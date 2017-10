Desať výziev pre Nitriansky kraj: Vytúžený most medzi Komárnom a Komáromom

1. Regionálne cesty ničia ťažké autá

Cesty nižších tried nezvládajú nápor kamiónovej dopravy, ktorá sa na ne presunula po zavedení mýtneho systému na diaľniciach a cestách prvej triedy. Trpia najviac tie úseky, ktoré vedú popri hlavných ťahoch.

Najkritickejší úsek v kraji je smerom na Topoľčany. Kamióny sa presúvajú na regionálnu cestu na Podhorany. Župa ju kompletne opravovala pred štyrmi či piatimi rokmi. Investovať do nej bude musieť znova. Podľa súčasného župana Milana Belicu je Nitriansky kraj vyslovene tranzitný.

Problémom je, že ťažká nákladná doprava ničí podložie ciest, čo si vyžaduje náročnejšiu, a teda aj nákladnejšiu rekonštrukciu. Situáciu neriešia ani zákazové značky. Vodiči kamiónov ich často nerešpektujú a stále sa im oplatí riskovať. Niektorí župani si myslia, že by pomohli tvrdšie sankcie. „Pokuty sú u nás nižšie ako v Maďarsku, kde si už vodič dvakrát rozmyslí, či bude zákaz ignorovať,“ dodáva Belica.



Hraničné mestá Komárno a Komárom má prepojiť nový asymetrický most na prelome rokov 2019 až 2020.

2. Most medzi Komárnom a Komáromom

Mestá Komárno a Komárno spája len jediný cestný most, ktorý už dávno nezodpovedá súčasným potrebám. Aj preto je z neho vylúčená nákladná doprava nad 20 ton. Vodiči kamiónov využívajú hraničný priechod Medveďov zo západnej strany alebo jazdia cez Šahy z východnej strany, podľa toho, kam smerujú. Historický Alžbetin most z roku 1892 je navyše úzky, s problémami preto cezeň prechádzajú autobusy či menšie nákladné autá. Zmeniť to má nový, asymetrický oceľový most, ktorý je spoločným projektom Slovenska a Maďarska. Hovorí sa o ňom už niekoľko rokov. Prípravy sa začali v roku 2012, keď bola medzi oboma štátmi podpísaná medzivládna dohoda. Jeho stavbu slávnostne ohlásili dva týždne pred župnými voľbami. Dokončený by mal byť na prelome rokov 2019 až 2020. Slúžiť bude aj pre ťažkú kamiónovú dopravu, ktorú povedie mimo centier rušných hraničných miest. Alžbetin most má zostať priechodný len pre peších a cyklistov.

3. Tlak na ubytovanie

Nitra sa nachádza v zlatom trojuholníku najviac prosperujúcich slovenských miest. V súčasnosti k tomu prispievajú aj nové investície. Obrovské výrobné haly stavia pri Nitre automobilka Jaguar Land Rover, ktorá chce spustiť výrobu už v budúcom roku. V súčasnosti už zamestnáva viac ako 500 ľudí. Momentálne prebieha veľký nábor na ďalších tisíc pozícií. Neskôr, s produkciou ďalšieho modelu, by mohlo v závode pracovať takmer tritisíc zamestnancov. Automobilka odhaduje, že spolu s dodávateľmi vytvorí až 22-tisíc pracovných miest. V priemyselnom parku pri Seredi dokončuje svoje centrum reverznej logistiky americký gigant Amazon. V prvej fáze v ňom spoločnosť plánuje zamestnať približne tisícku ľudí, neskôr sa môže toto číslo zdvojnásobiť. Jaguar počíta s tým, že väčšinu zamestnancov nájde v okolí Nitry. Nitriansky okres však patrí medzi pätnástku okresov s najnižšou nezamestnanosťou. V septembri dosiahla nezamestnanosť úroveň 3,48 percenta. Je teda predpoklad, že časť ľudí bude za prácou dochádzať. Na to, kde budú bývať, môže mať dosah aj kraj. Na ubytovanie môže poskytnúť svoj majetok, ktorý môže na tento účel predať alebo prenajať.



Megainvestícia pri Nitre v podobe automobilky Jaguar Land Rover prinesie aj tlak na ubytovanie pracovníkov dochádzajúcich za prácou.

4. Zvyšovanie kapacity sociálnych zariadení

Obyvateľstvo starne a počet ľudí, ktorí sú odkázaní na rôzne formy sociálnej pomoci, sa zvyšuje. To vytvára tlak na miesta v zariadeniach, ktoré ich poskytujú. Ich kapacita často nestačí pokryť dopyt, a tak sa vytvárajú poradovníky. Sociálne služby pod hlavičkou Nitrianskeho kraja poskytuje 25 zariadení. Ďalšie služby zabezpečuje župa prostredníctvom neverejných poskytovateľov, ktorým prispieva zo svojho rozpočtu. V celom kraji existujú napríklad len dva hospice. Ide síce o zdravotnícke zariadenia, no poskytujú v nich aj sociálnu službu. Nitriansky Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky je účelovým cirkevným zariadením. Zriadila a prevádzkuje ho Diecézna charita v Nitre. O fungovanie Hospicu sv. Františka z Assisi v Palárikove sa stará nezisková organizácia. Spolu majú kapacitu 40 lôžok. V oboch zariadeniach nám potvrdili, že sú plne obsadené a záujem o ne je veľký.

5. Pomoc rodinám so znevýhodnenými deťmi

Rodiny, v ktorých sa narodí mentálne alebo zdravotne postihnuté dieťa, často nevedia, čo majú riešiť ako prvé, na čo všetko majú nárok a na akého špecialistu sa majú obrátiť. Sociálna služba, ktorá by im pomohla zorientovať sa a zvládnuť náročnú životnú situáciu, však donedávna v kraji chýbala. Prvými lastovičkami sú dve centrá včasnej intervencie v Klasove a v Mani, ktoré krajskí poslanci schválili v tomto roku. Službu v nich poskytujú ambulantnou i terénnou formou. Rodiny majú bezplatne k dispozícii sociálneho pracovníka, psychológa, špeciálneho pedagóga a fyzioterapeuta. Veľký záujem o túto službu naznačuje, že podobné centrá sú potrebné aj v iných častiach regiónu.

6. Posilnenie duálneho vzdelávania

Investície, ktoré prichádzajú nielen priamo do regiónu, ale aj do jeho okolia, vytvárajú nové pracovné miesta. Problémom môže byť ich obsadenie. Už teraz má množstvo výrobných podnikov problém zohnať kvalifikovaných pracovníkov. Stredné školy musia pružnejšie reagovať na potreby trhu. Na jednej strane to znamená rozšíriť spoluprácu a viac previazať školskú prax s miestnymi firmami, ale aj prispôsobenie odborov, po ktorých je momentálne najväčší dopyt. Na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre, ktorá pripravuje absolventov pre firmy v priemyselnom a strategickom parku vrátane Jaguaru, otvorili nový odbor mechatronik. „V súčasnosti ide o jeden z najžiadanejších v automobilovom priemysle. Ročne v ňom chceme pripravovať 50 až 60 študentov,“ podotkol Slavomír Maličkay zo spoločnosti DSA, ktorá je od tohto školského roku novým zriaďovateľom niekdajšej krajskej školy. DSA má záujem posilniť aj praktickú výučbu.

7. Optimalizácia stredoškolskej siete

V uplynulých rokoch došlo v Nitrianskom kraji k zlúčeniu viacerých stredných škôl, napríklad v Nitre, Nových Zámkoch či v Šali. Vychádzalo sa pritom z demografického vývoja i z klesajúceho záujmu o konkrétne odbory. Cieľom bolo zefektívnenie stredoškolskej siete a v neposlednom rade aj finančná úspora. V súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti župy 66 škôl, z toho 50 stredných odborných škôl a 16 gymnázií. Podľa krajského poslanca Norberta Becseho, ktorý je členom komisie školstva a mládeže, majú niektoré školy 40 až 100 študentov. Kraj tak má v racionalizačných opatreniach stále nejaké rezervy. Nie je preto vylúčené ďalšie spájanie stredných škôl.



V Šali chce kraj dostať lekárov pod jednu strechu, aby sa skončila "turistika" za liekmi a vyšetreniami. Archívna snímka.

8. Lekári pod jednou strechou

Realitou obyvateľov Šale je obiehanie lekárov po meste, čo robí ťažkosti najmä starším pacientom. Problém siaha do roku 2010, keď v meste skončila nemocnica s poliklinikou, ktorú prevádzkovala nezisková organizácia. Časť lekárov z polikliniky odišla a zriadila si ordinácie v rôznych častiach mesta. Kraj sľubuje, že sa to zmení. V máji tohto roku obnovil činnosť polikliniky, ktorá je jeho rozpočtovou organizáciou. Lekárov roztrúsených po meste chce dostať pod jednu strechu. Momentálne opravuje budovu polikliniky. Práce majú trvať približne do februára budúceho roka. V septembri pôsobilo na poliklinike 36 lekárov. Ďalších viac ako 40 má ambulancie na rôznych adresách. Župa už začala s ich oslovovaním. Najskôr však musí vyriešiť priestorové možnosti, pretože predná časť polikliniky je dnes kompletne obsadená.

9. Rekonštrukcia pavilónu internistických disciplín

V lete sa začala rekonštrukcia pavilónu internistických disciplín vo Všeobecnej nemocnici Komárno, do ktorého sa má presunúť neurologické, geriatrické a interné oddelenie. Pre zlý technický stav budovy už viac ako dva roky fungujú v náhradných priestoroch. O oprave pavilónu sa hovorí niekoľko rokov. Rátalo sa s ňou už vlani, no oddialili ju problémy pri verejnom obstarávaní. Nemocnica je majetkom župy, ktorá do obnovy pavilónu investuje 875-tisíc eur. Nezisková organizácia Forlife, nájomca a prevádzkovateľ nemocnice, poskytne 900-tisíc eur. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť takmer pre 110-tisíc obyvateľov v spádovom území.



Dražovský kostolík patrí v Nitrianskom kraji medzi obľúbené turistické lokality.

10. Navigácia k turistickým cieľom

Hoci Nitriansky kraj nemá turisticky vychytené ťaháky ako niektoré iné regióny, môže sa pochváliť pestrou paletou atrakcií od dražovského kostolíka, vodného mlyna v Kolárove a skalných obydlí v Brhlovciach cez archeologické náleziská, hrady, zámky, kaštiele až po arborétum a zubriu zvernicu. Napriek tomu sa sem nedarí lákať turistov, kraj je dlhodobo na chvoste rebríčka návštevnosti. Chýba tu napríklad navigácia, ktorá by návštevníkov upozorňovala na okolité pamiatky a zjednodušila k nim prístup. Župa preto plánuje osadiť viac ako štyristo návestí a smerových tabúľ pre 69 turistických cieľov. Ide o jej prvú aktivitu tohto druhu. Momentálne prebieha schvaľovací proces vizuálov na ministerstve kultúry. Niektoré značenia pribudnú už v tomto roku, no väčšinu osadia okolo marca 2018.