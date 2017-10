Premiér Fico vyzval ľudí, aby prišli 4. novembra voliť

„Je to niečo, čo mimoriadnym spôsobom ovplyvňuje život ľudí na Slovensku. Ľudia asi málo vedia, že samosprávne kraje majú na starosti obrovské množstvo kompetencií,“ povedal Fico.

Jedným z príkladov sú podľa neho cesty 2. a 3. triedy, kde sa rozdelenie kompetencií medzi štátom a VÚC ukázalo ako správne. Premiér ocenil opravy cestnej komunikácie cez úvery, ktoré si kraje berú. Ďalším príkladom sú stredné školy, kde je ale podľa premiéra potrebné napraviť štruktúru vzdelania, ktorá je nastavená zle a produkuje stredoškolákov bez uplatnenia.

„Viem, že sú kraje, ktoré si to strážia a ktoré môžu mať problém s tým, že im do toho zasahujeme. Ale buď to urobia samy, alebo štát do toho vletí veľmi intenzívne. Ale musíme definitívne vyriešiť na Slovensku stredné školy pokiaľ ide o ich štruktúru, pretože naďalej budeme produkovať absolventov stredných škôl pre úrady práce,“ avizoval Fico.

Pripomenul tiež, že v tomto roku budú ľudia premiérovo voliť predsedov krajov a poslancov na päť rokov, aby sa regionálne voľby prispôsobili voľbám do mestských a obecných zastupiteľstiev.

„Je to prvýkrát, keď takto predlžujeme (volebné) obdobie županov a poslancov regionálnych parlamentov,“ povedal Fico s tým, že ďalšou novinkou je iba jednokolová voľba. Až doteraz sa totiž o predsedoch samosprávnych krajov rozhodovalo v dvoch kolách. „Dve kolá sú úplne nezmyselné, ak si zoberieme, aká nízka je účasť ľudí, ktorí sa zúčastňujú na týchto voľbách. Tie finančné náklady nezodpovedajú tejto forme demokracie, preto jedno kolo považujeme za veľmi správne rozhodnutie,“ dodal premiér.