno pravidlo ,hnoj do stroja, hnoj zo stroja'. To znamená, že akými údajmi nakŕmite počítač, taký výsledok dostanete,“ zhrnul župan.

Upozorňuje, že prieskumy môžu mať negatívne dôsledky pre kandidátov s vyššími volebnými preferenciami. „Voliči sa uspokoja s veľkým náskokom a povedia si, že nemusia ísť voliť,“ myslí si Belica. Tento stav podľa neho, naopak, vyhovuje kotlebovcom, ktorí sa medzičasom masívne aktivizujú na sociálnych sieťach.

Banskobystrický kraj prišiel kvôli rozhodnutiam Mariana Kotlebu, extrémistu vo funkcii tamojšieho župana, o milióny eur na opravy ciest, rekonštrukciu sociálnych zariadení či na modernizáciu škôl. Obavy, že by v prípade Uhríkovej výhry podobne dopadol aj Nitriansky kraj, sú preto opodstatnené.

„V tomto volebnom období sme získali 27,8 milióna eur z eurofondov. Druhou otázkou je, ako by s nimi vôbec pán Uhrík naložil, keď banskobystrický odbor pre eurofondy personálne zlikvidovali. My tu máme špičkových odborníkov, ktorých sme si vychovali za veľmi dlhý čas,“ uzavrel Belica.

V boji proti extrémizmu môže župa pomôcť napríklad pri odhaľovaní demagógie a lží, ktoré kotlebovci používajú na strednom Slovensku. „Pomáhali sme kandidátom v Banskobystrickom kraji tým, že sme im poskytli podrobné analýzy napríklad o opravách našich ciest alebo ako sa vyvíjala hodnota nášho majetku,“ uvádza nitriansky župan príklad. Zavádzajúce informácie by však podľa neho mali odkrývať skôr nezávislé inštitúcie.

Predseda kraja priznáva, že rozdiely sú medzi severnou a južnou časťou kraja, ktorá o čosi zaostáva. Podľa neho to súvisí najmä s charakterom územia. „Poľnohospodárstvo, ktoré tu kedysi živilo ľudí, utŕžilo niekoľko zásadných rán. To sú dôsledky, ktoré sa nedajú vyrovnať za jednu generáciu. Investície v rámci kraja pritom rozdeľujeme spravodlivo, pomerne k počtu obyvateľov daného okresu.“

Problémom je chýbajúca infraštruktúra smerom k Maďarsku. „Pritom územie medzi Nitrou a Komárnom je najhustejšie obývanou oblasťou na Slovensku,“ zdôrazňuje Belica. Vybudovanie cesty je dôležitého najmä pre celkový rozvoj južných oblastí. Spolu s ňou by sa zlepšilo aj dochádzanie za prácou.

Južným okresom pomôže podľa župana aj automobilka Jaguar Land Rover, hoci nepriamo prostredníctvom subdodávateľov. „Tí sú už teraz rozložení prakticky po celom území kraja, ale aj mimo jeho územia,“ podotýka župan.

Počas osobných návštev v regiónoch sa stretol aj s ponosami. O frustrácii sa podľa neho však hovoriť nedá. „Dlhodobo sú to seniori, ktorí nie sú spokojní s vývojom dôchodkového zabezpečenia.“