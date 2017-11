Prešovský kraj: Chudík bude obhajovať, vyzývateľom je Majerský + anketa

Prešov. Autor: SHUTTERSTOCK

Vyzývateľom Chudíka v ostatných dvoch župných voľbách bol kandidát pravicovej koalície Ján Hudecký. Tentoraz stavilo pravicové zoskupenie strán KDH, SaS, OĽANO a NOVA na krajského predsedu KDH a primátora Levoče Milana Majerského. Ten je od roku 2009 poslancom Prešovského samosprávneho kraja, do funkcie primátora Levoče bol zvolený v roku 2014, keď získal 50,4-percentnú podporu voličov.

Peter Chudík kandiduje už piaty raz. Kým prvé voľby vyhral tesne len o 242 hlasov, tie posledné už nadpolovičnou väčšinou v prvom kole. Kým Majerský chce priniesť do vedenia župy zmenu, Chudík stavia na kontinuitu a pokračovanie v začatej práci.

Podľa prognóz majú najväčšie šance uspieť vo voľbách obaja už spomínaní kandidáti. Z ostatných majú len dvaja podporu súčasných parlamentných strán, štyroch nominovali mimoparlamentné subjekty, zvyšní kandidujú ako nezávislí.

Parlamentná a vládna Slovenská národná strana podporuje vo voľbách primátora Svitu Miroslava Škvareka, Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko Jozefa Mihalčina z Vranova nad Topľou.

Františka Oľhu z Prešova podporuje mimoparlamentná strana Šanca, ktorej je aj krajským predsedom. Oľha je majiteľom rodinnej firmy a v Prešovskom kraji bol vôbec prvým, kto ohlásil kandidatúru na tento post. Milan Šteiner z Prešova má podporu Strany zelených Slovenska, Popradčana Františka Bednára podporuje Nezávislosť a Jednota a Prešovčana Jozefa Šváča Nový parlament.

O funkciu župana sa uchádzajú aj štyria nezávislí kandidáti. Jedným z nich je Bardejovčan Andrej Gmitter, ktorý deväť rokov pôsobil v oblasti inšpekcie práce na pozícii generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce. K jeho prioritám v prípade zvolenia by patrilo zatraktívnenie regiónu Prešovského kraja.

Nezávislým kandidátom je aj Popradčan Pavel Gašper, ktorý nedávno požiadal o uvoľnenie z funkcie viceprimátora mesta Poprad z dôvodu, že sa primátor mesta nevzdal funkcie po tom, čo nafúkal za volantom. Gašper stavia na plán rozvoja kraja a rastu zamestnanosti.

Ďalším nezávislým kandidátom je tiež Popradčan Eduard Markovič, podnikajúci vo sfére obchodu a služieb, ktorý má za jeden z cieľov podporu kúpeľníctva. Posledným uchádzačom o županský post v Prešovskom kraji je Prešovčan Ján Garaj. Povolaním právnik sa chce v prípade zvolenia venovať intenzívne aj rómskej problematike a nový hovorca župy by mal byť podľa neho tiež z tejto komunity.

Kandidáti na županov: Čo by urobil ako prvé?

Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja:

„Ak mi ľudia opäť vyjadria dôveru, nebudem sa musieť oboznamovať s rozbehnutými projektmi a učiť sa procesy fungovania PSK. Vďaka dlhodobej práci pre nás kraj dôverne poznám jeho potreby a viem, ako funguje úrad, ako žiadať o eurofondy a ako získavať pre kraj ďalšie zdroje bez toho, aby sme zadlžovali ďalšie generácie. Hneď na druhý deň po voľbách môžem pokračovať v rozbehnutej práci, doťahovať projekty rozvoja a využívať všetky možnosti spolupráce s vládou, Európskou úniou, ale aj obcami a mestami nášho kraja.“

Narodil sa v roku 1961 v Lipanoch. Vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, po skončení štúdia sa zamestnal v Okresnom ústave národného zdravia v Michalovciach ako lekár, potom robil lekára v Okresnom ústave národného zdravia v Prešove. Od roku 1990 do roku 1994 bol riaditeľom polikliniky v Sabinove, potom dva roky riaditeľom nemocnice J. A. Reimana v Prešove. V rokoch 1996 až 1998 bol prednostom Krajského úradu v Prešove, neskôr nastúpil na uvoľnený post poslanca NR SR. Do roku 1991 bol obchodným zástupcom firmy Adrem. Od roku 2002 je predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Je rozvedený a má dve deti. Je členom strany Smer-SD.

Milan Majerský, primátor Levoče

„Ak by mi ľudia dali dôveru, zameral by som sa okamžite na dobudovanie ciest a infraštruktúry v našom kraji. Cesty totiž znamenajú investorov, ktorí prídu len tam, kde im budú vytvorené podmienky a so sebou prinesú prácu. Nemôžeme sa len prizerať, ako z nášho regiónu odchádzajú takmer všetci – múdri, vzdelaní, pracovití, mladí, otcovia, mamy, deti. Ak dobudujeme infraštruktúru, rozvinieme dopravu, efektívne a čestne využijeme dostupné zdroje, nikto nebude musieť opúšťať svoju rodinu, prostredie. Zaplatená práca a byť doma pri rodine je na nezaplatenie.“

Narodil sa v roku 1971 v Levoči. Od detstva je spätý s Levočou, keďže s rodičmi a bratom býval na Námestí Majstra Pavla. Po popradskom štúdiu a maturitnej skúške zo strojárstva sa zamestnal v levočskom Strojsmalte. Vyštudoval Prešovskú univerzitu, ktorú skončil v roku 1997. Ako pedagóg potom pôsobil na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči, kde vyučoval predmety telesná výchova a náboženská výchova. V roku 2013 až 2015 zastával funkciu riaditeľa Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o. V roku 2016 úspešne obhájil titul PhD. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2009 je poslancom Prešovského samosprávneho kraja, v roku 2014 bol zvolený za primátora Levoče. Je ženatý a má dve deti. Je podpredsedom KDH.

Andrej Gmitter, obchodný riaditeľ

"Moje prvé kroky by smerovali k okamžitému napĺňaniu mojich priorít – zatraktívnenie regiónu pre investorov, zabezpečenie transparentného obstarávania a úsporu pri verejných obstarávaniach, skvalitnenie infraštruktúry, zefektívnenie verejnej dopravy, zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti, upravenie pravidiel pri poskytovaní sociálnych služieb, posilnenie duálneho vzdelávania, naštartovanie cestovného ruchu, podpora športu a kultúry.

Narodil sa v roku 1965 v Stropkove, žije v Bardejove. Je absolventom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Deväť rokov pôsobil ako generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, zastával aj manažérske pozície v Hokejovom klube Bardejov a v Slovenskom zväze ľadového hokeja. V súčasnosti je obchodným riaditeľom v súkromnej firme. Skúsenosti z fungovania samosprávy získal ako poslanec mestského zastupiteľstva v Bardejove. Je rozvedený, má dve deti.

Miroslav Škvarek, primátor Svitu

„V prípade zvolenia by som sa poďakoval voličom a na stretnutí so zvolenými poslancami by som hľadal prieniky v programových tézach, ktoré by bolo možné zapracovať do programu realizácie vízie kraja na obdobie piatich rokov mandátu. Stretol by som sa s riadiacimi zamestnancami úradu a realizoval celoplošný audit na zistenie kompetentnostných predpokladov zamestnancov na výkon funkcií, ktoré sú kľúčové pre riadenie procesov úradu.“

Narodil sa v roku 1960 v Poprade. Je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rokoch 1986 až 1987 pôsobil v Agrokombináte Slušovice, potom až do roku 1991 v Nemocnici s poliklinikou v Poprade ako vedúci prevádzkového odboru. V rokoch 1991 až 2006 bol vo funkcii riaditeľa pre ekonomiku a prevádzku Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Neskôr, až do volieb v roku 2014 bol konateľom spoločnosti Nordika, s. r. o. Od roku 2014 je primátorom Svitu. Je ženatý, má dve deti. Je členom SNS.

František Oľha, výrobný riaditeľ, učiteľ

„V prípade zvolenia by som sa zameral na tri priority. Regionálne duálne vzdelávanie pre malé firmy a živnostníkov na východe a nie pre automobilky na západe. Na umožnenie základným umeleckým školám vzdelávať aj malé talenty vo veku od 15 do 18 rokov. Zameral by som sa aj na nediskriminačné financovanie stredných škôl.“

Narodil sa v roku 1970. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity Košice, odbor programovanie OS. V minulosti pôsobil ako podnikateľ, učiteľ, správca siete a SW školiteľ. Aktuálne je výrobným riaditeľom COFIN, a. s., a učiteľom odborných predmetov na SSOŠ Elba Prešov. Je ženatý, má tri deti. Je členom strany Šanca.

Ďalej kandidujú: