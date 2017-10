Štafetu prebral Lunter, po boku má Klusa a Mičeva

Banskobystrické župné voľby nebudú len o budúcnosti kraja, ale ukážu obraz Slovenska počas najbližších rokov. O všetkom rozhodne volebná účasť tých, ktorí nechcú, aby znova vládol súčasný extrémistický župan Marian Kotleba. To je odkaz najsilnejšieho demokratického kandidáta na predsedu samosprávneho kraja Jána Luntera i Martina Klusa a Stanislava Mičeva, ktorí sa vzdali svojej kandidatúry v jeho prospech.

„Posunuli sme štafetový kolík Jánovi Lunterovi. Do cieľovej rovinky beží sám, aj keď s nami dvoma po boku. Veríme, že naše úsilie nebude márne a podarí sa nám zosadiť súčasného župana. K tomu však potrebujeme podporu všetkých voličov, ktorí si prajú v našom kraji pozitívnu zmenu,“ uviedol na pondelkovej spoločnej tlačovej besede Mičev.

Podľa Jána Luntera je možné dospieť k dobrému výsledku, podmienkou však je, aby ľudia prišli v sobotu 4. novembra voliť. „Tí, čo nechcú zmenu a vyhovuje im zotrvávať v izolácii a na slepej ceste, určite prídu. Buďme zodpovední aj my, ktorým sa nám to nepáči. Len tak môžeme zmeniť smerovanie nášho kraja,“ vyzval Lunter. Zdôraznil, že dôležité bude, koho si občania vyberú aj za poslancov. „Hovorím o ľuďoch zo všetkých tímov, ktorí prišli so svojimi programami a návrhmi. Sú pre mňa inšpirujúce a niektoré aj záväzné,“ dodal Lunter.

Mičev znova podčiarkol, že napriek úsiliu a financiám, ktoré vložil do svojej kampane, je rád, že došlo k spojeniu sa demokratických kandidátov. „Máme spoločný cieľ, ktorým je radikálna zmena v našom kraji v podobe výmeny súčasného župana. Prosím všetkých mojich priaznivcov, aby prišli voliť Jána Luntera. V opačnom prípade celé moje predchádzajúce úsilie vyjde nazmar. O výsledku volieb nerozhodnú len Kotlebovi voliči, ale každý, kto zostane sedieť doma. Tu už nejde o ľavičiarov a pravičiarov, ale o to, aby sme spoločne otočili náš kraj k lepšiemu,“ povedal Mičev.

Lunter, Klus a Mičev: Nepreceňujte výsledky prieskumov

Klus zdôraznil, že zoskupenie strán (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), za ktoré kandidoval, je pripravené Lunterovi pomáhať aj po zvolení za župana. On sám ako poslanec parlamentu bude iniciovať legislatívne zmeny, ktoré by boli potrebné pre rýchlejší a lepší rozvoj Banskobystrického kraja aj ostatných na Slovensku. „Presviedčam svojich voličov, aby prišli k volebným urnám. Kto nepríde, volí zakonzervovanie súčasného stavu, teda ľudí, ktorí sú mentálne zabudnutí v 30. rokoch minulého storočia,“ vyhlásil Klus. V posledných týždňoch dostáva veľa otázok, čo má za odstúpenie sľúbené. „Opätovne ubezpečujem všetkých občanov, že vzdanie sa kandidatúry v prospech Jána Luntera bolo, je a bude bezpodmienečné,“ povedal. V podobnom duchu sa už skôr vyjadril aj Mičev.

Lunter, Klus a Mičev upozorňujú, že netreba preceňovať výsledky posledných prieskumov, ktoré vysoko favorizovali Luntera pred Kotlebom. Politológ Klus varuje pred tzv. fenoménom skrytého voliča. „Mnohí kotlebovci sa v prieskumoch nepriznali, že idú voliť svojho vodcu. Prieskumy nesmú uspať demokratických voličov, všetko je stále otvorené,“ uviedol Klus.

Záverečnou spoločnou bodkou za volebnou kampaňou demokratického kandidáta Jána Luntera bude koncert Teraz ide o každý hlas! v utorok (31.10.) o 17. h. Uskutoční sa v Urban spote (bývalé kino Hviezda) na Skuteckého ulici č. 3.