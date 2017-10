Stanislav Mičev: Stále nie je o ničom rozhodnuté

Dohoda prešla svojím vývojom a viedla k predvolebným prieskumom. Z nich vyplynulo, že najväčšie šance má Ján Lunter (nezávislý). Ako druhý v poradí sa vzdal kandidatúry v jeho prospech Stanislav Mičev, jeden z dvoch najvážnejších Lunterových konkurentov v úsilí o zosadenie extrémistu Kotlebu.

Posledný prieskum vysoko favorizuje demokratického kandidáta Jána Luntera pred extrémistickým županom Kotlebom. Myslíte si, že k tomu pomohlo aj to, že ste sa v jeho prospech vzdali kandidatúry?

Osobne som neočakával takýto výrazný rozdiel. Ak sa moji voliči rozhodli podporiť demokratického kandidáta Jána Luntera, tak to len upevnilo moju dôveru v mojich prípadných voličov. Nebolo to ani pre nich ľahké, ale z tohto vidieť, že sa rozhodli správne.

Zároveň sa potvrdilo, že moja jasná a čitateľná protifašistická kampaň našla ohlas u uvažujúcich a demokratických voličov. Pri takom výraznom rozdieli medzi prvými dvoma kandidátmi mám však skôr obavy. Mohlo by dôjsť k uspokojeniu demokratickej časti voličov, a naopak, k mobilizácii voličov ĽS NS.

Hrozba, že Kotlebovi sa podarí vyhrať, je stále reálna?

Už som to povedal a znova to zopakujem. Nebol by som rád, keby preferencie pána Luntera v ostatnom prieskume uspokojili demokraticky orientovaných voličov. Neustále zdôrazňujem, že pri nízkej volebnej účasti sa zvyšuje šanca súčasného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Keby došlo k jeho zvoleniu, bola by to katastrofa pre celý kraj.

Nebude to len vina voličov ĽS NS, ale aj tých, ktorí zostanú doma a neuplatnia si volebné právo. Tentoraz volíme predsedu na päť rokov a bačovanie ĽS NS na župnom úrade by už celkom jasne ukázalo na ich neschopnosť, ktorá sa momentálne ešte dá zakrývať klamstvami a propagandou. Preto sa opätovne obraciam na voličov. Stále nie je o ničom rozhodnuté.

Predchádzajúce prieskumy, ktoré ste si dali urobiť spoločne s ďalšími štyrmi kandidátmi, ukázali, že okolo 35 percent vašich voličov nepôjde voliť, ak sa vzdáte kandidatúry. Čo s tým?

Myslím si, že títo moji voliči svoje stanovisko prehodnotia a pôjdu voliť. Ani ja som to nemal ľahké, keď som sa rozhodol odstúpiť a podporiť Jána Luntera. Chcem len povedať, že toto nie je voľba menšieho zla, na čo akoby sme už u nás zvyknutí.

Toto je voľba medzi demokraciou a fašizmom. Je celkom zrejmé, že odmietnutie nenávistnej a konfrontačnej politiky, reprezentovanej súčasným predsedom BBSK, musí byť jasné práve v našom kraji. My sme toto politické zoskupenie priviedli k moci a je na nás, aby sme ho od nej odstavili.

Ste známy svojím antifašistickým postojom, navyše ste historik a riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici. Aké sú podľa vás riziká opätovnej voľby súčasného župana?

Je naozaj tragické, keď dosť ľudí v našom kraji nevidí celkom jasné fašistické a nacistické signály, ktoré súčasný župan neustále vysiela svojim voličom, a najmä svojmu tvrdému jadru. Táraniny o tom, že fašistická je politika súčasnej vládnej koalície alebo Európskej únie, predsa nemožno brať vážne. Je to cielená politická demagógia.

Šírenie rasovej, etnickej alebo náboženskej nenávisti by predsa nemalo mať v 21. storočí miesto na politickej scéne. Napriek tomu sa šíri celou Európou. Pevne dúfam, že voliči v našom kraji budú nasledovať príklady Rakúska, Holandska a Francúzska a ráno 5. novembra ukážeme Kotlebovi vztýčený prostredník.

Čo ešte považujete v týchto voľbách za dôležité?

Veľmi dôležité je nielen vyhrať voľby predsedu BBSK, ale zároveň nedopustiť, aby nám zhnedlo krajské zastupiteľstvo. Naozaj je potrebné voliť poslancov, ktorí sú autoritami vo svojich oblastiach, sú múdri a rozhľadení.

Keď sa to podarí, je nutnou povinnosťou poslancov presvedčiť občanov nášho kraja, že regionálna politika sa dá robiť slušne, so skutočným záujmom o ich potreby a riešením problémov v každom regióne. Ak v tomto opäť zlyháme, tak nás čakajú ťažké časy.