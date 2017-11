Banskobystrický kraj: Demokrati sa spojili naprieč celým politickým spektrom

Sídlo banskobystrickej župy, z ktorého sa stala stranícka centrála kotlebovcov. Autor: Jakub Julény

Úlohu nezohralo ani delenie sa na koalíciu a opozíciu. Nosnou ideou bolo spojiť sily proti extrémistovi Marianovi Kotlebovi. Demokratického kandidáta Jána Luntera podporili vládne koaličné i parlamentné opozičné strany, tiež niektoré z mimoparlamen­tných strán.

O post nového predsedu samosprávneho kraja sa na začiatku uchádzal rekordný počet kandidátov. Straníckych aj nezávislých. Dokopy ich bolo 17. Aktuálne ich zostalo 9. Svoju kandidatúru niektorí ohlásili už na jar, až krátko pred termínom uzatvorenia kandidátnych listín vstúpil do hry súčasný banskobystrický župan Kotleba.

Vysoký počet kandidátov znamenal trieštenie demokratických síl, ktoré by nahrávali extrémistickému Kotlebovi. Začiatkom mája prišiel Stanislav Mičev (nezávislý) s iniciatívou, aby sa demokratickí kandidáti spojili a v kampani od septembra pokračoval iba ten najpopulárnejší s podporou ostatných. Napokon si päť kandidátov – Mičev, Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), Igor Kašper (nezávislý), Pavel Greksa (nezávislý) a Viliam Baňák (Jednota – ľavicová strana Slovenska) zaplatilo súčasne dva vlastné prieskumy. Z nich vyplynulo, že relevantným vyzývateľom terajšieho župana je Lunter, ktorý si nechal robiť prieskumy sám. V septembri sa na základe toho rozhodol, že sa definitívne bude uchádzať o miesto predsedu kraja.

Ako prvý v prospech Luntera odstúpil Klus. „Už na začiatku kampane som sľúbil, že sa zachovám zodpovedne a v prípade, že nebudem najsilnejším kandidátom na porazenie súčasného župana, vzdám sa kandidatúry. Robím to dnes v prospech Jána Luntera, pretože intoleranciu a nekompetentnosť treba z nášho kraja aj z celého Slovenska vyhnať,“ povedal 3. októbra.

O pár dní sa vzdal kandidatúry aj Mičev. „Základným atribútom mojej kampane bolo poraziť fašizmus, ktorý sa za posledné štyri roky udomácnil v našom kraji. Zmyslom môjho rozhodnutia je spájať sily v boji proti fašizmu. Už v máji som verejne vyhlásil, že podporím najsilnejšieho demokratického kandidáta. Podporím Jána Luntera a zaželám mu, aby voľby vyhral. Dúfam, že môj postoj mu k tomu pomôže,“ uviedol po vzdaní sa kandidatúry.

Klus a Mičev boli dvaja najvážnejší Lunterovi konkurenti. Pripojil sa k nim aj Viliam Baňák a priamo v televíznej diskusii minulý týždeň sa v prospech Luntera vzdal aj Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície). V tej istej diskusii odstúpili ďalší dvaja kandidáti: Michal Kantor (Strana zelených Slovenska) v prospech Igora Kašpera a Ivan Saktor (nezávislý) bez odporúčania iného kandidáta. Rovnako to už skôr takto urobil Jozef Šimko (nezávislý). Okrem Klusa a Mičeva išlo o kandidátov s nízkymi preferenciami.

Lunter kandiduje ako nezávislý. Medzi prvými mu deklarovali podporu vládne strany Smer a Most-Híd, neskôr aj SNS. Odstúpením Klusa nadobudol podporu aj časti parlamentnej opozície. Politické spektrum, o ktoré sa môže oprieť, dopĺňa niekoľko mimoparlamentných strán.

Okrem postu župana bude pre Banskobystrický kraj kľúčové aj zloženie zastupiteľstva. Do súboja o 49 kresiel v krajskom parlamente vstupuje 384 kandidátov. Z nich je 296 straníckych a 88 nezávislých. Smer má 44 kandidátov, koalícia SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS postavila 39. Nominanti z tímu Jána Luntera sú na kandidátnych listinách uvedení ako nezávislí a dokopy ich je 27. Svojich kandidátov postavili aj ďalšie strany, a to Most-Híd, SNS, Sme rodina – Boris Kollár, Kotleba – ĽS NS, Nový parlament, SĽS Andreja Hlinku, Doma dobre, Strana moderného Slovenska, Šanca, Nezávislosť a jednota, KSS, Strana zelených Slovenska, Strana rómskej koalície, Vzdor – strana práce, ĽS Pevnosť Slovensko, Jednota – ľavicová strana Slovenska, Maďarská kresťanskodemo­kratická aliancia, Národ a spravodlivosť – naša strana, Hnutie za demokraciu a SDKÚ – DS.

V župných voľbách v roku 2013 mal Banskobystrický kraj najvyššiu volebnú účasť. V prvom kole, v ktorom sa volili krajskí poslanci a župan, to bolo 24,59 percenta. Vladimírovi Maňkovi na zvolenie v ňom chýbalo zhruba pol percenta. Do druhého kola postúpil spolu s Kotlebom, z ktorého vzišiel víťazne extrémista Kotleba pri volebnej účasti 24,61 percenta. Posledný prieskum agentúry AKO pre televíziu TA3 naznačil, že účasť na tohtoročných voľbách v Banskobystrickom kraji môže byť o dosť vyššia.

Kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Miroslav Gálik (55), Národ a Spravodlivosť – naša strana, pedagóg, Zvolen

Pavel Greksa (60), NEKA, starosta, Mýtna

Martin Juhaniak (34), NEKA, prednosta MsÚ, Brezno

Igor Kašper (37), NEKA, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica

Marian Kotleba (40), Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, predseda BBSK, Banská Bystrica

Ján Lunter (66), NEKA, podnikateľ, Banská Bystrica

Alena Pivovarčiová (59), Nový Parlament, muzeologička, Tisovec

Jozef Sásik (59), Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica

Milan Urbáni (73), Strana moderného Slovenska, lekár, Banská Bystrica

Kandidáti na predsedu BBSK, ktorí sa vzdali

V PROSPECH JÁNA LUNTERA SA VZDALI: Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Stanislav Mičev (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície)

v prospech Igora Kašpera sa vzdal Michal Kantor (Strana zelených Slovenska)

bez podpory iného kandidáta odstúpili Jozef Šimko (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Zdenek Očovan (60), Nezávislosť a jednota,

Tieto mená budú napísané na volebných lístkoch. Ak označíte niektorého z nich, váš hlas prepadne!

Politická kultúra podľa extrémistu

Demonštrácia moci a arogancia. Toto po svojom zvolení zaviedol súčasný župan Marian Kotleba. Jeho správanie sa už na ustanovujúcom zasadaní krajského parlamentu naznačilo, ako si predstavuje svoje vládnutie a pôsobenie v regionálnej politike.

Na tomto rokovaní v decembri 2013, keď on aj noví poslanci skladali sľub, sa objavili traja muži v zelených mikinách s nápisom Kotlebovej strany. Do rokovacej sály nechceli vpustiť banskobystrického občana a aktivistu prezlečeného za Mikuláša. Verejnosť môže zasadania krajského parlamentu tieto štyri roky sledovať mimo rokovacej sály na obrazovke. V predchádzajúcom období takéto obmedzenia neboli.

Šiesti holohlaví svalnatí chlapci v tričkách s nápisom Úrad BBSK sa objavili aj na prvom riadnom rokovaní v januári, ktoré sa konalo v Jelšave. Označili ich ako usporiadateľskú službu, ktorú si župa najala, aby dohliadala na poriadok.

Zo župného úradu sa v krátkom čase stala stranícka centrála kotlebovcov, ktorí sa netaja obdivom k fašizmu. Z verejnej budovy úradu sňali vlajku EÚ. Po večeroch sa v ostatnom čase z nej ozývajú cez reproduktory záznamy tlačových besied, na ktorých sa chvália svojimi úspechmi. Na úrade sa ujal pozdrav – Na stráž! ako za fašistického Slovenského štátu. Na stranícku propagandu na začiatku zneužíval Kotleba župné noviny, neskôr rôzne podujatia, financované župou.

Vekovo starší si Kotlebu pamätajú z fakľových pochodov, na ktorých bol so svojimi prívržencami oblečený do uniformy, nápadne pripomínajúcej voľakedajšiu gardistickú. Aj na incidenty, ktoré sa so svojou suitou snažil vyvolať napríklad počas osláv SNP, ktoré jeho strana neuznáva.