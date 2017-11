Košický kraj: Viacnásobný župan Trebuľa do volieb nejde + anketa

Od roku 2005 až doteraz šéfoval Košickému samosprávnemu kraju Zdenko Trebuľa (Smer-SD). No a práve Trebuľa je jediným zo súčasných kandidátov na župana vo všetkých krajoch, ktorý sa rozhodol, že sa o túto funkciu v nastávajúcich voľbách už uchádzať nebude, 62-ročný župan a predtým aj primátor Košíc sa sťahuje do úzadia.

V porovnaní s predchádzajúcimi župnými voľbami v roku 2013, keď sa v Košickom kraji uchádzalo o županské kreslo desať kandidátov, ich počet sa neskôr navýšil o štyroch. Malo ich byť pätnásť, no kandidáta Adama Šepetku stiahla mesiac pred voľbami z kandidátky strana Nezávislosť a Jednota (NAJ), ktorá ho tam nasadila. Ten to rešpektoval a kandidovať nebude. V piatok 20. októbra stiahol svoju kandidatúru aj Ján Struk (Strana moderného Slovenska).

Pred štyrmi rokmi bol hlavným vyzývateľom Trebuľu kandidát KDS Rudolf Bauer. Trebuľa napriek tomu získal 48,6-percentnú podporu, Bauer mal len 24,5 percenta. Ostatní kandidáti získali šesť a menej percent.

Blížiace sa župné voľby v Košickom kraji majú opäť dvoch hlavných kandidátov, zvyšným sa veľké šance nedávajú. Súboj o predsednícky post by mali zvádzať najmä súčasný primátor Košíc Richard Raši a poslanec VÚC v Košiciach Rastislav Trnka. Obaja majú za sebou podporu viacerých politických strán. Raši sa môže opierať o vládny Smer, ktorého je členom, no získal aj podporu SMK a Strany zelených Slovenska.

Trnka má podporu pravicovej opozície. Odborník na projekty v oblasti inovatívnych firiem či manažér sa môže opierať o zoskupenie parlamentných i mimoparlamentných strán OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a Šanca.

O kreslo župana sa okrem Rašiho a Trnku pobije ďalších sedem straníckych kandidátov, ďalší štyria kandidujú ako nezávislí. Na podporu maďarskej menšiny v južnej časti kraja sa zrejme bude spoliehať súčasný primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky, ktorého vo voľbách podporuje Most-Híd a strana SKOK.

Vládna trojka Smer-SD. Most-Híd a SNS nenašla v župných voľbách v Košickom kraji zhodu a na rozdiel od najvyšších poschodí politiky každá podporuje iného kandidáta. Dankova SNS stavila na Jarmilu Tkáčovú, ktorá reprezentovala národniarov aj v Národnej rade.

Politickými kandidátmi sú aj Rudolf Botka s podporou strany Nový Parlament, Oliver Petrík, ktorého podporuje Jednotná ľudová strana Slovensko (JĽSS), Lukáš Sisák s podporou Komunistickej strany Slovenska (KSS) či Štefan Surmánek (Ľudová strana Naše Slovensko).

Zaujímavý je aj kandidát Jozef Červeňák, ktorý má podporu Rómskej iniciatívy Slovenska (RIS) a ktorý je jediným rómskym kandidátom na župana.

Županmi chcú byť aj štyria nezávislí, a to Róbert Bačinský, Jozef Bobík, Vladislav Stanko a Jaroslav Džunko. Naposledy menovaný 66-ročný technik a vynálezca sa o županské kreslo uchádzal aj pred štyrmi rokmi. Vtedy ho podporilo 2¤608 voličov a získal 2,6-percentnú podporu.

Kandidáti na županov: Čo by urobil ako prvé?

Richard Raši, primátor Košíc

„Moja kandidatúra na predsedu Košického kraja je od začiatku založená na poznaní potrieb a očakávaní obyvateľov všetkých 440 miest a obcí v ôsmich okresoch nášho kraja. V prípade, že získam dôveru obyvateľov a zvolia ma za predsedu KSK, bude moje pôsobenie na tejto pozícii založené na riešení konkrétnych potrieb a problémov ľudí, ktoré už budem mať dôkladne zmapované. Takže začnem práve tým – postupným a efektívnym napĺňaním očakávaní a riešením ich problémov v jednotlivých častiach kraja. Chcem nadviazať na všetko, čo bolo v kraji za posledné roky vybudované a s novou energiou i novým ťahom na bránu sa pustiť do ďalšieho rozvoja nášho kraja. Myslím, že tomu napomôže aj organizovanie výjazdových zasadnutí zastupiteľstva KSK a porád vedenia Úradu KSK v okresných mestách, aby poslanci a pracovníci úradu dôkladne poznali ľudí a podmienky, v ktorých žijú, a veci, ktoré potrebujú riešiť.“

Narodil sa v roku 1971 v Košiciach. Vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, potom absolvoval atestáciu z chirurgie prvého stupňa a špecializačnú skúšku z úrazovej chirurgie. Titul Master of Public Health (MPH) získal v roku 2004 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od roku 1995 pôsobil vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, v marci 2007 bol vymenovaný za riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Od 3. júna 2008 do 8. júla 2010 bol ministrom zdravotníctva. Od decembra 2010 je primátorom Košíc, zároveň je poslancom NR SR. Je ženatý, má tri dcéry. Je členom Smeru-SD. Vo voľbách ho okrem Smeru-SD podporujú aj SMK, SZS a SaNK.

Rastislav Trnka, projektový manažér

„Ako nový župan Košického kraja okamžite začnem rokovania s investormi, ktorí vedia priniesť nové pracovné miesta a stámiliónové investície. Majú jedinú podmienku, a to, aby od nich nikto nepýtal žiadne úplatky. S týmito spoločnosťami som už predbežne rokoval, a tešia sa, ak budú môcť realizovať projekty na východnom Slovensku. Čiastočne s tým súvisí urýchlené dobudovanie R2 a D1. Okamžite po uvedení do funkcie sa nahlásim na stretnutie s ministrami financií a dopravy kvôli dobudovaniu R2 a D1 v našom kraji. Keď to páni nevedia vyriešiť z Bratislavy, ja im dám návrhy, ako stavať kvalitne, lacno a rýchlo. Na mojej webstránke som zverejnil dvanásť bodov, ktoré zrealizujem počas prvých sto dní vo funkcii.“

Narodil sa v roku 1984 v Košiciach. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval v súkromnom sektore, neskôr na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako projektový manažér. V súčasnosti podniká, zaoberá sa tvorbou projektov v oblasti inovatívnych firiem. Je ženatý, bezdetný. Kandiduje ako nezávislý s podporou pravicových strán OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a Šanca.

Karol Pataky, primátor Kráľovského Chlmca

"V prípade môjho zvolenia by som sa chcel v prvom rade oboznámiť s aktuálnou situáciou kraja a s rozpracovanými úlohami. Ako primátor a bývalý prednosta okresného úradu viem už zo skúseností, že ekonomická situácia a prebiehajúce procesy mesta, okresu alebo kraja sú často z vnútorného uhla pohľadu úplne iné, než sa navonok prezentuje a prejavuje v číslach.

Jednou z prvých úloh bude podrobná analýza zjazdnosti a úrovne ciest v správe KSK. Ak je takýto materiál pripravený, treba v súčinnosti s kompetentnými orgánmi v čo najkratšom čase realizovať opravy ciest. Ďalším krokom by bolo zintenzívnenie spolupráce pohraničných oblastí a vytvorenie plánu rozvoja vidieckeho turizmu."

Narodil sa v roku 1977 v Kráľovskom Chlmci. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovohospo­dársku fakultu v Košiciach. Pracoval ako kontrolór na VÚC, potom bol prednostom Okresného úradu v Trebišove. Od roku 2014 je primátorom Kráľovského Chlmca. Je ženatý, má dve deti. Je zakladajúcim členom Mostu-Híd. Okrem tejto strany ho podporuje aj SKOK.

Jarmila Tkáčová, ekonómka

„V nedeľu ráno po zverejnení oficiálnych výsledkov by som išla za rodičmi osobne im to oznámiť a potešiť sa s nimi. Potom by som uvarila nedeľný obed a čas trávila v kruhu rodiny. Po nastúpení do úradu by som zvolala všetkých zamestnancov a predstavila sa im. S vedúcimi odborom by som sumarizovala úlohy, ktoré nás čakajú, rovnako by som iniciovala stretnutie so zvolenými poslancami. Hneď ako by som sa zoznámila so situáciou na VÚC, zvolala by som tlačovku, na ktorej by som poďakovala za zvolenie, informovala o momentálnej situácii v kraji a požiadala o spoluprácu.“

Narodila sa v roku 1960 v Krompachoch. Vyštudovala na Univerzite Martina Luthera v Halle v oblasti ochrany rastlín, štúdium ukončila s červeným diplomom. Pracovala ako agronómka na JRD Sady nad Torysou, od roku 1992 prevádzkovala s manželom pekáreň. Od roku 2015 je vedúcou ekonomického úseku v súkromnej obchodnej spoločnosti v Košiciach. V roku 2012 bola promovaná za magistru práva. Od roku 2002 do roku 2012 bola poslankyňou NR SR za SNS. Je vydatá, má dve deti. Vo voľbách kandiduje za SNS.

Jaroslav Džunko, dôchodca

„Ako absolvent dvoch vysokých škôl a vynálezca mám jasné predstavy o technickom rozvoji kraja, vytváranie priemyselných podnikov a nových pracovných miest. V prípade zvolenia ako prvé budem chcieť informáciu od ekonómov, koľko má KSK dlhov či koľko má financií na školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci a iné oblasti. Oboznámil by som sa s volebnými programami novozvolených poslancov a zapracoval ich do existujúceho ,Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja KSK pre roky 2014 až 2020‘. V úrade by som zriadil nový odbor technického rozvoja.“

Narodil sa v roku 1951 vo Veľkom Lipníku, okres Stará Ľubovňa. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach, postgraduálne Prírodovedeckú fakultu Jana Evangelistu Purkyňu v Brne, Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Pracoval v oblasti technického rozvoja na viacerých miestach, od roku 2004 do roku 2011 na katastrálnom úrade v Košiciach. Publikoval v odborných časopisoch, je autorom trinástich vynálezov a patentov. Je ženatý, má dve deti. Kandiduje ako nezávislý.

Jozef Červeňák, štátny zamestnanec

„Ak by som bol zvolený za predsedu kraja, pustil by som sa do oživenia projektu Sorožka, výstavby tunela ako veľmi potrebnej dopravnej infraštruktúry. Zameral by som sa tiež na obnovenie, doplnenie a rozvinutie myšlienky poloprázdnych priemyselných parkov a ponúkol ich investorom.“

Narodil sa v roku 1962, žije v Roštári v okrese Rožňava. Vyštudoval Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore sociálna práca. Orientuje sa na sociálnu pomoc, najmä rómskej komunite, v rokoch 2013 až 2015 bol národným koordinátorom projektových aktivít MPC Bratislava. V súčasnosti pôsobí na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave. Kandiduje za Rómsku iniciatívu Slovenska (RIS).

Ďalej kandidujú: