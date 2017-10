Opozícia vyzvala políciu a štátnu volebnú komisiu, aby zabránili kupovaniu hlasov

Ako v reakcii na obavy opozičných strán SaS, OĽANO a KDH, že hrozia manipulácie s volebným i lístkami, uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, „pokiaľ ide o hlasovanie vo volebnej miestnosti a zisťovanie výsledkov, za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda komisie. Komisia si môže odhlasovať používanie pier odlišnej farby, avšak voličovi nie je možné nariadiť, akým perom upraví hlasovací lístok.“

Opozičné strany Sloboda a Solidarita, OĽaNO a mimoparlamentná KDH vyzvali v stredu 25. októbra Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu politických strán a Políciu SR, aby zabránili manipuláciám s volebnými lístkami ako aj nakupovaniu hlasov, špeciálne z rómskych osád počas nadchádzajúcich volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Štátnu komisiu pre voľby ďalej vyzvali, aby vydala pokyn, podľa ktorého okrskári nesmú mať perá s modrou náplňou pri sčítavaní volebných hlasov. O deň neskôr, 26. októbra rovnakú výzvu zverejnila na tlačovej besede strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Poslanec SaS Martin Klus vyzval predsedov okrskových komisií, aby umožnili občanom zúčastniť sa na sčítavaní hlasov. Zároveň upozornil, že kandidáti, ktorí sa vzdali kandidatúry po zaregistrovaní, budú naďalej uvedení na hlasovacích lístkoch.

„Voliči si môžu myslieť, že si to kandidáti rozmysleli. Preto je potrebné upozorniť voličov dostatočne viditeľnou informáciou o vzdaní sa kandidatúry,“ konštatoval Klus, ktorý sa pred nedávnom vzdal kandidatúry na post predsedu v Banskobystric­kom kraji.

Pozorovatelia pri sčítaní hlasov

Chmelová upozornila, že práve na zvýšenie dôvery vo výsledky volieb zákon umožňuje prítomnosť pozorovateľov pri sčítaní hlasov. Pritom pozorovateľmi pri sčítaní môžu byť aj kandidáti. Počas hlasovania kandidáti vo volebných miestnostiach však nesmú byť, mohli by totiž ovplyvniť voličov.

„Pozorovatelia však nesmú zasahovať do činnosti komisie, môžu iba pozorovať ich činnosť a v prípade podozrenia z protiprávneho konania, toto môžu nahlásiť volebnej komisii vyššieho stupňa, teda obvodnej volebnej komisii,“ dodala.

Kandidáti môžu stiahnuť svoju kandidatúru do 48 hodín pred dňom konania volieb. Oznam o tom, kto už nekandiduje, no je uvedený na hlasovacom lístku, bude v každej volebnej miestnosti. „Odporúčali sme, aby zoznam bol umiestnený za každou zástenou, kde voliči upravujú hlasovacie lístky,“ uviedla Chmelová. Dodala, že každá okrsková komisia by mala tiež počas hlasovania kontrolovať, či niekto tento zoznam nestrhol, alebo nepoškodil.

Na osem krajských predsedníckych stoličiek spolu kandidovalo 92 záujemcov, do piatku sa podľa údajov odboru volieb, referenda a politických strán MV SR kandidatúry vzdali alebo boli odvolaní ôsmi kandidáti.

Najviac kandidátov sa vzdalo v BBSK

Vyplýva to z doručených oznámení volebných komisií samosprávnych krajov. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa vzdal kandidatúry na predsedu Ľubomír Kolárik (Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov).

V Banskobystrickom kraji (BBSK) podľa doterajších údajov MV SR nekandidujú piati kandidáti na predsedu kraja. Na predsedu BBSK nekandiduje Viliam Baňák (JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska), JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska totiž vzala späť svoju kandidačnú listinu na predsedu kraja.

Svojej kandidatúry sa vzdali: Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý) a Jozef Šimko (nezávislý). V Košickom kraji sa vzdal kandidatúry Ján Struk (Strana moderného Slovenska, SMS) a tiež tu odvolali kandidatúru Adama Šepetku (strana Nezávislosť a Jednota).

Zaregistrovaných bolo spolu kandidátov na poslancov 2 902 a do piatka 27. októbra ich je už (po vzdaní sa, späťvzatí alebo odvolaní kandidatúry) o 21 menej, teda 2 881.