Martin Klus: Pre mňa sa kampaň neskončila

Po zverejnení výsledkov prvý oznámil, že sa vzdáva svojej kandidatúry v prospech Luntera, najsilnejšieho vyzývateľa Kotlebu.

Ste politológ. Ako hodnotíte Lunterov náskok, ktorý ukázal posledný prieskum?

Považujem to za dobrú, ale aj zlú správu. Dobrú v tom, že vzdanie sa kandidatúry mňa a Stanislava Mičeva, obrazne povedané, zaúčinkovalo.

Hlasy demokratického tábora sa prestali trieštiť a naši voliči v podstate plynule prešli na stranu najväčšieho favorita volieb. Zlá správa je, že takýto vysoký náskok môže na časť voličov pôsobiť demotivujúco a odradiť ich od účasti na voľbách.

Povedia si: „Však, načo?“ Podobne, ako sa to stalo v prezidentských voľbách v roku 2004, keď bol veľkým favoritom Eduard Kukan. Všetci vieme, ako to dopadlo. Stále som presvedčený, že tieto voľby rozhodne účasť. Napríklad pri 25-percentnej účasti je bez ohľadu na prieskumy stále favoritom Marian Kotleba. Jeho volič je totiž motivovaný a disciplinovaný. Do poslednej chvíle preto musíme vyzývať na účasť a využívať všetky nástroje motivácie, aby občania nezostali sedieť doma. Navyše, nemôžeme podceňovať ani fenomén tzv. skrytého voliča, ktorý v rámci prieskumu odpovie na otázky vyhýbavo alebo nepravdivo.

Ako reagovali vaši voliči, keď ste odstúpili z kandidatúry na župana? Vo vašich prieskumoch v tom prípade nechcelo prísť voliť okolo 30 percent. Snažíte sa ich presvedčiť o správnosti svojho rozhodnutia?

Desiatky ľudí ma oslovili osobne alebo mi napísali správu. Že ma chceli voliť a že sú z môjho odstúpenia sklamaní a niektorí dokonca v istom zmysle podvedení. Trpezlivo sa im snažím vysvetľovať, čo v jednokolovej voľbe znamená trieštiť hlasy a aké dôležité je zastaviť ľudí, ktorí si svoju politiku postavili na nenávisti, rodinkárstve a diletantizme pri riadení kraja.

Okrem župana je podstatné aj zloženie krajského zastupiteľstva. Čo v tomto smere podnikáte?

Je to ďalšia veľmi vážna vec. Hoci som odstúpil zo súboja o post župana, pre mňa sa tým kampaň neskončila. Každý deň sa snažím využiť nielen na mobilizáciu voličov, ale aj na pomoc a propagáciu kandidátov na poslancov za našu koalíciu po celom kraji.

Hovoríme o rôznych témach, ktoré má župa v kompetencii. Školstvo, sociálne veci, cestovný ruch, regionálny rozvoj, kultúra či občiansky aktivizmus patria k základným pilierom rozvoja celého nášho kraja, a mienim sa za ne aktívne zasadzovať aj z pozície poslanca parlamentu.

V akom stave je Banskobystrický kraj?

Náš kraj súčasnému vedeniu doslova poslúžil len ako výťah do veľkej politiky. Adekvátne tomu sa k nemu aj správali. Sedenie na viacerých stoličkách, ktoré predtým kritizovali, je len vrchol ľadovca.

Hrdia sa, ako ušetrili, ale majetok kraja je v dezolátnom stave. Vykrikujú, koľko kilometrov ciest opravili, a zabúdajú pritom povedať, koľko reálne mohli, keby sme napríklad neprišli o eurofondy. Presviedčajú ľudí, ako znížili dlh, ale zabúdajú povedať, o koľko desiatok miliónov im stúpli príjmy.

A takto by sme mohli pokračovať. Je smutné, že si toľko občanov odmieta pripustiť, ako veľmi ich táto skupina politikov svojím populizmom permanentne zavádza. Marian Kotleba nikdy nechcel byť županom. Jeho vzorom je Jozef Tiso, preto aj on chce byť prezidentom, a tým pádom aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. Samozrejme, ideálne v krajine, ktorú by si ešte predtým prispôsobil na stavovský model vlády podľa vzoru Slovenského štátu. Sú to nebezpeční ľudia.

V prípade, že dôjde k zmene vo vedení župy, čo nového župana čaká?

Nový župan nájde úrad, v ktorom vládne zlá atmosféra delenia na rodinu, straníkov a tých druhých. Podobne to začalo vyzerať aj v niektorých inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Personálny a finančný audit teda bude nevyhnutný.

Potom prídu na rad roky dobiehania zameškaného. Školy, domovy sociálnych služieb, kultúrne ustanovizne, ale aj cestné hospodárstvo potrebujú celkom iný prístup ako v posledných rokoch. Bude to drina, ale musia to zvládnuť. Inak tu máme extrémistov späť v podstatne horšej podobe.